A luxusautó-árveréseket egyre gyakrabban színesítik jótékony célú aukciós tételekkel. Ez történt a Barrett-Jackson január 17-i eseményén is, ahol több ritkaságot is úgy vehettek meg a licitálók, hogy az eredeti tulajdonos nem tartott igényt a vételárra, az aukciós ház pedig lemondott a szokásos jutalékáról és díjairól, így a teljes összeg hiánytalanul egy-egy alapítvány számlájára folyhatott be.

Olvass tovább

Az autó árát nem egészen két perc alatt kétmillió dollárra tornázták fel a licitálók, itt aztán meg is állt a dolog – ez barátok között is 590 millió forint körüli összeg. A pénzen két nonprofit szervezet: a gyermekek továbbtanulását segítő Boys and Girls Clubs of America, illetve a hadirokkantak és veterán katonák beilleszkedését támogató Bob Woodruff Alapítvány osztozik.

Ez a kétmillió dollár értelemszerűen nem tükrözi az autó piaci értékét, ugyanakkor tény, hogy ennyi pénzt Lexusért még soha senki nem fizetett. A különleges kivitelű LC 500 Convertible egyébként ezzel minden idők második legdrágább japán autója: pont egy éve ugyanitt a Toyota GR Supra első példányáért 2,1 millió dollárt fizettek, szintén jótékony célú árverés keretében.

Az LC 500 Convertible a Lexus első vászontetős kabriója. Motorja 477 lóerős, 5,0 literes V8-as.