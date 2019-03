Ma már nem csak embereknek és vállalatoknak fontos, hogy megfelelően jelenjenek meg a közösségi médiában vagy egy rendezvényen, hanem olyan komoly szerveknek is, mint a rendőrség. Ehhez Dubajban egy sor luxusautót vetnek be, Ausztráliában pedig a helyi Honda importőr adott egyet a hatóságoknak a japánok legizmosabb kompaktjából, a Civic Type R-ből egy darabot. Az Új-Dél-Wales-i rendőrség azonnal ki is posztolta Twitterre, hogy híre menjen.

Egy éven át használhatják majd az autót, mely elfogóvadásznak is kiváló lenne. Hiszen a Honda Civic Type R 2 literes turbómotorjából 320 lóerő és 400 Nm nyomaték szabadul fel. A Nürburgringen 7 perc 43,8 másodperces időt fut, mellyel a leggyorsabb a kategóriájában. Ennél a rendőrségnél igazán népszerűek ezek az akciók, korábban Lexus RC F-et és Audi S7-est is használhattak.

The Honda Australia Civic Type R has just joined the ranks for 12 months as a sponsored community engagement vehicle.

If you see us around, give a wave, take a photo (not while driving!) and come & have a chat.

We’ll be at the Fairfield Police & Community Expo this Saturday. pic.twitter.com/bm0jXJ5LQ1

— NSW Police Force (@nswpolice) 2019. március 14.