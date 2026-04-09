Elsőre leginkább marketingfogásnak tűnik a „páncélozott” jelző, de ha jobban megnézzük a Forest River gyártó Vengeance Rogue Armored lakókocsijának felépítést, kiderül: itt tényleg próbáltak a megszokottnál masszívabb, négy évszakos használatra alkalmas szerkezetet építeni.

A 32L132 alapja egy alumínium váz, amelyre laminált oldalfalak kerülnek. A lényeg azonban alul van: a gyártó úgynevezett “páncélozott” alsó burkolatot használ, amely teljesen zárt és fűtött. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy télen se legyen használhatatlan a lakókocsi. A szigetelést a kitolható oldalsó részeknél is komolyan vették.

Elöl egy hatalmas, ívelt panorámaablak kapott helyet, kőfelverődés elleni védelemmel, amely szintén utal a „páncélozott” filozófiára.

Ennek a lakókocsinak a hátsó része teraszként is használható, gyakorlatilag egy lebegő verandát kap a tulajdonos a természet lágy ölén.

A 6,2 tonnás lakókocsit alapból hat főre tervezték, de szükség esetén akár nyolcan is alhatnak benne. Ebben két slide-out (kitolható rész) segít:

az egyik a nappaliban

a másik a hálóban (king-size ágy)

Két zuhanyzó kapott helyet a lakókocsiban, a fő “fürdő” elöl van, a nappali és a háló között, igen korrekt méretekkel.

Mi van még?

4K projektor az ágy fölött

porcelán WC-k

rengeteg töltőport és konnektor

Bluetooth soundbar

álló fűtés és hűtés

átfolyós vízmelegítő

386 literes víztartály

114 literes üzemanyagtartály a hordozható játékoknak (motor, quad stb.)

És az ára?

Egy ilyen felszereltségű, négy évszakos, masszív guruló otthon esetében könnyen horribilis összeget vár az ember, ehhez képest már 33 000 dollár (kb. 11–12 millió forint) környékén megvehető egy ilyen, legalábbis Amerikában.

Ez ebben a kategóriában kifejezetten olcsónak számít – főleg a belső kialakítást, a felszereltséget és a valóban használható, négy évszakos konstrukciót nézve.