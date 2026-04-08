A 192 hüvelykes, vagyis közel 4,8 méteres “hálófülkével” szerelt Volvo VNL olyan szintet képvisel, ami már messze túlmutat a „sofőr alszik a fülkében” kategórián.

A legtöbb kamionban a hálórész alig több egy kihajtható ágynál, némi tárolóval. Ehhez képest itt konkrétan külön lakótér nyílik a vezetőfülke mögött. A közel ötméteres bővítmény nemcsak hosszában, hanem hangulatában is teljesen más világ: fa burkolatok, normális belmagasság, és olyan elrendezés, amely garzonlakásokat idéz.

A sofőr mögött komplett zuhanyzó kapott helyet, WC-vel kiegészítve. Aztán ott a konyha, majd a nappali, ebédlőasztallal, sarokülővel, ami pillanatok alatt átalakítható kétszemélyes franciaággyá. Nem szükségmegoldásról van szó, hanem valódi, többfunkciós térről, ahol enni, dolgozni vagy pihenni lehet. Van mosogató, főzőlap, mikrohullámú sütő és egy teljes méretű hűtő is. Ez már az a szint, ahol nem konzerveken él a sofőr, hanem süt-főz magának, otthoni körülmények között.

A cserélhető matracos ágy felett szekrények és rengeteg rejtett tároló biztosítja, hogy akár hetekig úton lehessen lenni. A szórakozásról okostévé és hangrendszer gondoskodik.

Az alapot egy Volvo VNL adja, jellemzően 13 literes, nagyjából 500 lóerős dízelmotorral és automataváltóval, de ebben a történetben a hajtáslánc szinte már mellékszál.

És hogy mennyibe kerül mindez? A hasonló, a durván 4-5 méter hosszú ARI Legacy hálófülkével épített vasak 300–400 ezer dollártól indulnak, a komolyabban felszerelt példányok pedig könnyedén elérik az egymillió dollárt is. Ez forintra átszámolva nagyjából 110–350 millió közötti összeget jelent.

Kíváncsi vagy még kamionos luxusfülkékre? Erre tessék: