A világ legnagyobb nemzetközi logisztikai és futárszolgálati vállalata, a DHL átvette első Tesla Semi kamionját. Az újdonságra az éles fuvarfeladatok teljesítése előtt, a Kalifornia államban található Livermore-ban ötezer kilométeres futáspróba várt. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok meglehetősen sokat mondók.

A kamion 34 tonnás össztömegben, terhelten teljesítette az említett futásteljesítményt. Átlagos energiafogyasztása mindössze 1,72 kWh/ mérföld volt, ami szinte megegyezik azzal adattal, amit két évvel ezelőtt mértek egy fogyasztás-teszten.

Ez ugyanakkor nem a legjobb érték, mivel korábban valamivel alacsonyabb, 1,55 kWh-os energiafelhasználást is sikerült már kicsikarni belőle. “A Tesla Semi tesztje meghaladta a várakozásokat, mivel kiderült, hogy a hosszabb, akár távolsági fuvarfeladatokra is bevehető. A modell integrálása a flottánkba fontos lépés lehet a dekarbonizációs céljaink elérése szempontjából”– hangsúlyozta Jim Monkmeyer, a DHL North America elnöke.

A teherautó immáron éles fuvarfeladatokat is végez és naponta körülbelül 100 mérföldet, vagyis átszámítva 160 kilométer tesz meg. Mivel teljes hatótávja 500 mérföld, ami valamivel több, mint 800 km, így elegendő csak hetente egyszer tölteni a DHL szerint. Számítások szerint a DHL egyetlen Tesla Semi-je évente 50 tonnával csökkentheti a cég károsanyag-kibocsátását.

A logisztikai cég jövőre várhatóan még több Tesla Semi kamiont helyez forgalomba. A DHL mellett a PepsiCo is üzemeltet egy ideje ilyen elektromos kamionokat. A Semi eredetileg 2017-ben mutatkozott be, kis szériás gyártása pedig 2022-ben indult el.

Bár a Tesla úgy tervezte, hogy már idén beindítja a sorozatgyártását, ez a legújabb információk szerint 2026-ra csúszott. Mindezt Dan Priestley, a Tesla teherautós részlegéért felelős vezetője árulta el egy befektetői fórumon.

A szériagyártással összefüggésben gyakran feltűnik egy 50 ezres szám, azonban ennek elérése jelenleg még teljesen észszerűtlennek tűnik. Az észak-amerikai elektromos teherautó piac jelenleg éves szinten 10-12 ezer darab körül teljesít, és csak az évtized végére érheti el az 50 ezres szintet. De nyilván akkor sem csak egy gyártó termékeiből fog állni, mivel a Tesla mellett már most is számos amerikai, vagy európai bázisú gyártó kínál az USÁ-ban akkumulátor-elektromos teherautót.