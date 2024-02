Ha a top 3 márkát nézzük, akkor elmondható, hogy 2022-höz képest nem változtak érdemben az erőviszonyok. A piacvezető ismét a DAF lett 1344 példánnyal, amit két skandináv versenytárs követ. A Volvo 1292 darab, a Scania pedig 899 darab nagyhaszongépjárművet értékesített idehaza. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a nagy svéd márkák számottevően növelték előnyüket Magyarországon, ugyanis a Volvo 86-tal, a Scania pedig 360 darabbal több teherautót adott el tavaly 2022-höz képest.

Nem sokkal maradt le a dobogóról a Mercedes-Benz, amely kicsivel kevesebb, 715 darab járművet értékesített, az ötödik helyre pedig az MAN került, amely 176 darabbal több, összesen 642 darab teherautót adott át ügyfeleinek a tizenhat tonna feletti teherautók szegmensében. A hatodik helyre 640 példánnyal a Renault Trucks került, mögötte pedig az Ivecót találjuk a rangsorban 147 darab teherautóval. Az olasz márkát pedig a Ford követte, amely nagyobb visszaesést produkált 2023-ban, mivel 155 darabbal kevesebb, 141 darab járművet adtak el a 16 tonna feletti szegmensben tavaly.

Érdekesség, hogy bár a Tatra még mindig jó hírnek örvend itthon és a régióban is, ennek ellenére csak három darab cseh teherautót vettek idehaza, igaz, ez eggyel több a 2022-es szinthez képest. A Kamazból és a BMC-ből viszont egy sem fogyott tavaly, holott mind az orosz, mind pedig a török gyártó képes volt még eladni 2-3 példányt 2022-ben.

Mindent összevetve a magyar piacon a 2022-es szinthez képest 503 darabbal több, összesen 5841 darab teherautót adtak el a 16 tonna vagy a fölötti haszonjárművek szegmensében.

A siker háttere

Százalékosan nézve a DAF piaci részesedése tavaly elérte a 23 százalékot, az említett skandináv párosé, a Volvo piacrésze 22,1%, a Scaniáé pedig 15,4% lett a tizenhat tonna feletti haszonjárművek szegmensében. Érdekesség, hogy a hollandok hazánkon kívül az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Bulgáriában és Belgiumban is megőrizték piacvezető helyüket. Magyarországon pedig már 15 éve őrzik az első helyet. A DAF sikerében minden bizonnyal szerepet játszik az is, hogy nemrég, 2021-ben teljesen felfrissítette a távolsági áruszállításra fejlesztett kínálatát, 2022-ben pedig a városi áruterítők kerültek sorra. 2023-ban viszont az építőipari alkalmazásokra szánt XDC és XFC frissült.

A második helyezett esetében viszont inkább a hajtáslánchoz köthető fejlesztések hoztak a konyhára. „A Volvo Trucks esetében az erősödést a tavaly év végén teljes mértékben megújult hajtáslánc okozza. Ugyanis ekkor megjelent az új I-save csomag részeként a Turbo Compound motor második generációja az új I-shift váltóval párosítva, mely 30%-kal gyorsabb fokozatváltást tesz lehetővé. Ezek mellett a csomag I-torque nyomatékvezérlést is kapott, mely az I-see domborzatkövető tempomattal dolgozik össze. Ezen fejlesztések összessége a korábban is nagyon jó megítélésű Volvók fogyasztási eredményét további 5%-kal javította. A megnövekedett eladási adatok mutatják, hogy a piac vevő a gazdaságos üzemeltetésre” – árulta el érdeklődésünkre Fáczán Gergely, a Volvo Trucks Hungaria Kft. kereskedelmi igazgatója.

A Scania látványos erősödése leginkább annak köszönhető, hogy jelentős mértékben sikerült orvosolniuk az ellátási láncban keletkező zavarokat. Az alkatrészhiány kezelésével és gyártási kapacitás helyreállításával jelentős lépéseket tettek a Covid előtti darabszámok elérése felé. A södertalje-i gyártó brutális, legalább 66,8 százalékos növekedést ért el, ami az egész piacot nézve egyedülálló. A bővülés fő mozgatórugói itthon olyan típusok voltak, mint például az 500R A4x2LA (85 db) vagy a 460 R A4x2LA (76 db), illetve az 500S A4x2LA (47 db) – derült ki a Scania Hungaria Kft. által rendezett sajtótájékoztatón, csütörtökön.

A fehér viszi a pálmát?

Érdekesség, hogy a vásárlók nagy része (67%) a 13 literes motorokat részesítette előnyben, de szépen fogyott a V8-asokból is (31%). A legnépszerűbb színek sorát továbbra is a fehér vezeti (57,6%), de a kék (14,3%) és a piros is népszerű (10,9%), legalább is a Scania teherautók esetében.

„Nagyon örülök, hogy 2023-ban ilyen csodálatos eredményeket értünk el, és célunk, hogy 2024-ben megismételjük ezeket. Idén várhatóan új telephellyel bővül a hálózatunk Szombathelyen, amely a tiszaújvárosi mellett a régió egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítménye lesz” – jegyezte meg Zdeněk Petrás, a Scania Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. A cég első embere kiemelte még, hogy a Scania továbbra is elkötelezett abban, hogy 2030-ra az értékesített járművek legalább fele tisztán elektromos legyen. A svéd gyártó honlapján olvasható kutatás szerint már 59 ezer kilométer megtétele után alacsonyabb lehet egy elektromos üzemű szénlábnyoma egy dízelüzeműhöz képest.

A 2024-es évvel kapcsolatban elmondható, hogy nagy kérdés lesz, hogyan alakul az áruszállítás teljesítménye az év egészét tekintve. A fuvarozókat ugyanis negatívan sújtják az útdíjakkal kapcsolatos emelések. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének előrejelzése szerint 2024 első hónapjaiban 20-25 százalékkal növekedhetnek az áruszállításai és fuvarozási díjak. A megnövekedett költségek miatt vélhetően a közúti áruszállítással foglalkozó cégek jobban meggondolják majd az esetleges járműbeszerzéseket. Az sem kizárt ugyanakkor, hogy mindez jobban az alternatív hajtások irányába tolja el az üzemeltetőket.