Kész luxus ilyen gépekkel bányában dolgozni

Jelentős folyamat végére ért a DAF: befejezte típuscsaládjának megújítását. Ezen az úton még az évtized elején indult el és az apropóját az adta, hogy az EU 2020-tól lehetővé tette a nagyobb fülkék alkalmazását az európai nyerges vontatóknál.

A holland vállalat első körben a távolsági nyerges vontatóit újította meg alapjaiban (XF, XG és XG+), ezt követően pedig a regionális áruszállításra szánt nyergesek, valamint merev alvázas teherautók kerültek sorra (XD-sorozat). Mindkét lépés sikeres volt, hiszen először a vontatók, majd a disztribúciós áruszállításra szánt példányok is megkapták az “Év Teherautója Díjat” a 2022-es és a 2023-as évre vonatkozóan.

Az új távolsági vontatók 2021-es bemutatása óta több mint 90 ezer rendelés érkezett a DAF új generációs teherautóira. Tavaly pedig 17,3 %-os piaci részesedést ért el Európában a nehézkategóriás teherautók terén, a másfél évvel ezelőtti szinthez képest (15,9%). A nyerges vontatók terén 20,4%-os piaci részesedésre tett szert a márka, megelőzve ezáltal olyan versenytársakat, mint a Mercedes, Volvo, vagy Scania.

Ugyan az Európában futó teherautók között a távolsági nyerges vontatók vannak többségben (40%), de a második legjelentősebb szereplőnek nem a hipermarketeknél rendszeresen felbukkanó áruterítők számítanak (15,5%). Az összpiacot tekintve az építőipari járművek vannak enyhe túlsúlyban (19,4%) velük szemben.

Versenyüktől függetlenül a kommunális feladatokat ellátó gépeket is magában foglaló XDC sorozat és a kifejezetten az építőipari járművekre koncentráló XFC is nagyon fontos szereplő. Mostanra ezek is megújultak. Kipróbáltuk mit tudnak.

Külső

A DAF idei újdonságai dizájn szempontból teljesen összhangban vannak a már megújított távolsági és a “áruterítős” variánsokkal. Ez nem véletlenül van így, hiszen XD-széria, valamint az XF-sorozat kabinjait használják. A holland gyártó nagyon eltalálta a megjelenésüket, hiszen sallangmentes, modern és semmi mással össze nem téveszthető dizájnnal büszkélkedhetnek. Akad azonban néhány optikai és technikai módosítás a testvérmodellekhez képest is, amelyeket elsőre talán nehéz kiszúrni, ámde mégis fontos említést tenni róluk.

Az egyik ilyen, hogy az XFC magasabban fut, vannak olyan változatok – a tengelyektől és az abroncsoktól függően – amelyek akár 40 centiméteres hasmagassággal is bírnak. A megközelítési szög pedig az első híd esetében eléri a 25 fokot. Erre értelemszerűen azért volt szükség, hogy könnyebben lehessen velük közlekedni off-road környezetben. Ezzel összhangban a lökhárítót is megerősítették acél, illetve műanyagelemekkel, a fülke alját pedig motorvédő lemezzel látták el. Érdekesség, hogy a ködlámpákat úgy sikerült integrálni a lökhárítóba, hogy nem volt szükség védőrács alkalmazására, mert azok így is védve vannak a sérülésektől.

A háromrészes lökhárító ugyan alapból színezetlen, de opcionálisan színre fújt változatban is kérhető. A hűtőmaszk belső, vékony lamellái pedig zongoralakk fényezést kaptak, de a külső, vastag keret maradt krómhatású. Így a DAF XFC és XDC sorozat kissé úgy néz ki, mintha gigantikus sörnyitót cipelnének elől. A szándék célt ért és a normál utcai teherautókhoz képest jóval robusztusabb fizimiskával rendelkeznek. Vagyis aki rájuk néz, az látja, hogy ezek a járművek bizony képesek lesznek elvégezni a rájuk bízott feladatot.

Az XFC és az XDC széria legtöbb tagja nappali, háló és extra nagy hálófülkével is kérhető. A gyártó ezekből ugyanakkor kínál extra robusztus változatot, ami lényegében azt jelenti, hogy az alapvetően off-road üzemre felkészített fülkéket közúti alvázakkal kombinálják.

Ez ideális megoldás az építőipari és a közműszolgáltatási szegmens azon szereplőinek, akik számára fontos a sérülésvédelem, de nem igényelnek teljes körű terepképességeket. A robusztus első kivitel és a kiemelkedő, magasan elhelyezett lökhárító mellett mindig ott van a beépített, első aláfutásvédelem, és ez a tehergépkocsi-alvázak és vontatók minden XD és XF konfigurációjához elérhető.

Belső

A DAF XFC és XDC sorozat kabinjai megegyeznek a távolság és a regionális áruszállításra szánt teherautók fülkéivel. A ki-és beszállás kényelmes a kabin lépcsője alatt található, kiegészítő lengőlépcső, valamint a teljes mértékben függőleges helyzetbe állítható kormánykeréknek köszönhetően. A kormánykereket a sofőrajtóhoz közel, egy kis pedál lenyomása után lehet a szélvédő, vagy magunk felé mozgatni.

Teljes egészében digitális műszeregységgel készül az új modell, az egység könnyen áttekinthető, körbeöleli a vezetőteret és személyautós érzetet kelt. Bár az oldalsó visszapillantók kellően szélesek, egy off-road körülmények között dolgozó járműnél is fontos a holtterek csökkentése. Ebben a holttérfigyelő (másnéven Corner Eye, tehát sarokkamera), a jobb oldali ajtólemezbe integrált ablaküveg, a mélyre nyúló szélvédő, valamint a hátsó fülkeablak van a sofőr segítségére.

A holttérfigyelő jóval szélesebb sávot képes megjeleníteni a jobb oldali A-oszlopon található digitális kijelzőn a sofőr számára: egy kamionparkolóban állva a kamera még az egy hellyel odébb álló kamion környezetére is rálát, sokkal több információt adva a sofőrnek.

A legkisebb fülkében is komfortosan végezhető a munka, mivel az ülést míg így is legalább 15 centiméterrel hátrébb lehet tolni. Az ülések kényelmesek a széles fejtámláknak, deréktámaszoknak és a combtámaszoknak köszönhetően. Az XD sorozatban megismert univerzális tárolórekesz az XDC sorozatban is megtalálható, opcionálisan pedig egy hűtőláda is kérhető bele. A kommunális felhasználásra szánt változatoknál, illetve a kukásautónál pedig egy harmadik, lehajtható ülőtámlával rendelkező ülésnek is jut hely, így egyszerre hárman is utazhatnak a fedélzeten. A középen ülőnek lábtartót készítenek elő a műszerfal alatt. Az utasülés továbbra is moziszékszerűen felhajtható, ami jól jön akkor, ha a sofőr egyedül dolgozik, mert ilyenkor ki tudja használni az ajtólemezbe integrált oldalsó ablaküveg által nyújtott előnyöket.

A DAF XDC és XFC sorozat belső anyaghasználata prémium szintet tükröz és kifejezetten dicséretes, hogy a DAF-nál nemet mondtak a “szürke 50 árnyalatára”. A fülke oldalfalait például bézs színű műanyagelemek és kárpitok díszítik, de a sofőrágy és a szélvédő felett található polcok is ugyanilyen színben pompáznak. A kormánykerék szürkésfekete műbőrborítást kapott és az összképet a fémszínű betétek teszik teljessé, amelyek nemcsak a kormánykerék küllőin, hanem a műszerfalból kihúzható étkezőtálca szélén, valamint az utasülés előtti műanyagelemeken is feltünnek. A kormánykerék fogása kellemes, egyáltalán nem bumszli, a műszerfalhoz hasonlóan ez is olyan, mintha egy személyautóból vették volna át.

Technika

Az építőipari járműveknél kiemelt szempont, hogy az üzemeltetők kedvükre konfigurálhassák őket, hiszen, ha például egy dömpernél már előre tudhatják, hogy homok, kőtörmelék, vagy sóder lesz-e a rakomány. A DAF XDC és XFC széria ( 6×4 FAT, 8×4 FAD merev tengely és 6×4 FTT vontató) kínálatában számos kettős hajtású ikertengely található.

A paletta “belépőszintjét” az egyfokozatú lassító áttétellel (SR1132T), laprugós felfüggesztéssel és tárcsa- vagy dobfékkel rendelkező 19 tonnás könnyű ikertengely adja, amelyet általában 6×4-es, vagy 8×4-es hajtásképlettel rendelkező betomixereknél alkalmaznak. A nehezebb teherbírású változatokhoz, illetve más fuvarfeladatokhoz, így például a faszállításhoz, vagy konténerszállításhoz a DAF a 21- és 26 tonnás SR1360T ikertengelyt ajánlja, amelyet egyfokozatú lassító áttétellel, tárcsafékekkel és légrugós felfüggesztéssel gyártanak. A nagy igénybevételt jelentő, kifejezetten off-road felhasználáshoz a 21 és 26 tonnás ikertengely kerékagy-áttétellel is megrendelhető (HR1670T).

Ezekhez az ikertengelyekhez a DAF széles, 3,46:1 és 7,21:1 közötti áttételeket biztosít annak érdekében, hogy adott a jármű műszaki a paramétereit a lehető legjobban hozzá lehessen igazítani az elvégzendő feladathoz. A minél gyorsabb végáttétel alacsonyabb motorfordulatszámot így kisebb üzemanyag-felhasználást tesz lehetővé. A karbantartási költségek optimalizálása érdekében a DAF háromévenkénti, vagy 450 ezer kilométeres olajcsere intervallumot javasol a hátsó tengelyek (az ikertengelyeket is beleértve) esetében. Az össztömeg tekintetében a csúcsok-csúcsát a 8×4-es hajtásképlettel rendelkező nehéz teherbírású vontató jelenti, amelyet kormányzott tolótengellyel (FTM) láttak el. Ez a közel 120 tonnás össztömegre hitelesített változat XF, XG és XG+ fülkékkel egyaránt elérhető.

A nagy és nehéz rakományokhoz természetesen szükség van erős motorokra is. A holland gyártó az XDC és XFC széria tagjait a Paccar MX-11-es és MX-13-as motorcsaláddal gyártja. Előbbi a szerényebb (300-450 lóerő), utóbbi pedig az erősebb (370-530 lóerő) közötti motorokat foglalja magába. Az erőforrásokat a DAF a ZF által fejlesztett TraXon automataváltókkal társítja, amelyek az alapfelszereltség részét képezik. A jövendőbeli megrendelők ugyanakkor speciális off-road fokozattal is kérhetik az egységet. Ez egyrészt kikapcsolja a kipörgésgátlót (ASR-t), illetve a gyorsabb és precízebb váltásokat tesz lehetővé.

A DAF úgy döntött, hogy egyszerűbbé és gördülékenyebbé teszi a felépítménygyártókkal való együttműködést. Ennek érdekében a vállalat bevezette a Plug&Play programot, ami annyit jelent, hogy már teherautók megrendelésénél látni fogják, hogy milyen felépítménnyel kéri azt az ügyfél (jelenleg 25 vezető felépítménygyártóval dolgoznak együtt). Ezután az egyedi felépítményekkel megrendelt járművek már eleve a szükséges előkészítéssel kerülnek gyártásba.

A felépítmények felszereléséhez az új generációs DAF tehergépkocsik gyárilag a felépítményrögzítő modulokkal kaphatók. Az alváz alkatrészeinek, például az EAS, az akkumulátorház, az AdBlue- és az üzemanyagtartályok elrendezése teljes mértékben az adott felépítmény igényeihez igazítható. Emellett az új generációs tehergépkocsik számos opciót kínálnak a berendezések fülkéből vezérléséhez, analóg módon, a CAN-buszon keresztül vagy a MUX-kapcsolók használatával.

Az egész Plug&Play program messze meghaladja a fizikai előkészítést, illetve az alváz és a felépítmény könnyű egymáshoz történő csatlakoztatását. A DAF ugyanis a szoftverintegrációt is lehetővé tette a felépítménygyártó és az ügyfél közötti adatmegosztás megkönnyítése érdekében. Így a felépítményező az igényeknek megfelelően hangolhatja össze a műszerfali kezelőszerveket, valamint a digitális műszeregységen megjelenő tájékoztató szimbólumokat a felépítménnyel, illetve annak elektronikusan és hidraulikusan működtethető egységeivel. Ennek egyébként kiberbiztonság szempontjából is nagy jelentősége van, szeretnék ugyanis a jövőben elkerülni, hogy a gyártás után nyúljon hozzá valaki egy jármű elektronikus architektúrájához.

Vezetés

Az újdonságokat a holland-német határ közelében, Landgraaf vonzáskörzetében lévő szénbányában próbáltuk ki. Az, hogy off-road körülmények között vezettünk építőipari járműveket, az önmagában nem is lenne meglepő. Ez a szénbánya azonban még most is működik, így valós körülmények között tapasztalhattuk meg milyen is az, amikor egy forgalmas bányában kell közlekedni és nem kénye-kedve szerint autózhat az ember.

Elsőként egy háromtengelyes XFC 530 FAT került a kezeim közé. A jármű pehelysúlyúnak számít a nagyvasak között, hiszen mindössze 27 tonnás össztömeggel bír. Mivel a súly jelentős része a Meiller billencs alatt van, ezért ezt a modellt a fentebb említett HR1670T típusú, 21 tonnás teherbírású ikertengellyel látták el. Az elindulás egy ilyen kis bébidömperrel ugyanolyan pofonegyszerű, mint egy távolsági nyerges vontatóval: az ember csak beröffenti a 12,9 literes, dízelmotort és a kormányművön lévő váltókaron kiválasztja a “Drive” fokozatot. Természetesen a rögzítőféket kiengedéséről még nem szabad megfeledkezni, de a DAF mérnökei azt mondták, hogy idén jön az elektronikus verzió, ami már erőkifejtés nélkül kezelhető. (Tervben van az automata módon működő rögzítőfék is, ami önműködöen aktiválódik akkor, ha például a sofőr kikapcsolja az övét.)

Elindulás után ha az ember jól odalép a gáznak, akkor az 530 lóerős motorral bíró hajtáslánc rendkívül gyorsan hozza mozgásba a dömpert. Éppen ezért hamar eléri azt a 30 km/órás utazósebességet, amit még engedélyeznek egy ilyen bányában a monstrumok számára. Félreértés ne essék egy 385/65 R22,5, illetve 315/80 R22,5 méretű gumiabroncson guruló dömperen még ez is soknak tűnik. Már eleve a síknak tűnő úton haladva az ember úgy érzi magát benne, mintha egy hajóval szelné a habokat. Az XFC és vele együtt a pilóta is kellemesen ringatózik fel és le légrugós fülkének, valamint a légrugós ülésnek köszönhetően. A mélyre nyúló szélvédő tényleg jó kilátást tesz lehetővé, a kormánykereket pedig pedig erőkifejtés nélkül lehet forgatni, ha éppen kanyarodni kell vele.

A hajtáslánc rendkívül kifinomult. Erre akkor jöttem rá, amikor a kelleténél kisebb lendülettel kapaszkodtam fel vele egy meredek emelkedőn. A váltó nem gondolkodott sokat, másodpercek tört része alatt finoman, rángatásmentesen alacsonyabb fokozatba váltott és egyből megjelent a nyomaték, ami akár a 2700 Nm-ert is elérheti 900-1125 alacsony fordulatszám mellett. A lejtőkön való leguruláskor az ember igyekszik a motorféket használni amennyire csak lehet. Az XFC 530 FAT esetében én ezt a háromfokozatú MX motorféket nem éreztem elég erősnek, többször rá kellett erősíteni a lábfékkel, de elképzelhető, hogy még több kör után megbarátkoztam volna vele. Érdekesség, hogy a DAF az új építőipari járműveknél bevezette a Rock Free funkciót is, ami arra való, hogy a sárba való ragadás esetén segítse a jármű önerőből való kiszabadulását a hintázással. Bár ezt sajnos nem tudtuk kipróbálni az alábbi videó jól megmutatja miről is van szó.

Másodjára egy hazánkban elterjedt konfigurációt próbáltam ki:4×2-es hajtásképletű vontató + billencses trailer, ez itt a DAF XFC 530FT. Az első gondolatom az volt, hogy ezzel bemenni egy szénbányába olyan, mintha egy Superb-bel csapatná az ember a tököli repülőtéren. A tesztpéldány a leggazdagabb felszereltséget kapta, így a megerősített lökhárítóval, valamint a digitális visszapillantó tükör kis szarvacskákra emlékeztető külső kameráival messze kiemelkedett a bányában közlekedő hétköznapi billencsek közül.

A 40 tonnás szerelvény mozgatásáról, 12,9 literes motor gondoskodott, amelyhez 12 sebességes TraXon 12TX2620 típusú automataváltó csatlakozik. Bár a szénbánya zúzott kővel borított, süppedős talaja az XFC 530FT számára is kihívást jelentett, ennek ellenére a motorban alacsony, 25-30 km/órás sebességnél is meg volt a kellő nyomaték ahhoz, hogy meglegyen a kellő tapadás.

Bár a digitális visszapillantó tükör nem tartozik azok közé a dolgok közé, amelyek feltétlenül kellenek egy ilyen szerelvényhez, de ennek ellenére nagyon jó szolgálatot tett, hiszen kanyarodás közben mindig nyomon tudtam követni nem ér-e hozzá valamihez a félpótkocsi lökhárítója. A holttérfigyelő, másnéven a sarokkamera pedig arra volt jó, hogy lássam, van-e a szerelvény jobb oldalán bármi olyan, alig észrevehető akadály, például kő, vagy vasrúd, ami komoly kárt okozhat a járműben egy véletlen találkozás során.

Összegzés

Mind a félpótos szerelvény, mind pedig bébidömper kimagaslóan jól vezethető és komfortos. Túlzás nélkül állítható, hogy a DAF építőipari és off-road járművei mind technikában, mind pedig komfortban felfejlődtek az élmezőnyhöz. A tágas fülkéknek, valamint legutolsó vezetéstámogató rendszereknek köszönhetően még talán el is bizonytalaníthatják azokat az üzemeltetőket, akik eddig az off-road teherautók terén a svéd vagy német márkákra esküdtek. Egy dologgal viszont biztosan nem lesz versenyképes, ez pedig nem más, mint a fapados török dömper.

Az, hogy magyar piacon milyen felépítménnyel szerelt változatok válhatnak népszerűvé, még egyelőre nehezen megjósolható kérdés. A választék szinte végtelen, hiszen betonmixerként, billenőplatós dömperként, horgos emelővel, konténerszállítóként vagy daruval ellátott platós teherautóként is elérhetőek.

Az XFC és az XDC sorozat bemutatásával végére ért egy folyamatnak a DAF, várhatóan ezután az alternatív hajtásláncokra fog fókuszálni. A holland gyártónak ebben a szegmensben is sikerült az, amit az előző években a távolsági és a disztribúciós feladatokra szánt vontatóknál és teherautóknál megpróbált. Ez nem más mint a szintlépés. A középmezőnyből egyenesen a prémiumkategória felé.