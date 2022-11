A DAF tavaly elsőként használta ki, hogy az Európai Unió lehetővé tette a nagyobb fülkék alkalmazását a teherautóknál és nyergesvontatóknál. A holland gyártó a távolsági és regionális áruszállításra szánt példányoknál vezette be először a tágasabb fülkéket, idén viszont a városi áruterítésre, illetve kommunális feladatokra szánt teherautókkal folytatta a sort. Az új generációs teherautók egységesen XD elnevezést kapták, a korábbi CF-széria pedig nyugdíjba vonul.

Külső

Az előd, a CF kabinjai felett igencsak eljárt az idő, hiszen 1992-ben kerültek sorozatgyártásba. Az eindhoveni gyártó szakemberei éppen ezért fogtak egy teljesen fehér papírlapot és egészen az alapoktól fogva újragondolták a városi teherautók kabinjait.

Első lépésben először is módosították az alvázat, amire a fülke kerül. Elől 16 centiméterrel növelték meg a hosszúságát, hogy nagyobb ütközőzónát hozzanak létre. Aztán teljesen új kabinfelfüggesztést, valamint hátsó tengely felfüggesztést alkalmaztak. Végeredményben pedig 38 kilogrammos súlycsökkentést értek el az alváz esetében úgy, hogy közben nagyobb merevségre tettek szert a torziós erőhatásokkal szemben.

Az XD-család háromféle – nappali, alacsony és magas háló – fülkével készülhet, amelyek közös ismertetőjegye, hogy a padlószintjük 17 centiméterrel alacsonyabban van az újgenerációs XF-hez képest. Bár a fülkék szélessége nem változott (2,50 m), a DAF-nak sikerült az alapterületüket 15 centiméterrel megnövelniük. Ezzel összhangban megerősítették a kabin hosszanti kereszttartó gerendáját, ami így nagyobb biztonságot nyújt egy ütközésnél a fülkét hátulról érő erőhatásokkal szemben.

A holland mérnökök kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben lecsökkentsék azokat a holttereket, amelyekkel egy városi áruszállításban dolgozó sofőrnek meg kell küzdenie a munkája során. A DAF éppen ezért nagyobb, 2,3 négyzetméter felületű szélvédővel, alacsonyabb övvonallal, az ajtólemezbe épített oldalablakkal, valamint sarokkamerával is ellátta az új DAF XD típuscsaládot.

Mindemellett az A-oszloptól távolabbra helyezték el az oldalsó visszapillantó tükröket, de ha valaki biztosra akar menni, akkor mostantól akár digitális oldalszó visszapillantó tükrökkel (DAF Vision System) is megrendelheti az XD-szériát. A holland szakemberekkel beszélgetve azonban az derült ki számomra, hogy ők leginkább a hagyományos tükrök és a sarokkamera kombinációjára esküsznek, mert ezek még kanyarodáskor is rendkívül széles sávot tudnak megmutatni a teherautó melletti terekből. (Az alapfelszereltség részét képező sarokkamera egymagában 285 fokos nézetet biztos a jobb oldali A-oszlop környezetében.) A jobb látás és láthatóság érdekében a modellt LED-fényszóróval, illetve szélvédő feletti lámpatestekkel gyártják, de a hátsó fényszórók is teljes egészében LED-technológiásak.

A puding próbája az evés, a holtterek eltüntetéséé pedig a londoni Direct Vistion Standard (DVS). Nos, ezt nézve elmondható, hogy a csak digitális visszapillantókkal szerelt XD négycsillagos minősítést kaphatna a briteknél. Az opcionálisan rendelhető oldalablak alatti ablaküveggel (DAF Vision Door) viszont a modell már eléri az ötcsillagos minősítést is. Zárójelben megjegyzendő, hogy a négycsillagos minősítésű járművek maximum 2030-ig kaphatnak behajtási engedélyt London belvárosába, az ötcsillagosok viszont az évtized végétől is behajthatnak majd.

Belső

A fülke belseje teljes egészében megújult. Egyfelől az XD megkapta a távolsági áruszállításra fejlesztett XF és XG családból ismert műszerfalat. Ez a modern és letisztult egység immáron nagyon kevés fizikai gombot tartalmaz, a funkciók jelentős része átkerült a kormánykeréktől jobbra található 10,1 colos kijelzővel rendelkező infotainment rendszerbe, emellett a mechanikus műszeregység helyét is egy digitális, 12 colos színes kijelző vette át, amelynek megjelenését a sofőr tetszés szerint állíthatja be. Másfelől pedig az XD-t ellátták a távolsági modellekből ismert ülésekkel és ágyakkal, de bevezettek egy új üléstípust is. Az utasoldalra immáron olyan szék is kérhető, ami a moziban használt ülésekhez hasonlóan felhajtható ülőtámlával rendelkezik, emellett a fejtámlájának lehajtásával egy kisebb asztalka is létrehozható, amin akár jegyzetelni, vagy dolgozni is lehet akkor, ha mondjuk a sofőr a fülke hátuljában lévő ágyon pihen.

Fontos előrelépés továbbá, hogy a kormányoszlop 6-55 fokos szögben állítható, vagyis a sofőr akár személyautós vezetési pozíciót is felvehet, ha úgy tartja kedve. Ebben az is segíti, hogy a vezetőülés hosszában 1190 mm-rel előre, vagy hátra tolható, magasságát pedig 413 mm-rel lehet megnövelni. A fejlesztéseknek köszönhetően a DAF XD belseje élhető és praktikus munkakörnyezetté vált. A műszerfal és a motorsátor találkozásánál alapból rendelkezésre áll egy pohártartókkal ellátott nyitott fakk. Az efölött lévő műszerfali borításból pedig egy tálca is kihúzható, amin jegyzetelni, vagy étkezni is lehet.

A nappali fülkés változatoknál alapból egy tároló modul található a fülke hátuljában, de oda akár hűtőládát is kérhet az üzemeltető. A hálóággyal rendelkező változatoknál pedig a fekvőalkalmatosság alá kerülhet kihúzható hűtőláda. Sőt, ebben az esetben az ágy alá egy-egy olyan, 205 literes tárolónak is jut hely, amelyeket nemcsak belülről, az ágy felhajtásával, hanem kívülről, a fülkén lévő kis ajtócskák kinyitásával is könnyedén elérhetünk. A magas hálókabin 2220 milliméter hosszú és 750 milliméter széles sofőrággyal gördül ki a gyárkapun. Opcionálisan pedig akár egy második sofőrágy is kérhető. A két ágy közül az alsó 150 mm-res, a felső pedig 100 mm vastag matraccal készül.

Valamennyi XD esetében a full LED-e belső világítás az alapfelszereltség része. A megrendelők ugyanakkor tetszőlegesen dönthetnek a jármű hangzásvilágáról. Sztenderd felszereltség esetén 3, luxus kivitelben 5, míg exkluzív felszereltséggel 8 darab hangszóróval kérhető az XD. A motorsátorra emellett harmadik ülés is rendelhető, ami leginkább a kommunális feladatok teljesítő teherautóknál jöhet jól.

Technika

A DAF XD hajtásáról MX-11-es motorok gondoskodnak, amelyek ugyancsak átestek némi frissítésen. Ezek az erőforrások ugyanis új injektorokat, hengerfejeket, valamint vadonatúj HE400-as turbófeltöltőket és megújult kipufogógáz kezelő rendszert kaptak. A jövendőbeli megrendelők a XD-modelleket 299, 341, 367, 408 és 449 lóerős erőforrásokkal rendelhetik meg. A dízelmotorokhoz alapból TraXon automataváltók csatlakoznak, de opcionálisan a 299 lóerős, valamint a 341 lóerős erőforrások Allison automataváltókkal is megrendelhetők. A hulladékgyűjtésre használt XD-k esetében kifejezetten az utóbbi, amerikai gyártmányú váltókat ajánlja a DAF.

A downsizing-nak köszönhetően a megújult MX-11-es dízelmotorok már 900-as percenkénti fordulatszám mellett le tudják adni maximális nyomatékukat. Az új MX motorfékek pedig már alacsonyabb fordulatszámon is 20 százalékkal nagyobb nyomatékot tudnak biztosítani a lassításoknál. Bár a motorok levegőbeszívása jelenleg a homlokfal jobb oldalán található, a DAF lehetővé tette, hogy amennyiben a megrendelő úgy kéri, akkor a levegőbeszívás a fülke bal oldalára is áttehető. Ennek elsősorban építőipari felhasználásnál van kiemelt jelentősége.

2023-tól ugyanakkor a DAF XD akkumulátor-technológiás változatban is elérhető lesz. A holland gyártó 230 lóerő (170 kW) – 480 lóerő (350 kW) közötti teljesítményű villanymotorokkal fogja kínálni. A megrendelők többféle kapacitású akkumulátorcsomag közül választhatnak majd, de a csúcsot az 525 kWh kapacitású változat fogja képviselni. Ez azt jelenti, hogy egy feltöltéssel akár 500 kilométert is megtehetnek majd az elektromos DAF XD teherautók.

Egy városi teherautónál kiemelten fontos, hogy rendelkezzen azokkal a vezetésbiztonsági rendszerekkel, amelyek segíthetnek minimalizálni a gyalogosokkés biciklisekkel történő baleseteket. Ennek megfelelően az új XD fejlett automata vészfékező rendszerrel (AEBS-3), automatikusan felgyulladó vészfék lámpákkal, kanyarodást segítő asszisztenssel, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel készül. Mindemellett a sofőr munkáját segíti az elektronikus rögzítőfék, valamint a low speed trailer brake asszisztens, amelynek segítségével a sofőr könnyedén ellenőrizheti, hogy a pótkocsi valóban csatlakoztatva van-e a nyereghez. Ezzel el lehet kerülni a figyelmetlenségből adódó baleseteket.

Ugyancsak a minél nagyobb biztonság érdekében a DAF XD teherautókat egy úgynevezett fülke elmozdulást segítő rendszerrel látták el (Programmed Cab Displacement System – ProCaDiS), ami azt jelenti, hogy frontális ütközés esetén a fülke akár 40 centiméterrel is elmozdulhat az alvázon annak érdekében, hogy tompítsa az ütközés erejét. A gépjárművezető védelme érdekében a kormányoszlopot is ellátták egyfajta ütközés csillapító megoldással, amit a DAF CoDeS-nek hív. Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy frontális ütközés esetén a kormányoszlop ne a sofőr irányába mozduljon el, megvédve ezáltal a gépjárművezető térdeit, illetve felsőtestét.

Vezetés

A legújabb DAF XD teherautók kipróbálására a Barcelona mellett Sitgesben nyílt lehetőségem, amely rendkívül sok kétsávos úttal, körforgalommal rendelkezik. Egyszóval ideális terep a városi teherautók tesztelésére, de az autópálya sincs messze tőle. Elsőként egy háromtengelyes XD 450 FAN került a kezeim közé, amely a kormányozható hátsó hídjának köszönhetően kiváló fordulékonyságáról tett tanúbizonyságot.

A 28 tonnás össztömegű teherautó mozgatásáról 449 lóerős erőforrás gondoskodott, amelyhez egy 12 sebességes TraXon automataváltó csatlakozott. Ez a párosítás kifejezetten ideálisnak bizonyult, a teherautóval ugyanis könnyedén alkalmazkodni lehetett a katalán kisváros délelőtti, lüktető és dinamikus forgalmához. Hogy mennyire alacsony fordulatszámon dolgozik az erőforrás azt jól mutatja, hogy egy körülbelül 8 százalékos emelkedőn 65 km/órás sebesség mellett 1050-et fordult percenként a főtengely. Az új háromállásos motorfékkel pedig valóban az eddiginél jóval erősebben lehet városi, illetve országúti tempónál fékezni a járművet.

Másodjára egy kéttengelyes, 19,5 tonnás DAF XD 410 FA került a kezeim közé. A merev felépítményes, hűtős teherautó hajtásáról 408 lóerős dízelmotor gondoskodott, amelyhez, 12 sebességes TraXon automataváltó csatlakozott. Ez a blokk kellően nyomatékosnak bizonyult, de közben egyáltalán nem dolgozott magas fordulatszámon. Egy 8-10 százalékos emelkedőn ugyanis 78 km/órás sebesség mellett 1250-et fordult percenként a főtengely a 11 fokozatban. Komolyabb motorzaj azonban ekkor sem volt tapasztalható, a váltásokat pedig simán és akadozásmentesen hajtja végre az automataváltó.

Az XD 410FA esetében kifejezetten jól jött, hogy ellátták az urge-to-move funkcióval a váltóját. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy kvázi kúszófokozatban, alig 3-5 km/órás sebességgel közlekedjünk a teherautóval. Nekem erre a kikötőben volt szükségem ott ugyanis nagyon szűk utak álltak rendelkezésre. Kíváncsiságból kipróbáltam, mi van akkor, ha csak simán D-be teszem a váltót, de ettől a teherautó nem kezdett el lassan gurulni, ehhez tehát mindenképpen szükség van az urge-to-move funkcióra. Ha a helyzet úgy kívánja, akkor a sofőr menet közben az Eco Performance üzemmódot is aktiválhatja, ebben az esetben a motor magasabb fordulatszámon dolgozik. Ez az üzemmód leginkább dinamikus és kissé sportos vezetési stílust tesz lehetővé, de értelemszerűen kis mértékben növeli az üzemanyag-felhasználást is.

Mindent összevetve az új XD család nem nevezhető nagy étvágyúnak, hiszen az XD 450FAN 27l/100 km-res, míg az XD 410FA 26 l/100 km-res vegyes fogyasztást produkált. A DAF XD-ből a sofőrnek kiváló rálátása nyílik az útra és az oldalsó ülés ülőtámlájának felhajtásával minden jobb oldalról érkező gyalogos, vagy biciklis láthatóvá válik a gépjárművezető számára. A nagy mélyre nyúló szélvédő, továbbá a sarokkamera kiválóan tünteti el a holttereket, így a sofőr tökéletesen ráláthat a jármű környezetére. Az XD ugyanakkor nem csak a holtterek eltüntetése, hanem a kormányzás terén is nagyot lépett előre. A modell kormánya ugyanis minimális erőkifejtéssel tekergethető jobbra vagy balra a parkolási műveleteknél, így egy rámpára való tolatást már meg sem érez vele az ember karja.

Az új XD-szériával a DAF önmagához képest nagyon sokat lépett előre és könnyen lehet, hogy a holland gyártó hasonló sikerhullámra ülhet fel idén vele, mint ahogyan az tavaly megtörtént a távolsági vontatók esetében. Az XD-vel a DAF nemcsak a márkához hű vásárlók szívét hódíthatja meg, hanem azokét is, akik eddig svéd, vagy esetleg német versenytársakat választottak. Vonzó szempont lehet továbbá, hogy a XD sorozathoz a DAF 125 ezer kilométer/év szervizintervallumot határozott meg, de a távolsági áruszállításban részt vevő változatoknál az olajcsere periódus akár a 200 000 kilométer/évet is elérheti. Az új XD bebizonyította, hogy nem érdemtelenül hozhatta el a 2023-as Év Teherautójának járó címet, hiszen a városi disztribúciós teherautók terén most a DAF képviseli a legújabb és legkifinomultabb megoldásokat.

Az új széria sorozatgyártása már elkezdődött, így az első példányok már hamarosan megérkezhetnek az európai vásárlókhoz.