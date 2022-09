Rengeteg új koncepció készült a Bulli utódjából

A teljesen elektromos ID.Buzza a VW egy új korszak “Bullijaént” tekint, ami legalább olyan sokoldalú jármű lehet, mint a legendás előd. A német konszern célja az volt az idei IAA-n, hogy bemutassa a modellben rejlő lehetőségeket, ezért a felépítménygyártókkal együttműködve különlegesebbnél-különlegesebb elektromos furgon tanulmányokat készítettek el. Elképzelhető, hogy több változattal is találkozhatunk később az utcán.

ID. Buzz Flex-Cab koncepció

A holland Snoeks felépítmény-specialista személyszállításra kialakított ID. Buzz Cargo kivitelt mutatott be. Az ötüléses ID. Buzz Flex-Cab koncepció így lényegében a modell Caravelle-kiadásának tekinthető. A tanulmány hátuljában háromszemélyes üléspad húzódik, amely hosszirányban kétféle pozícióban – normál vagy nagyobb lábtérrel – rögzíthető, de az ülőfelülettel együtt akár teljes egészében fel is hajtható. Az üléspad állítása, valamint fel- és lehajtása a B- illetve a D-oszlopon található kezelőelemmel vezérelhető. A rugalmasan használható üléspadnak köszönhetően a légkondicionált hátsó beltér pillanatok alatt átalakítható a személy-, illetve az áruszállítás igényei szerint. A Snoeks ID. Buzz Flex-Cab tanulmánya ígéretes személyszállítási koncepció, amely egyaránt jól használható például transzferjárat (shuttle), taxi, közösségi használatú kisbusz céljaira, vagy épp a kisiparosok ideális járműveként.

ID. Buzz mentőautó

Az új ID. Buzz úgy készült, hogy mind kisbuszként, mind pedig transzporterként speciális feladatokat is elláthasson – például mentőautóként. A modellváltozatot a német Bösenberg felépítménygyártó készítette el. A rohammentési feladatokra használható furgon fedélzetén három személy utazhat, a rakteret pedig ez esetben a mentőorvos utazására és az egészségügyi felszerelések tárolására alakították ki. A modulrendszerű konstrukciónak köszönhetően csak minimális változtatásokra volt szükség az alapjárművön a mentőautóként való felhasználás érdekében. A megkülönböztető jelzések önálló akkumulátor-rendszeről működnek.

ID. Buzz Cargo zárt felépítménnyel

A holland Veth Automotive felépítménygyártó egy áruszállításra alkalmas, hasáb alakú felépítménnyel ötvözte az ID.Buzzt. Ennek köszönhetően az eredetileg 3,9 köbméteres raktér 6 köbméterre nőtt, amiben akár 680 kilogrammnyi áru is szállítható. A felépítmény oldalfalai és hátulja egyaránt kialakítható hagyományos, illetve tolóajtókkal és/vagy rolókkal, így biztosítva például a csomagkézbesítők számára, hogy minden oldalról elérhessék a szállítmányt. A tanulmánymodell az utasoldalon mélyre lenyúló ajtóval, a vezetőoldalon rolóval, hátul pedig nagyméretű kétszárnyú ajtóval készült. A felépítmény a rakomány megcsúszását gátló, egyben fokozottan kopásálló padlózatot kapott.

ID. Buzz Cargo hűtősautó

A német Wükaro felépítménygyártó elsőként mutatott be az IAA alkalmával hűtősautó kialakítású ID. Buzz Cargo modellt, amely kifejezetten a belvárosi kiszállító alkalmazásokra, vagyis az úgynevezett „utolsó kilométeres” kiszállításokra készült. Alapvető újdonsága az elektromos hajtás és az ugyancsak elektromos hűtésrendszer kombinációja. A hűtőrendszer egy lapos, 230 voltos tetőn elhelyezett hűtőrendszerből (lapos mennyezeti elpárologtató), négy lítiumion akkumulátorból és egy inverterből álló integrált akkumulátortöltő. A hűtőrendszer négy akkumulátora, amelyek a helytakarékosság érdekében a kerékjáratokban vannak elhelyezve, lehetővé teszik a rendszer független működését hat-nyolc órán keresztül. Adott esetben a csomagtér előhűtése is megoldható, ha az ID.Buzz rendelkezik hálózati kapcsolattal. A felszereltségtől függően a tanulmány akár 390 kg-os terhet is szállíthat – ez elegendő az interneten rendelt fagyasztott élelmiszerekhez, az éttermek számára készült specialitásokhoz vagy a klasszikus olasz fagylaltos furgon újrafeltalálásához.

ID. Buzz Cargo, mint szervizautó

A Volkswagen Haszonjárművek standján a 12-es csarnokban az ID. A Buzz Cargo a vörös egy különleges árnyalatában vonzotta a tekintetet. A CS/Würth és a Volkswagen Haszonjárművek közös fejlesztési folyamatának részeként a Miele speciális vásárlói igényeit valósították meg ebben a járműben. Az elektromos transzporter rakterében például polcrendszerekkel ellátott rész található a Miele ügyfélszolgálata számára anyagok, alkatrészek és szerszámok tárolására, amely a szervizszemélyzet igényeihez igazodik. A beépített összecsukható asztallal ellátott középkonzol a vezető munkahelyeként szolgál az utastérben.

