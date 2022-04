A Volkswagen évek óta veszteségesen termel az USA-ban, ugyanakkor hatalmas növekedési potenciált látnak a piacban, ezért a következő öt évben legalább 7,1 milliárd dollárt, azaz 2,5 billió forintot kíván észak-amerikai jelenlétének megerősítésére fordítani a cég.

A cél, hogy 2030-ra 25 új elektromos modellt vezessenek be itt, és ezek az összeladások legalább felét tegyék ki. A chattanooga-i üzemben már megkezdődött az ID.4 próbagyártása, később pedig valószínűleg itt készül majd az ID Buzz is, valamint a címben is említett elektromos pickup.

Ugyanakkor úgy tudni, tervbe vették egy második üzem felépítését is, ahol 600 000 autó készülhet évente. Emellett egy akkumulátorgyár felhúzása is szóba került.

Mindez Európa számára azért fontos, mert így jelentős kapacitások szabadulnak fel a cég németországi villanyautó-gyáraiban, ami kedvezően érinti a modellek európai elérhetőségét.

Az elektromos pickuppal kapcsolatban egyáltalán nincsenek információk. Ugyanakkor a VW Amarok az új Ford Rangerrel azonos modell lesz, a Ford pedig hatalmas elektromos offenzívába kezdett a haszonjárművek terén, ezért valószínű, hogy a VW villanyplatósát is ők adják majd – igaz, ebben az esetben azt nem a Volkswagen, hanem a Ford fogja gyártani. Nem valószínű ugyanakkor, hogy ez a modell az F-150 Lightning átirata lenne, mivel abból az elektromos pickupból már a forgalmazás megkezdése előtt előre eladott egy teljes évnyi kontingenst a Ford.