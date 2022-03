Itt az új visszapillantó, megnéztük, milyen a hagyományoshoz képest

A digitális visszapillantó tükör nagyjából azóta megosztó témának számít, amióta a piacon van, de az iparág kétségtelenül efelé megy. Ha csak a teherautók szegmensét nézzük, akkor elmondható, hogy a sort még a Mercedes-Benz Actros kezdte 2019-ben, aztán 2020-ban az MAN TGX, majd 2021-ben a DAF XF nyerges vontatónál is megjelent ez a fejlesztés. A digitális visszapillantó tükrökkel kapcsolatban a leggyakrabban hangoztatott érv, hogy használatukkal csökkenhet a fogyasztás. Arról azonban eddig kevésszer esett szó, hogy milyen szerepet töltenek be a holtterek csökkentésében.

Az MAN a Dunaharaszti kirendeltségében nemrég lehetőséget biztosított arra, hogy a szakújságírók kipróbálhassák, mi a különbség egy hagyományos, illetve egy digitális visszapillantó között. A bajor gyártó szakemberei nem akarták előre megmondani, hogy melyik a jobb. Nyilván ők úgy vannak vele, hogy azzal adják át a haszonjárműveket, amivel a megrendelő kéri. Fontos azonban megjegyezni, hogy a MAN és a hozzá tartozó Neoplan volt az első, amely bevezette a digitális visszapillantó tükröt az autóbuszoknál (MAN Lion’s Coach és Neoplan Cityliner). Úgy tűnik, hogy most egy másik szegmensben, a disztribúciós feladatokra szánt teherautók terén is élen kívánnak járni, mivel már az MAN TGL is elérhető digitális visszapillantóval.

Amikor az ember ránéz egy hagyományos visszapillantóval szerelt nyerges vontatóra, alapvetően nem az az első gondolata, hogy átgondolja, vajon milyen holtterei lehetnek. Pedig nem árt néha ezt elképzelni azoknak, akik nem ilyenekben, hanem személyautókban vagy bicikliken ülnek, mert így talán számos baleset elkerülhető lenne. Mert amikor azt mondjuk magunkban, hogy “úgyis lát a sofőr”, akkor bizony könnyen előfordulhat, hogy önhibáján kívül egyszerűen észre sem tud venni minket, ha például bevágunk elé, mert pont a holtterében tartózkodunk. Aztán meg lehet töltögetni a kék-sárga papírt, plusz rendőrt hívni, akinek el kell döntenie, hogy ki volt a hibás. Franciaországban éppen ezért vezették be tavaly a teherautókon és az autóbuszokon a holttér meglétére figyelmeztető matricát.

Ezek még hagyományos tükrökkel érkeztek 25 darab MAN TGX 18.470 típusú nyerges vontatót vehetettek át az Inter-Épfu Kft. képviselői március elején. Az új, 4×2-es hajtásképletű nyerges vontatók eredetileg tavaly szeptemberben kerültek volna átadásra, azonban a chiphiány miatt némileg csúszott a leszállításuk. „Az gondoltuk, hogy erre az évre megoldódik ez a probléma és végre hátradőlhetünk, de a februárban kirobbant orosz-ukrán háború kihatással lehet a haszonjárművek gyártására" – jegyezte meg az átadón Turi Szabolcs, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. újtehergépjármű-értékesítési igazgatója. Az Inter-Épfu Kft. 1992-ben alakult meg a nagy múltú Építőipari Szállítási Vállalat jogutódjaként. A magyar magánszemélyek tulajdonában álló cég fő profilja a nemzetközi árufuvarozás, de hivatalos hazai MAN-márkaképviseletként is működnek, ami magában foglalja az új járművek értékesítését, szervizelését, illetve az alkatrészekkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet is.

Na, de milyen holtterei vannak egy nyerges vontatónak? Ezt egy érdekes, ámde egyszerű kísérlet során sikerült alaposan felmérni. Az MAN egyik instruktora kezünkbe nyomott egy CB-rádiót és azt mondta, hogy figyeljük, mikor látszik és mikor nem a láthatósági mellényben a TGX körül sétálgató kolléganője. Ahol nem látszódott, oda piros bójákat tettek. Az eredmény az alábbi képen megtekinthető. Megjegyzendő, hogy a járműhöz közel eső bóják magától értetődőek, mivel egy 170-180 centiméter magas embert lehetetlen észrevenni a vezetőülésből akkor, ha a nyerges visszapillantó tükre alatt vagy a jármű sarkában tartózkodik. Az azonban megdöbbentő, hogy a hagyományos visszapillantó tükör önmagában is mennyit kitakar, ha bal vagy jobb oldalra nézünk a sofőrülésből.

Ugyanezt a kísérletet a digitális visszapillantóval szerelt TGX-szel is végrehajtottuk. Ennek során derült fény arra, hogy a korábbi, még hagyományos tükörrel rendelkező TGX-nél letett bóják többségét látja a sofőr, másképpen szólva, nincsenek holttérben, vagy takarásban. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy a kamerák nagyon nagy sávban megmutatják a gépjármű két oldalát, mi több, nincs, ami kitakarná a gyalogosokat vagy a bicikliseket bal, illetve jobb oldalon. A különbség tehát meggyőző, a digitális visszapillantó tükör egyrészt egyáltalán nem takar ki semmit oldalra nézve, másfelől pedig jóval nagyobb részeket tud megmutatni a nyerges, illetve a kamion környezetéből.

Van-e értelme egy ilyet alkalmazni a városi áruterítésre szánt teherautóknál? Egyértelműen igen. Igaz, a TGL-t nyilván kisebb fülkével szerelik, és a TGX-hez, tehát a távolsági nyerges vontatóhoz képest alacsonyabban ül benne az ember. Ennek talán kevesebb holttere van, mint egy nyergesnek, de a jókora merev falú dobozos felépítmény miatt indokolt lehet ezt is inkább digitális visszapillantóval kérni. A rámpára tolatás jóval könnyebb egy ilyen járművel, mint egy hagyományos visszapillantóval szerelt teherautóval. Egy áruterítő járműnek naponta többször kell rámpához állnia, nem mindegy tehát, milyen sikerrel teszi.

Hagyományos tükörnél leginkább rutinra és sok gyakorlásra van szükség, hogy az ember beletanuljon (persze őstehetségek mindig vannak), a digitális visszapillantónál viszont egy sárga kis segédvonal segíti a dolgot. Ez, a kijelzőn lévő rovátka jelzi ugyanis a felépítmény végét, azaz a sofőr pontosan láthatja, meddig érdemes gurítani a járművet. (Ez a segédvonal mindig az adott felépítményhez igazítható.) Hozzá kell tenni, a tolatást, a rámpára való állást a tolatókamera is segíti.

Azt az MAN szakemberei is elismerik, hogy most még vannak ellenérzések a digitális visszapillantóval szemben, de így volt ez régen az automata váltóval is, ma pedig már az a furcsa, ha egy nyergest nem automata váltóval kérnek. Egy OptiView tükröket helyettesítő külső kamerarendszerrel tehát nagyobb látómező fog a sofőr rendelkezésére állni a hagyományos tükrökhöz képest, emellett teljes rálátással fog rendelkezni a jármű előtti és az oldalsó holtterekre. Emellett, ahogy említettük, megszűnnek a tükörházak által teremtett holtterek.

A digitális visszapillantó tükrök további előnye, hogy sötétben kontrasztosabb képet biztosítanak, illetve pihenő idején a gépjárművezető anélkül ellenőrizheti a teherautó környezetét, hogy kiszállna a járműből. A külső kamerák képei között ugyanis könnyedén lehet váltani. A kameralencsék télen sem fagynak le, mivel fűthetőek és a hagyományoshoz hasonlóan akár ezeket is be lehet hajtani, ha a helyzet indokolja. A digitális visszapillantó tükrök továbbá összehangolhatók az olyan vezetéstámogató rendszerekkel, mint a holttérfigyelő, vagy a bekanyarodást segítő asszisztens. Ki tudja, az is lehet, hogy 10 év múlva már az lesz szokatlan, ha nem ilyennel kérnek egy teherautót.