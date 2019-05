A német vállalat a nagy nap előtt Dél-Spanyolországba hívta a nemzetközi sajtót, hogy valós körülmények között is kipróbálhassák az új, harmadik generációs Actrost. A faceliftes változatot tavaly, a hannoveri IAA kiállítás előtt mutatták be. Bár akkor el lehetett csípni egy körre, de mélységében a mostani út mutatta meg, mire képes az új Actros. Külsőre nem annyira szembetűnő az előrelépés, ugyanis a Mercedes az elmúlt 4-5 éves fejlesztési periódusban nem a külcsínre, hanem sokkal inkább a belső tartalomra fordította erejét. Vannak azért persze látható változások is, ilyen a digitális műszerfal. Erről korábbi tesztünkben már részletesen beszámoltunk.

Olvass tovább

Mégis van azonban egy jól megkülönböztethető ismertető jegye az új generációnak, ez pedig nem más mint a Mirror Cam, vagyis a digitális visszapillantó tükör. Ez az amitől első ránézésre hiányérzete lesz az embernek: hát hol vannak a visszapillantók? Helyüket átvették a kis áramvonalas, krómozott mackófülek, amelyekben 1-1 aprócska, 2.1 megapixeles kamera lapul meg (később akár 4 megapixelesek is lehetnek). Ezek közvetlen összeköttetésben vannak az A-oszlopokra szerelt 15 colos színes kijelzőkkel, amelyet a Bosch fejlesztett a Mercedes-Benz számára.

Kevesebb holttér

A kontrasztos kijelzők alapesetben két képet jelenítenek meg. A kijelző nagyobb részén a hagyományos visszapillantóval egyenértékű szögben láthatja a sofőr a pótkocsit és annak környezetét, az alsó sávban pedig egy nagyobb látószögű élőkép áll rendelkezésre, amely szélesebb sávban jeleníti meg a kamion melletti területet. A legfontosabb előrelépés a hagyományos, tükrös változatoz képest az az, hogy a kamerakép kanyarodáskor is követi a pótkocsit, ergo a sofőr a kanyargós utakon is láthatja a szerelvény végét.

A Mirror Cam tolatáskor is hatékonyan szünteti meg a holttereket. A depókban általában a rámpákhoz történő beállások jelenthetnek kihívást a sofőrök számára, hiszen ezeket hátramenetben megfelelő ívben és szögben kell megközelíteni. Máskülönben nem lehet kihajtani rámpát a pótkocsira, ergo nem lehet megcsinálni a le- vagy felrakodást sem. A jobb eredmény érdekében a kijelző a tolatáskor még nagyobb szögben jeleníti meg a pótkocsi hátulját, a sárga rovátkák pedig segítenek abban, hogy a sofőr megfelelően mérje fel a pótkocsi és a rámpa közötti távolságot, mégpedig oly módon, hogy az utolsó, a szerelvény végénél lévő vonal tolatáskor hosszanti irányban megnő, majd végül egy vonalba kerül a fallal. Ilyenkor a pótkocsi egy centire van a rámpától, tehát éppen optimális távolságban a le- és felrakodáshoz.

A Parcmotor Castellolí tesztpályán a gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy a Mirror Cammel igazából elsőre be lehet állni rendesen, a pótkocsi végénél álló integető ember segítsége, vagy a fülkéből való kiszállás szüksége nélkül. A digitális visszapillantó kezelőgombja az oldalajtón kapott helyet, így ha kell, akkor a sofőr állíthat a szögén. Minderre azonban nem nagyon van szükség, mert a rendszer minden motorindítás előtt beállítja magának az optimális látószöget.

A fejlesztés nemcsak, hogy segíti a sofőrt a manőverezésben, hanem csökkenti a légellenállást is. A gyártó közlése szerint használatával 3 százalékkal csökken az üzemanyag-felhasználás. Ha pedig leszáll az este, akkor éjszakai üzemmódra vált, kímélve ezzel a sofőr szemét, mert a Mirror Cammel más járművek fényszórói kevésbé vakítják el a vezetőt munka közben. További előnye, hogy a sofőr akkor is használhatja, ha éppen nem vezet, hiszen a fekhelyről elérhető gomb segítségével két percre bekapcsolhatja a digitális visszapillantót, ha mondjuk gyanús zajt, vagy mozgolódást észlel a kamion környezetében. Így akkor is belenézhet a visszapillantókba, ha a sötétítő függönyök el vannak húzva.

Vigyáz a biciklisekre

A Mirror Cam kéz a kézben dolgozik az Actros új fejlesztésével, a SideGuard Assisttal, amely egy olyan holttérfigyelő rendszer, ami kifejezetten a biciklisek és a gyalogosok védelmét szolgálja. Jobbra forduláskor ugyanis megtörténhet, hogy gyalogos, vagy biciklis kerül a kamion elé. A halálos balesetek elkerülése érdekében a gyalogosok és kerékpárosok a holttérben történő váratlan feltűnésekor sárga háromszög villan fel a jobb oldali digitális visszapillantó tükörben, majd ütközésveszélynél a háromszög pirosra vált és a veszély fennállásig két másodpercenként felvillan, miközben erőteljes hangjelzés figyelmezteti a sofőrt arra, hogy ne tekerje el a kormányt jobbra, mert az valakinek az életébe kerülhet.

A SideGuard Assistot élesben is ki lehetett próbálni. A szervezők egy nagyon is mindennapos szituációt teremtettek a tesztpályán, amelynek során egy biciklis és egy kamion egyszerre indult el a zöld lámpánál. A szerelvény jobbra, a biciklis pedig egyenesen akart tovább haladni. Az asszisztens minden egyes kísérletnél a korábban leírt módon figyelmeztette a sofőrt. A SideGuard Assist nemcsak ilyenkor, hanem sávváltásnál hasznos, mert a pótkocsi utolsó tengelyétől számított 1,5 méteres távolságig figyeli, hogy van-e valami a holttérben. A gyártó közlése szerint akár 18,75 méteres szerelvény hosszúságnál is használható.

Nem ez az egyetlen fejlesztés az Actrosnál, ami a közúton közlekedők biztonságára vigyáz. Ha fejben visszapörgetjük az elmúlt hónapok híreit, akkor hamar rádöbbenhetünk, hogy sajnos nagyon szükség van a biztonság fokozására, mert elképesztő mi megy a hazai utakon. A harmadik generáció már a legújabb, aktív vészfék asszisztenssel (ABA5) készül, amelynek feladata, hogy megóvja a váratlanul a kamion elé lépő gyalogosokat a halálos balesetektől.

Ha valaki mondjuk zombi módjára a telefonját nyomkodja és nem veszi észre a közeledő 40 tonnás King of the Road-ot, akkor az ABA5 már kapcsol és háromlépcsős figyelmeztetést hajt végre. Először vizuális- és hangjelzést küld a sofőr felé, majd 50 százalékos fékezést valósít meg. Ha a sofőr még ekkor sem reagál, akkor egy másodperc elteltével állóra fékezi a járművet, aktiválja az elakadásjelzőt és az elektronikus rögzítő féket. A folyamat azonban sokkal rövidebb ideig tart, mint amennyi időbe került elolvasni a működését az ezekben sorokban. Fontos figyelembe venni, hogy az ABA5 városi tempóra lett kifejlesztve, tehát maximum 50 km/órás sebességig működik. Állítólag régen ezeket a teszteket hús vér emberek csinálták a Mercinél, de lehet, hogy ez csak urbán legenda. A nemzetközi sajtónak már egy tesztbábus átkelést demonstráltak.

Az Actrosban még akad néhány biztonsági megoldás, hogy a jókora kamion ne tudjon csak úgy elszabadulni. Az elektronikus rögzítő fék például automatikusan aktiválható a fékpedál lenyomásával, a Hill holdernek köszönhetően pedig akár egy kilenc százalékos emelkedőn visszagurulás nélkül tud elindulni az Actros. A Stability Control Assist pedig a kritikus szituációkban a féknyomás változtatásával stabilizálja a pótkocsit és megakadályozza annak felborulását.

Magától megy fel a hegyre

Az új Actros legfontosabb fejlesztése, hogy nagymértékben megkönnyíti a vezetést a sofőr számára, amelynek eredményeképpen kevesebb stresszt kell elviselnie a vezetőnek munka közben. Oké, a főnökkel vagy a diszpécserrel nem tud mit kezdeni, de a vezetésen sokat könnyít. Mindez a részleges önvezetésnek és a tovább fejlesztett prediktív hajtáslánc vezérlésnek (PCC) köszönhető. Mindezek demonstrálására egy főként országúti, illetve hegyi szerpentinekből álló közel 120 kilométeres szakaszt választott a Merci szervezőcsapata. A De Sitges és a Castellolí közötti távolságot 4×2-es hajtásképletű 450 lóerős, 2200 Nm csúcsnyomatékkal rendelkező Actros 1845 LS-sel tettem meg.

Bár a félpótkocsi üres volt azért így is ki lehetett próbálni, hogy a rendelkezésre álló vezetéstámogató rendszerek és a Mirror Cam mennyire tudja csökkenteni a jármű üzemanyag-felhasználását. A tesztút elején 31l/100 km-es értéket mutatott a fedélzeti komputer, de a végére 18 l/100 km-es értéket sikerült elérni, ami még akkor is jó, ha azt vesszük, hogy ezt terhelés nélkül tette meg.

Mindez nagy mértékben köszönhető a PPC-nek, amely most már nemcsak autópályán, hanem elővárosi utakon is bevethető. A műholdas navigációt használó rendszer a digitális térképekre hagyatkozik menet közben, amelyek pontosan tartalmazzák az adott útvonal domborzati viszonyait, a kanyarokat, az emelkedőket és a lejtőket, a kereszteződéseket és a körforgalmakat, valamint a sebesség korlátozásokat. A rendszert segíti a táblafelismerő asszisztens is, amely képes azonosítani a legfrissebb korlátozásokat is.

A PPC ezek alapján dönt a megfelelő fokozatváltási stratégiáról és a lehető legjobb mértékben használja ki a PowerShift 3 automataváltó tudását. A sofőr háromféle – sztenderd, eco és power – vezetési mód közül választhat és az új PCC már a 120 tonnás össztömegű, valamint az összkerékhajtású változatokhoz is elérhető. Autópályán, ahol többnyire 90 kilométer/órás maximális tempó a PCC észrevétlenül, de nagyon hatékonyan dolgozik. Az asszisztens nemcsak a kamion előtti útszakasz adottságait veszi figyelembe, hanem folyamatosan monitorozza az előtte haladó járművek – zömében kamionok, mert a Különben dühbe jövünk óta tudjuk, hogy a szélső sáv a kamionoké – aktuális sebességét és távolságát.

A leglátványosabb melót azonban a hegyi szerpentineken végezte, amelyeken még személyautóval is kihívás lett volna felkapaszkodni. A rendszer teljes mértékben saját maga döntött a szükséges gázadásokról, illetve lassításokról és a kevéske egyenes szakaszon élt a szabadon gurítás lehetőségéről. Mindezt úgy, hogy egyáltalán nem kellett nyomni a gázpedált, egyszerűen ment magától. A szükséges fékezésekről pedig már időben gondoskodott. Német mérnököktől megtudtam, hogy a PPC alapvetően a motorféket használja, de bizonyos szituációkban automatikusan a retardert aktiválja. Mindeközben az OM471-es motor nagyon csendesen és halkan üzemelt.

Az autonóm vezetés krémje azonban nem az, hanem az aktív vezetési asszisztens ( ADA), ami egy mozdulattal aktiválható. Az ADA lényegében olyan, mint egy droid a lázadók űrhajóján, csak éppen nem testesül meg robot formájában. Ha aktiválják a rendszert, akkor önálló életre kel és összehangolja a sávtartó asszisztens, a távolságtartó tempomat, a táblafelismerő rendszer, valamint a SideGuard Assist munkáját.

Az ADA fékez, ha túl közel kerül az előtte haladó járműhöz, illetve gázt ad, míg el nem éri a kívánt sebességet. Nem utolsósorban pedig aktív kormányzással sávban tartja a járművet. A rendszer szükség esetén automatikusan növelni tudja a kormányzási nyomatékot, ami elsősorban a manőverezésnél van szükség. Emellett dugóban történő araszoláskor is jó szolgálatára lehet a sofőrnek, mivel a távolságtartó asszisztens munkájára támaszkodva segít elkerülni a kisebb koccanással járó baleseteket.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az ADA aktiválása után a sofőrnek meg kell győződnie arról, hogy az valóban működik, ugyanis a részleges önvezetéshez szükség van arra, hogy a rendszer megfelelően olvasni tudja az útburkolati jeleket. A spanyolországi tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezzel egyáltalán nem volt probléma és az ADA kis ikonja mindvégig kéken világított a kormány mögötti kijelzőn. A rendszert a Parcmotor Castellolí erre a célra felfestett közlekedési sávjában is kipróbáltam és az ADA tökéletesen követte a két záróvonalat és aktív kormányzással hibátlanul tartotta sávban a kamiont.

A multimédia rendszerben pedig a vezető azt is beállíthatja, hogy a sávnak melyik részén – bal, közép, jobb szélén – menjen. Ez mókás dolog, mert míg Németországban volt értelme ezt állítgatni, addig gyakorlatilag Spanyolországban nem, mert annyira keskenyek a sávok. Olyan ez, mint a chips. Van ahol a tetőig ér, van ahol meg levegőt is veszünk a zacskóval.

A rendszer tehát leveszi a kormányzás terhét a sofőr válláról, de a jogi szabályozások miatt most úgy van kalibrálva, hogy a sofőrnek a kezét a kormányon kell tartania, illetve maximum csak 15 másodpercig közlekedhet úgy, hogy nem fogja a kormányt, máskülönben az ADA vizuális és hangjelzéssel hívja fel a figyelmet, radikális esetben pedig akár le is állíthatja a járművet.

Dízel utáni korszak

Bár a jelenlegi állás szerint az Actros ugyanazokkal a dízelmotorokkal (és fülkékkel) lesz elérhető, mint eddig, de a jövő egyértelműen az alternatív hajtásláncoké. A gyártóknak eleget kell tenniük a legújabb elvárásoknak, eszerint 2025-ig 15, 2030-ig pedig 30 százalékkal kell visszafogniuk a haszonjárművek szén-dioxid kibocsátását. Hogy ez mekkora mértékű kihívást jelent, azt jól mutatja, hogy a DEKRA adatai szerint az Actrosnál az elmúlt 20 évben 22%-kal sikerült csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást, ami egyáltalán nem számít kevésnek.

Persze ebben benne vannak az Euro szabványokkal kapcsolatos szigorítások is. Az üzenet azonban világos, ennél jóval többre lesz szükség és Baake professzor úgy látja, hogy a jövő most az elektromosságban van, de a Mercedes-Benz nagy potenciált lát a gázhajtásban és a hidrogéncellás közlekedésben is. Jelenleg az Actros 5 %-kal kevesebb üzemanyagot éget el az előző generációhoz képest a MirrorCam-nek és az új vezetéstámogató rendszereknek köszönhetően.

“A dízelmotorok egyelőre velünk maradnak, de már tesztelés alatt vannak az új elektromos Actrosok. Úgy gondolom, hogy az akkumulátor-technológiás teherautók a jövőben jóval nagyobb szerepet fognak játszani az áruszállításban” – jegyezte meg Baake professzor. Érdeklődésemre azt is elmondta, hogy úgy látja egyhamar nem lesz képes az Actros a konvojozásra, amivel talán még több üzemanyag lenne megtakarítható, mert a döntéshozók most nem gondolkodnak ennek engedélyezésében. Néhány évvel ezelőtt felkapott volt ez a téma és még tavaly is jött ki gyártó ilyen megoldással, de úgy tűnik, hogy egyelőre a digitálisan összekapcsolt, konvojban haladó teherautókkal csak tesztpályákon találkozhatunk a jövőben.

Tréning a fedélzeten

A kamionsofőröket ugyanaz a baj sújtja, mint az irodai alkalmazottakat, történetesen sokat ülnek, igaz többnyire egyedül, vagyis nem kell attól félniük, hogy a velük szemben ülő éppen azon mesterkedik, hogyan fúrja őt ki a cégtől. Ez nem vigasz, mert a sok-sok ülés nem tesz jót az egészségnek és a kamionvezetőknek nincs idejük eljárni edzőterembe. A Mercedes-Benz 2019 őszétől teszi elérhetővé azt a tréningcsomagot, amely különféle eszközökkel segítheti a sofőröket a kamion fülkéjében történő edzésben. A csomagban található kemény labdákkal, TRX-kötelekkel és hevederekkel a sofőr 10 regenerációs, valamit 23 erősítő gyakorlatot végezhet. A Mercedes-Benz egy videósorozatot is készíttetett egy trénerrel, így pontosan megismerhetők a kabinban elvégezhető feszítő, nyújtó és lazító gyakorlatok.

Összegzés

Az új Actros karaktere nagyot fejlődött az előző generációhoz képes. Divatos kifejezéssel élve azt lehet mondani, hogy ez a piac első “okoskamionja”, amely a részleges önvezetéssel és a mindentudó PPC-vel nagy mértékben megkönnyíti a sofőr munkáját és közben minden egyes gázolaj cseppet okosan használ fel. Ha valaki az ADÁ-val és a PCC-vel együtt rendeli meg az Actrost, akkor könnyen lehet, hogy a szokásos sofőrtréningek is feleslegessé válnak, mert a jövőben teljes mértékben a technikán fog múlni, hogy mennyi üzemanyagot használ fel a jármű.

Júniusban háromezer új Actrost adnak át, ezt követően pedig folyamatosan futtatják fel a harmadik generációs modell gyártását. A hazai forgalmazással kapcsolatban már tudni lehet, hogy az L fülkés, vagyis a távolsági árufuvarozásra szánt vezetőfülkés kivitel esetén a PPC, a digitális műszerfal és a MirrorCam is az alapfelszereltség része lesz az új Actrosnál. A nagyobb méretű multimédia kijelző pedig minimális felárral elérhető lesz, ahogy a SideGuard Assist és az ADA is. Az akciós modell az év második felében lesz elérhető Magyarországon, ára ugyan valamivel magasabb lesz a többletfelszereltségek és a fejlesztések miatt, de a Mercedes-Benz Hungaria Kft. szerint a járműnél kifizetődik a kicsivel magasabb bekerülési ár.

Forrás: King of the Road