A metálpirosra fényezett teherautóról vörös szőnyegen rántották le a leplet a berlini Stage színház teraszán. A vontatón első ránézésre semmi változást nem lehetett észrevenni az elődhöz képest, csak az avatott szemek szúrhatták ki az első fényszórók LED-es nappali világítását. A harmadik generációs Actros belül változott nagyot, a Mercedes-Benz bemutatta, hogy rengeteg kütyüt és digitális izét lehet beleálmodni ebbe a modellbe. A mérnökök szám szerint hatvannál is több innovációval tették biztonságosabbá és modernebbé az Actrost, nem utolsósorban pedig az étvágyán is sikerült faragni.

Biztosra akart menni a Mercedes-Benz az új Actrosszal. A német gyártó nem várta meg a jövő heti, világviszonylatban is jelentős, hannoveri IAA haszonjármű-kiállítást, hanem már előtte bemutatta megújult nyerges vontatóját. Így nem kell osztozniuk a rivaldafényen. A Vezess is ott volt a premieren.

Mindkét oldalt olyan irányjelzőket szereltek a vontatóra, melyek az éjszakai világítás aktiválásával az aszfaltra vetítenek egy háromágú csillagot. A LED-technológiás fényszórók nappal és este is gondoskodnak arról, hogy a közlekedők kiszúrják az utakon az Actrost, bár hasonló funkcióval bír a jármű orrán díszelgő háromágú csillag is, amelyet az első generációs változathoz képest stílusosabban illesztettek bele a formatervbe. Az új Actos kevés külső módosítással büszkélkedhet, így ez lehet minden idők legvisszafogottabb faceliftje, de a kabin belsejét tényleg kifordították a sarkaiból.

Belső

A belső teret alapjaiban gondolták újra a tervezők. Az egyik legfontosabb cél az volt, hogy kényelmesebbé tegyék a sofőr munkahelyét. A kabin ezen a téren eleve jó pozícióból indul, nagy belmagassággal és sík padlóval rendelkezik. Nem utolsósorban az ágy is kellőképpen széles. De azért ezt még lehet fokozni. A premieren kiállított Actrosban helyet kapott az kagyló formájú utasülés, amelyet már a Future Truck 2025-ben is fel lehetett fedezni. A többi bemutató példányokban ugyanakkor konvencionális, ámde kényelmes utasülést alkalmaztak, melyeket széles, felhajtható üléslappal szereltek. Nemcsak a kényelmesebb utasülésekkel, hanem a világos, kellemes tapintású anyagokkal és digitális műszerfallal tették még komfortosabbá és attraktívabbá az Actros fülkéjét.

A tekinteteket leginkább a műszerfal vonja magára, mely ebben a szegmensben egyelőre szokatlan látványnak számít. A kormány fölött és a középső konzolba 25-25 centiméteres kijelzőt építettek be. A kormánykerék felett lévő kijelző a hagyományos információk megjelenítését szolgálja, míg a tőle jobbra lévő kijelző a multimédiás rendszer kezelésére való. Szükség esetén ez akár 30 centiméter átmérőjű változatban is megrendelhető. Ezzel nem ér véget a színes kijelzők sora az Actrosban: mindkét A-oszlopon egy-egy 38 centiméter átmérőjű (720×1920 pixeles) színes kijelző kapott helyet. Ez nem más, mint a MirrorCam, a kameratükör visszajelzője.

De érdemes még egy picit elidőzni az új műszerfalnál, mert ezzel fognak a sofőrök munkájuk során a lehető legtöbbet foglalatoskodni. A multimédiás rendszer grafikáját úgy tervezték meg, hogy gyors és egyszerű kezelhetőséget biztosítson. Ennek érdekében kevés szöveget, sok-sok piktogramot és közérthető ábrákat alkalmaztak. Képernyőjén többek között a külső és belső világítás szabályozása, a különféle asszisztensrendszerek beállításai, a kimenő és bejövő hívások, valamint a pótkocsival kapcsolatos információk jeleníthetők meg. Nem utolsó sorban a multimédia-rendszerben nyílik lehetőség a flottakezelő rendszer alkalmazásainak használatára is. A Fleetboardban pedig az üzemeltető akár saját telematikai rendszerét is használhatja, mint ahogyan azt a DB Schenker teszi jelenleg.

Az multikormány feletti kijelző kétféle dizájnban tudja megjeleníteni az információkat. Az egyik a klasszikus, amikor a képernyő bal oldalán a sebességmérő, jobb oldalán pedig a fordulatszámmérő látható. A “haladó” változat már többféle beállítást tesz lehetővé. Az egyiken csak a sebességmérő látható középen, patkó alakban. Két oldalt többek között a féknyomás, az üzemi hőmérséklet, az üzemanyagszint, a telefonkönyv, vagy éppen a pihenőidő jeleníthető meg. A másiknál a Predictive Powertrain Controlnak (PPC) megfelelően az úttal kapcsolatos részletes információk, így például a kamion orra előtt lévő aktuális út alakja, vagy a táblafelismerő rendszer (vagy a GPS) által azonosított aktuális KRESZ-táblák láthatók.

Persze hiába van tele az új Actros, szinte biztos, hogy a sofőr is fog magával hozni egy-két olyan kütyüt, ami nélkül már létezni sem lehetne ebben a világban. Éppen ezért a műszerfal rendelkezik USB A, B és C típusú csatlakozóval, multimédia rendszer felett pedig még vezeték nélküli mobiltöltő is van. Ez azért ideális pozíció, mert ha valaki mondjuk össze akarja kapcsolni az okostelefonját az Actrosszal, akkor a kis műanyagtálcában gond nélkül el tudja helyezni azt. Itt egyébként még az elektronikus gyújtáskulcs is elhelyezhető, mely az E-osztályból lehet ismerős. Az Actros műszerfalával kapcsolatban ugyanakkor negatívumnak nevezhető, hogy kevésre sikeredett a tárolókapacitás a kisebb dolgoknak (aprópénz, öngyújtó, rágó). Cserébe viszont olyan dizájnos elektronikus rögzítőféket építettek be, mely beépített auto hold funkcióval is rendelkezik.

Az újragondolt műszerfalat és a kellemes kabinbelsőt a vadonatúj belső LED-világítás teszi még otthonosabbá, mely a multimédiás rendszer érintő képernyőjén kezelhető könnyedén. A sofőr kétféle világítási koncepció – borostyánsárga és kék – közül választhat. Az is tetszés szerint állítható be, hogy mely lámpák égjenek és milyen erősen. További pozitívum a fülkével kapcsolatban, hogy a sofőr könnyedén el tud bújni a világ elől, egy egyszerű mozdulattal ugyanis mindkét oldalról fekete sötétítőfüggönyt tud kihúzni, mellyel éjszakai sötétség teremthető a fülkében.

Technika

Ha valaki felmegy az Actros magyar nyelvű oldalára akkor rögtön világossá válhat számára, hogy többféle dízelmotorral rendelhető. Ez nem fog változni egyelőre, de nem valószínű, hogy a továbbiakban újabb dízelmotorok jelennének meg hozzá. Viszont a paletta kiegészül az M 936 G típusú soros elrendezésű, 302 lóerős (222 kW) gázmotorral. A sűrített földgázzal hajtott Actros alapesetben 4×145 literes gáztartállyal szerelik, de opcionálisan még további 4×100 literes tartály rendelhető hozzá.

Hibrid változatra viszont egyhamar nem lehet számítani a mérnökök szerint, mert a fejlesztések terén egyértelműen a tisztán elektromos technológia élvez jelenleg prioritást. A hajtásláncban viszont történt egy fontos változás: 2,533 -ról 2,412-re csökkentettek az áttételt, melynek köszönhetően 0,7 százalékkal alacsonyabb lehet az üzemanyag-felhasználás. A 2016-ban bemutatott G211-es erőátvitel ezentúl minden soroz elrendezésű, OM 471-es erőforráshoz elérhető lesz.

A korszerű vezetéstámogató rendszerek terén az Actros hatalmasat lépett előre. Az új Actros az első olyan sorozatgyártású nyerges vontató, mely képes a kettes szintű önvezetésre. Minderről az Active Drive Assist (ADA) gondoskodik, mely lényegében a sávtartó asszisztenst, a távolságtartó tempomatot és a gyorsító-fékező funkciókat kombinálja. Az ADA fékez, ha túl közel kerül az előtte haladó járműhöz, illetve gázt ad, míg el nem éri a kívánt sebességet. Nem utolsósorban pedig aktív kormányzással a sávban tartja a járművet.

A kettes szintű önvezetéshez ettől függetlenül szükség van a sofőr figyelmére. Éppen ezért az ADA kiegészítéseként egy figyelmeztető rendszert építettek be az Actrosba, mely “rászól” a sofőrre, ha nem fogja a kormányt. A kormányoszlopba épített szenzorok időben érzékelik a “bajt” és a rendszer 15 másodperc elteltével vizuális figyelmeztetést küld. Ha pedig továbbra sem reagál a sofőr, akkor a műszerfalon újra és újra felvillan a figyelmeztetés. 60 másodperc elteltével pedig vizuális és hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt arra, hogy mindkét kezét a kormányon kell tartania.

A nagyobb biztonság érdekében a Mercedes-Benz továbbfejlesztette automatikus vészfékasszisztensét (ABA). Az ötödik generációs változat működését élesben is demonstrálták a mérnökök. Az asszisztens célja, hogy megelőzze a ráfutásos baleseteket, illetve hogy megóvja a jármű előtt keresztben átfutó gyalogosok testi épségét. A radar és a kamerarendszer képeinek felhasználásával működő fejlesztés 50 kilométer/órás sebességig képes észlelni a gyalogosokat. És ekkora sebességről tudja állóra fékezni a járművet, ha hirtelen veszélyt érzékel.

Az ABA 5 háromlépcsős figyelmeztetést hajt végre, ha valaki a kamion elé lép: először vizuális és hangjelzéssel hívja fel a sofőr figyelmét, majd 50 százalékos fékezést valósít meg, végül egy másodperc elteltével, ha a sofőr még ekkor sem reagál, 100 százalékos vészfékezést hajt végre és automatikusan aktiválja az elakadásjelzőt. Az ADAC-pályáján végrehajtott teszten az Actros nem vallott szégyent, azonban a szakemberek elárulták, hogy a teszteket minimum egy méter magas gyerekbábukkal hajtották végre. Ennél alacsonyabb gyerekekkel is működhet, de ezt nem állítják biztosra a Daimlernél.

Szintén fontos fejlesztés a SideGuard Assist, mely 168 fokos nézetet biztosít a sofőr számára a gyalogosok és a biciklisek védelme érdekében. A fejlesztés jobbra fordulásnál 36 km/órás sebességig képes érzékelni a kamion mellett felbukkanó kerékpárosokat, aminek leginkább a városi forgalomban van jelentősége. Autópályán pedig 90 km/órás sebességig tudja figyelmeztetni a sofőrt a kamion mellett elhaladó járművekre, így segítve a vezetőt a sávváltásban. Ha ütközésveszélyt érzékel, akkor vizuális illetve hangjelzéssel hívja fel a vezető figyelmét. Ilyenkor a MirrorCamen piros háromszög villan fel, majd ütközésveszély esetén két másodperc múlva pirosra vált. Az asszisztens érzékelési spektruma viszonylag nagy, ugyanis a kamion előtt két méteres, a pótkocsi mögött pedig 1 méteres távolságban képes érzékelni a különféle objektumokat. Érzékelési zónája 3,75 méter széles, hosszúsága pedig akár a 18,75 métert is elérheti.

Vezetés

Az új Actrost rövid ideig az ADAC tesztpályáján lehetett kipróbálni. Ez idő alatt két fontos dolgot bizonyított: a Bosch által fejlesztett servotwin kormányberendezéssel jóval könnyebben és egyszerűbben irányítható a jármű. Ez ugyanis a sebességhez igazított kormányzásinyomaték-rásegítéssel támogatja a sofőrt vezetés közben. A másik, hogy a MirrorCam valóban jól helyettesíti a konvencionális visszapillantó tükröt, ugyanis kanyarodáskor is a pótkocsi teljes nézetét láthatja a sofőr, ami egy egyáltalán nem hátrány egy 40 tonnás össztömegű szerelvénynél.

A különféle egyéb vezetéstámogató rendszereket német tesztpilótával lehetett kipróbálni. Autópályán az ADA aktív kormányázását tettük próbára. A sávtartó asszisztenssel kombinált fejlesztés valóban magától visszakormányozza a kamiont a sávba, ha a sofőr nem figyel oda. A multimédia rendszerben pedig a vezető azt is beállíthatja, hogy a sávnak melyik részén – bal szélen, középen, jobb szélen – menjen. Ez csak látszólag értelmetlen dolog, hiszen gondoljunk csak bele, ha például a teherautó olyan útszakaszon halad, ahol mondjuk a sáv jobb oldala kátyús, akkor már jól kihasználható ez a fejlesztés, hiszen nem kell folyamatosan korrigálni a kormányzást vezetés közben.

Az ADA ugyanakkor a PPC-t is okosan használja a még gazdaságosabb vezetés érdekében. A Predictive Powertrain Control előnyeit elsősorban a városok közötti főútvonalakon lehet kihasználni. A rendszer a digitális topografikus adatok, valamint a táblafelismerő asszisztenstől érkező információk felhasználásával tervezi meg a szükséges lassításokat vagy gázadásokat. A PPC emellett figyelembe veszi a környezeti sajátosságokat, így az emelkedőket, lejtőket és körforgalmakat. A rendszerhez háromféle – Standard, Eco, Power – vezetési mód társul az alapfelszereltség részeként, de opcionálisan már Economy+ vezetési móddal és PowerShift3 automata váltóval is kérhető az Actros. Így az eddigieknél még gazdaságosabb üzemeltetés valósítható meg a gyártó szerint.

A kanyargós utakon, illetve előzés közben kifejezetten jól jön a MirrorCam, mely kanyarodáskor automatikusan távolabbi kamera képet jelenít meg a pótkocsinál, így annak teljes alakja megjelenik a képernyőn. Ennek köszönhetően a sofőrnek vezetés közben is teljes rálátása nyílik a pótkocsi aktuális helyzetére és környezetére. Az ígéretek szerint a MirrorCam télen is jól használható. A Vezess kérdésére elárulták, hogy téli körülmények között is tesztelték a fejlesztést. Ennek során világossá vált, hogy a hagyományossal ellentétben kevésbé párásodik, nem utolsósorban pedig hóban is jól lehet használni. A német szabályozás viszont nem teszi lehetővé a felvételek rögzítését ezért a MirrorCamnek nincs rögzítő funkciója. Ugyanakkor nagyobb biztonságot nyújthat a sofőr számára a hagyományosnál, hiszen éjszaka is jobb képet biztosít, ezért a pótkocsi esetleges feltörését, kifosztását is észreveheti a vezető és azonnal értesítheti a rendőrséget.

Értékelés

A Highway Pilot önvezető rendszeren kívül a Mercedes-Benz nagyon sok mindent átvett a korábban bemutatott Future Truck 2025-ből az új Actrosba. Ennek köszönhetően a modell a következő évtized nyergeseinek igazi előhírnöke lett.

Az Actros értékesítése az szeptember második felében megrendezendő IAA kezdetével indul, sorozatgyártása pedig hat hónap múlva kezdődik. Érdekesség, hogy az Actros számos fejlesztése, így a MirrorCam, az ABA5, a multimédiás műszerfal, a továbbfejlesztett PPC is elérhető lesz a nehéz kategóriás, építőipari feladatokra tervezett Arocsnál, igaz nem szériafelszereltségként, hanem választható opcióként.

Ezek a fejlesztések várhatóan a konkurenciánál is megjelenthetnek néhány éven belül, és a marketing szépen elkezdi majd ezeket a termékeket is okoskamionnak hívni, ami tényleg nem áll messze a valóságtól. Igaz, az Actros konvojozásra még nem alkalmas, de ennek talán az USA-ban nagyobb haszna lenne.

Forrás: Vezess