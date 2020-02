Az új modellgeneráció bemutatására több szempontból volt szükség. Egyrészt a versenytársak sem ülnek a babérjaikon, hanem mennek előre digitális és komfortnövelő fejlesztésekkel, másrészt pedig a teherautógyártókon is ott a nyomás, hogy a 2025-ig 15 százalékkal, ezt követően pedig 30 százalékkal kell csökkenteni a járművek szén-dioxid kibocsátását. Ez már az a terület, ahol nem elég a marketing, szükség van a valódi eredményekre, máskülönben csengethetik a bírságokat. Aztán ott van még az iparági nyomás is: várakozások szerint az Európai Unióban 40 százalékkal fog bővülni az áruszállítás a következő két évtizedben, ergo tovább kell növelni a járművek hatékonyságát és minden eszközzel csökkenteni kell a szervizidők miatt keletkező kieséseket, mert senki sem akarja, hogy a kamionja sokáig álljon.

A projekt léptékét jól tükrözi, hogy a fejlesztés kapcsán az egykori Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, vagyis az MAN (ejtsd: “emáen”) néven működő haszonjármű gyártó 100 millió eurós (34 milliárd forint) fejlesztést hajtott végre müncheni gyártóbázisán. Az újdonságokról a spanyolországi Bilbaóban rántották le a leplet, ahol már az új TGX-et el is lehetett vinni egy próbakörre.

A TGS 4x2-es és 6x2-es hajtásképlettel rendelkező nyerges vontatóként, vagy akár klasszikus 6x4-es, 8x2-es és 8x4-es alvázas kivitelben is megrendelhető.

Az MAN 2015-ben fogott neki az új típuscsalád fejlesztésének és az elő szériás darabok tavaly márciusra készültek el, amelyekkel összesen 4 millió kilométert tettek meg különféle időjárási viszonyok között. A modellfrissítés a távolsági áruszállításra fejlesztett TGX nyerges vontatókat, az építőipari alkalmazásokra tervezett TGS-szériát, valamint a városi disztribúciós feladatokra szánt TGM&TGL típusú teherautókat érintette.

Harapós oroszlán

A megújult MAN teherautók elsősorban modernebb formatervükről ismerhetők fel, de műszaki szempontból is korszerűsítették őket. „A dizájnon keresztül tovább fejlesztettük az MAN teherautók erősségeit. Az új járművek több érzelmet váltanak ki, mindamellett funkcionális értelemben is sokat fejlődtek” – jegyezte meg Rudolf Kupitza, az MAN formatervezője. A vállalat totemállata, az oroszlán nemcsak a logóban, hanem az új járművek megjelenésben is visszaköszön. A króm sávba foglalt oroszlán alatt elhelyezkedő fekete hűtőmaszk az állatok királyának nagyra tátott száját szimbolizálja a tervezők szerint.

Az új dizájn a TGX nyerges vontatón teljesedik ki, amely szélesebb visszapillantókat, új irányjelzőket, vastagabb oldalsó légterelő vonalakat, áttervezett lökhárítót, valamint az MAN Lion’s Coach autóbuszokból ismerős lámpatesteket kapott. „Az új LED-es lámpatestek a teherautók oroszlánkirályává teszik az MAN új modellgenerációját. Alulról hajlított alakjuk egy ragadozó tüzes tekintetét idézi meg” – tette hozzá a szakember. A LED-nappali menetfény egyébként a megújult MAN teherautó-kínálat közös ismertetőjegyének tekinthető, ahogyan az eddigieknél hangsúlyosabb krómozott márkafelirat is.

Fülkekínálat

Alapvetően megőrizték az előző generáció fülkekínálatát, de azért ezen a téren is érkezett újdonság. Az új szériával a gyár kilenc különféle kabint kínál, a legnagyobb fülkéket a távolsági áruszállításra tervezett GX, GM és GN változatok kapják. Ezek külső szélessége 2,44 méter, a legnagyobb belső magasság pedig a GX-é (2,07 méter). Az MAN ugyanakkor kifejlesztett egy 2,24 méter széles, alacsony fülkét FM-néven, amelyet elsősorban azon üzemeltetőnek ajánlanak, akik a legnagyobb raksúlyt akarják elérni. A TGS-nél azonban várhatóan továbbra is az NN-fülke lesz népszerű, amely 1,88 méter hosszú, de elegendő tárolóhelyet kínál hátfalán a munkafelszerelések, valamint a munkaruhák számára.

A TGL és TGM széria továbbra is rendelhető a CC-fülkével, amely 2,24 méter széles és 1,62 méter hosszú. Ezt a kabint elsősorban a disztribúciós, építőipari és kommunális feladatokra használt teherautókhoz ajánlják. A könnyű ki- és beszállást segíti az alacsony belépési magasság, valamint a szélesre nyitható oldalsó ajtók. Természetesen a kínálatban megmaradt a DN legénységi fülke is, amelyet tűzoltóautók, vagy karbantartó járművekhez szoktak használni. Ezek elől kettő, vagy három üléssel, hátul pedig négyszemélyes üléspaddal készülnek.

Érdekes tények az új oroszlános teherautók születéséről A fejlesztés 2015 május 15-én vette kezdetét

Az első prototípus 2017. május 17-én készült el

12 millió órát vett igénybe a projekt

Az MAN konfigurátorában 900-féle jármű állítható össze

4 millió kilométert tettek meg a tesztjárművekkel a bejelentésig

22 ezer új alkatrészt készítettek az új modellcsaládhoz

167 ezer órát igényelt az új dizájn kidolgozása

20 országban mutatják be a megújult teherautó generációt 2020-21 között

Új eszköz a műszerfalon

Valamennyi fülke megújult műszerfallal készül, amely a korábbiakhoz képest alacsonyabb és szélesebb, alakja a távolsági buszokét idézi. Az analóg műszeregység helyét teljesen digitális színes kijelző vette át, amely megőrizte a hagyományos elrendezést, azaz baloldalt továbbra is a sebességmérő, jobb oldalt pedig a fordulatszámérő látható. Középen 7, vagy 13,3 colos színes kijelző kerülhet a multimédia rendszer számára, amelynek kezelésére új megoldást vezetett be az MAN SmartSelect néven.

A könyöktámasszal ellátott tekerőgomb forgatásával lépegethetünk a menüben lévő funkciók között, lenyomásával pedig beléphetünk egy-egy funkció, például a rádió, vagy navigáció kezelésébe. Mindamellett akár írni is lehet vele a navigációban, ami jól jön az úticélként választott település nevének megkeresése közben. A SmartSelect tulajdonképpen olyasmi szerepet tölt be, mint egy asztali egér és jelenleg a TGX, valamint a TGS modellekhez érhető el. Valamennyi MAN új multifunkcionális kormányt kapott, így a különféle vezetéstámogató asszisztenseket egyszerűen szabhatjuk testre a kormánykeréken lévő gombok segítségével. Az automataváltó kezelője pedig a kormányoszlopon kapott helyet.

A mérnökök a nagyobb komfort érdekében további fejlesztéseket hajtottak végre a fülkékben, a legtöbb újítás a távolsági áruszállításra tervezett TGX-ben található meg. Ennél a modellnél talán az egyik legfontosabb változás, hogy könnyebb lett a le- és felszállás a szélesebb és mélyebb lépcsőknek köszönhetően. Az MAN szakemberei teljesen újragondolták a tárolórekeszeket is, amelynek köszönhetően a legnagyobbnak tekinthető GX-kabinváltozatnál összesen 1148 liternyi helyre lehet rámolni. A sofőr a szélvédő feletti polcok és bokszok mellett az alsó ágy alatti kihúzható fiókba is pakolhat, de egy hűtőláda is akad ezen a helyen.

Az új modellgeneráció tervezésnél kiemelt szempont volt a nagyobb menetkomfort, éppen ezért új, légrugós vezetőüléssel látták el a TGX-et, a Vario utasülés pedig immáron 90 fokban befordítható lett. A vezető kényelme érdekében a TGX fülke hátfalán egy digitális kijelzővel ellátott távirányítót is elhelyeztek, amelyen a sofőr pihenés közben olyan funkciókat kezelhet, mint például a légkondicionáló, az elektromosan nyitható-zárható napfénytető, sőt akár a vezetési időket is megtekintheti rajta.

A praktikusság jegyében pedig a sofőroldali ajtó alján – a TGX és TGS -nél – olyan gombsort helyeztek el, amely lehetővé teszi a felesleges ki- és beszállások elkerülését. A gombok között többek között megtalálható az elakadás jelző, valamint a külső munkalámpa aktiváló kapcsoló is. Szintén a komfort növelése érdekében az utasülés előtt helyet kapott egy kihajtható uzsonnatálca is helyet kapott.

Motorok

Az MAN már 2019-ben bemutatta a megújult kínálathoz tartozó Euro VId erőforrásokat. A 18-41 tonna össztömegre hitelesített TGX-nél a kínálat csúcsát az akár 640 lóerős maximális teljesítménnyel rendelkező D38-as blokk jelenti, amit a 430-510 lóerő közötti teljesítményszinteken elérhető D26-os motor követ. A palettán ez az egyik legtakarékosabb motor, ugyanis 8 százalékkal kevesebb üzemanyagot használ fel az előző generációhoz képest. A szériához választható legkisebb motor pedig a D15-ös, amely 330-400 lóerő közötti teljesítményszinteken létezik.

Az építőipari alkalmazásokra szánt, 18-41 tonnás össztömegű TGS széria D26-os és D15-ös dízelmotorokkal érhető el a 330 és 510 lóerő közötti teljesítménnyel. Az elsősorban városi áruterítésre szánt 7,5-12 tonna össztömegű TGL pedig négyhengeres D08-as motorokkal készül, 160-220 lóerő közötti teljesítménnyel. Szükség esetén ugyanakkor 250 lóerős blokkal is választható. A 12,15 és 26 tonnás össztömeggel rendelkező TGM-hez maximum 320 lóerős, hathengeres D08-as dízel erőforrások választhatók.

Vezetés

Az új MAN teherautó kínálatból a zászlóshajóként emlegetett TGX nyerges vontató rövid tesztjére nyílt lehetőség Bilbaóban. A város azért bizonyult kiváló teszthelyszínnek, mert fekvéséből adódóan jelentős szintkülönbségek vannak az egyes városrészek között. A 470 lóerős motorral szerelt változattal a helyi kikötő felé vettem az irányt. A teljes terheléssel ellátott kamion az oda vezető úton az emelkedőkön könnyedén kapaszkodott fel, egyes kanyargós lejtőkön viszont néha a retarder használatára is szükség volt. A D26-os motor alapvetően alacsony fordulatszámon és csendesen teszi a dolgát: 43 km/óránál 1400-1500-as fordulatszámon dolgozott 10-es fokozatban felváltás előtt, majd azt követően a 11-es fokozatban 50 km/órás sebességnél mindössze 1100-at fordult percenként a főtengely.

A bilbaói kikötőben tökéletesen és erőkifejtés nélkül lehetett vele manőverezni alacsony sebességnél, ami az új, elektrohidraulikus rásegítésű kormányműnek köszönhető. Az új MAN TGX egyik legfontosabb erőssége a könnyebb és pontosabb kormányzás, amellyel egy előre kialakított tesztpályán olyan könnyedén lehetett manőverezni, mintha csak személyautót vezettem volna. A kormányzás kellőképpen érzékeny, azaz már egy-két apró kormánymozdulattal el lehet érni a sofőr által jónak vélt haladási irány korrekcióját.

A TGX esetében nemcsak a könnyebb kormányzás, hanem számos új vezetéstámogató rendszer teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé a sofőr munkáját. Ezek közé tartozik a torlódás asszisztens, a bekanyarodást segítő asszisztenssel ellátott holttérfigyelő rendszer, az elindulás és megállás funkcióval ellátott adaptív sebességtartó automatika (ACC), valamint az aktív sávtartó rendszer, amely visszakormányozza a kamiont a sávba, ha az irányjelző használata nélkül lépi át a felező vonalat.

Az új széria sorozatgyártása már idén elkezdődik, miközben az előző széria gyártása várhatóan 2020 végén véget ér. A TGS és TGX modellek továbbra is Münchenben, míg a TGL és TGM típusok az ausztriai Styer-ben készülnek. A jövendőbeli üzemeltetők nyolcféle fülke, illetve legalább 8000 féle fülkeszín közül választhatnak. Hazánkba várhatóan májusban érkeznek az első bemutató példányok. Onnantól fogva ugrása készen állhatnak az oroszlánok.