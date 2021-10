Röviden – LEVC VN5 furgon Mi ez? A LEVC-nél rájöttek, hogy a TX nevű hibrid taxijuk akár furgonként is használható lenne. Így született meg a VN5. Mit tud? Több mint 100 kilométert lehet vele elautózni városban tisztán, emisszió mentesen. És legalább 830 kilogrammnyi árut lehet vele elszállítani. Mibe kerül? A legolcsóbb változat a Business-csomaggal nettó 19 668 750 forintba kerül, míg a legtöbbet az Ultimáért kell fizetni, amiért ÁFA nélkül 21 543 750 forintot kérnek. Kinek jó? Mindenkinek, aki városban akar árut szállítani. Csomagok, vagy étel szállítására is használható.

Emlékeztek a LEVC-re, erre a fura szerzetre. A londoni taxik alapját adó modellt 2021 tavaszán teszteltük, miután a Gablini Cégcsoport megkezdte azok forgalmazását Magyarországon. Ám nemcsak személyszállítóként, hanem áruszállítóként is létezik a jármű. Igazából éppen jó időben érkeztek, hiszen az internetes vásárlások és az áruszállítás teljesítményének növekedése miatt manapság egyre nagyobb szükség van a kis-haszonjárművekre. Bár idehaza még nincs olyan erő ami kikényszerítené, hogy az élelmiszereket, vagy csomagokat kiszállító furgonok úgymond “zöldebbek” kell lenniük, ettől függetlenül a LEVC VN5 egy tisztább és talán takarékosabb alternatíva. Egy német rendszámú változatát kipróbáltuk Budapesten és bár nem jó dolog előre lelőni a poént, annyit elárulhatok, hogy jó benyomást tett, de van pár dolog, ami beárnyékolta az imidzsét.

Külső

A VN5 furgon fizimiskája igazi “déja vu” érzést kelt az emberben. És nem véletlenül lehet olyan érzésünk, hogy “ezt már láttuk valahol”, mert a London Taxi Company által gyártott legendás fekete londoni taxik élednek újjá benne. Gyártója, a kínai Geely kezében lévő London EV Company Limited (LEVC) lényegében az Angliában 2017-ig összeszerelt TX4 taxit gondolta kicsit tovább, így született meg az új taxi és a furgon is. Bár a fényszórói nagyobbak az előbb említett elődhöz képest, magában a lámpatestben kör alakú LED-fénycsík van, így a TX4-esek klasszikus körlámpája sem veszett el. Az orrkialakítás és a pajzsszerű hűtőrács is megmaradt, viszont a LEVC formaterve kevésbé kecses, inkább robosztus és masszív hatást kelt. Kissé olyan, mintha a korábbi TX4-es szétgyúrta volna magát egy furgonná.

Ennek ellenére a fekete színű A-oszlopok, valamint a színre fújt lökhárító és a LED-világítás miatt kifejezetten elegánsnak tűnk, ami egy kicsit megidézi a Piccadilly Circus és környékének forgatagát. A VN5 tükrökkel együtt mindössze 2 méter széles, túlságosan magasnak sem mondható a maga 1,8 méterre kiemelkeő karosszériájával, viszont kifejezetten hosszú, 4,85 méteres. Ez a hosszúság ráadásul jókora, 3,38 méteres tengelytávolsággal párosul. Bár szerkesztőségünknél egy olyan verzió járt, amelynél még a hátsó lámpákat körülvevő műanyagot is színre fújták, ettől függetlenül pozitívum, hogy a karosszéria alja körös-körül matt műanyag-védelmet kapott, ami óvja a kényes részeket az ütődésekről, karcolásoktól.

Oldalra nem lehet belőle rendesen kilátni.

Belső

Kívülről is látszik, de beülve aztán végképp világossá válik, hogy ez a furgon bizony kicsi vezetőtérrel készül. A magam 187 centiméteres magasságával erősen gondban voltam a beszállással, a vezetőülést nem lehet hátrébb tolni, mert mögötte rögtön ott van a válaszfal. Az utasajtó kicsi és beszálláskor arra is figyelni kell, hogy a tetőbe ne verje be a fejét az ember. A szűk vezetőtér miatt a műszerfal természetesen keskeny és nem túlságosan magas. A tervezők lényegében mindent alárendeltek a praktikumnak: a műszeregység mellett egy álló formátumú érintőképernyős tablet van, az utasüléssel szemben pedig egy kis polc, illetve a kesztyűtartó. Utóbbi lényegében egy nyitott mélyedés ahová be lehet tenni a sonkás szendvicset.

A váltókar ideális magasságban található, viszont alatta egy meglehetősen haszontalan fakkot alakítottak ki, aminek alacsony a pereme, ezért ide maximum egy hátizsák ültethető be. Iratok, mappák, tárolására nem alkalmas. A válaszfalon ugyanakkor van egy akasztó és egy hálós fakk is. Azt nem lehetne mondani, hogy ne lenne felkészítve a 21. századra, hiszen 12 voltos és USB-töltő egyaránt megtalálható benne. Természetesen pohártartó is van a fedélzeten, hogy legyen hol elfogyasztani a délután 5 órai teát.

A VN5-öt vezetőterét a szűkösség ellenére igyekeztek kényelmessé tenni. Ennek köszönhetően mindkét ülés állítható combtámasszal rendelkezik és az ülőpárnák megerősített oldaltámaszokkal készülnek. További pozitívum, hogy a székeket strapabíró kárpittal látták el, amelyekből könnyen ki lehet sikálni a szennyeződést. A válaszfal mögött 5,5 köbméteres raktér áll rendelkezésre. A VN5-tel maximum 830 kilogrammnyi áru szállítható. A menetpróba alatt azonban üresen közlekedtünk vele. Az viszont szembetűnő, mennyire belesimulnak a hátsó kerékdobok a karosszéria falába. Ennek köszönhetően akár két EUR-raklap is elfér benne. A hátsó ajtók 60/40 arányban osztottak és hátul 1253 mm-res, oldalt pedig 1118 mm-res rakodónyílással számolhatnak az üzemeltetők.

Technika

Bár a VN5-ben van belsőégésű motor is, ez egy elektromos furgon. Az 1,5 literes, háromhengeres, 91 lóerős benzinmotor csak az akksipakk feltöltésért felel, mert a hátsó kerekeket mindig csaj a 150 lóerős villanymotor hajtja, amely a 31 kWh kapacitású, folyadékhűtéses akkumulátorról nyeri a működéshez szükséges energiát. A furgon 486 kilométeres hatótávval rendelkezik a WLTP ciklus szerint, amiből körülbelül 96-120,7 kilométer tehető meg emissziómentesen.

Természetesen nem kell megvárni azt, amíg a benzinmotor feltölti az akkumulátort, simán megtehetjük ezt mi magunk is. 50 kW-os teljesítményű töltővel 30 perc alatt tölthető fel százszázalékosra az energiatároló egység. A VN5 is regeneratív fékezést használ, így minden lassításnál vissza lehet valamennyi elektront csöpögtetni az energiatároló csomagba. A rekuperáció mértékét a sofőr választja ki, ideális forgalmi körülmények esetén akár egypedálosan is vezethető.

Vezetés

A VN5-ben egészen jó vezetési pozíció állítható be és így a vezetőülésből menet közben is látni lehet a jármű orrát. Erre egyébként szükség is van, ha nincs a parkolóradar az elülső lökhárítóban. Az elindulás érdekében a jármű sebességváltó karját csak a D-fokozatba kell pöccinteni és fékpedál felengedésével már el is indul az autó. A VN5 rögtön az első kilométereken megmutatja igazi erősségét: rendkívül dinamikusan gyorsul, kormányzása pedig tűpontos, már az egészen apró mozdulatokat is megérzi. Mindamellett menet közben egyáltalán nem igényel nagy erőkifejtést a kormányzás és ez a parkolási manővereknél is igaz.

Városi tempónál, tisztán villanyos üzemmódban igen csendben lehet utazni a VN5 furgonnal. A fülke hangszigetelése megfelelő és a jármű kasztnija egyáltalán nem zörög menet közben. A hosszú tengelytáv miatt azonban kanyarodásnál rá kell kicsit számolni, hogy ne padkázzunk meg a hátsó kereket. Illetve jobbra kanyarodásnál eléggé előre kell hajolni, mert az oldalsó üvegek széle hamarabb véget ér, mint ahogyan az indokolt lenne, emiatt nem lehet belőle rendesen kilátni oldalra. Pozitívum viszont, hogy kicsi, 10,1 méteres fordulókörrel rendelkezik.

A sofőr munkáját többek között olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint az automatikus vészfékező rendszer, illetve a táblafelismerő. Emellett elülső és hátsó parkolóradar és tolatókamera is rendelhető hozzá. Figyelembe véve a furgon paramétereit, szerintem ezek nélkül nem is érdemes útra kelni vele. Mindent összevetve jó benyomást tett menet közben a VN5, mert stabil úttartásról és könnyű vezethetőségről tett tanúbizonyságot, lengéscsillapítói pedig megfelelően vezetik le az utak egyenetlenségeit. Nemcsak a londoni, de a budapesti utak sem kottyannak meg neki.

Költségek

A LEVC VN5 háromféle – Business – City és Ultima – felszereltséggel vásárolható meg. Ezek lényegében a kényelmi felszereltségek és a dizájn elemek terén térnek el egymástól. Lényeges különbség viszont, hogy a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, valamint a vezető- és az utasoldali függönylégzsákok csak a City felszereltségnél tekinthetők az alapfelszereltség részének. A legolcsóbb változat a Business-csomaggal nettó 19 668 750 forintba kerül, míg a legtöbbet az Ultimáért kell fizetni, amiért ÁFA nélkül 21 543 750 forintot kérnek. Igen, ez horribilis összeg, ha azt vesszük, hogy ezért a pénzért már eVitót, vagy eSprintert is lehet venni.

Értékelés

A VN5 egy izgalmas piaci szereplő, ami elsősorban azokat a vásárlókat nyűgözheti le, akik szeretnének kipróbálni egy új márkát és egy új furgont a mindennapi kihívások teljesítése során. Arra azonban nem vennénk mérget, hogy rövid időn belül jelentős piaci szereplővé lépne elő idehaza. Kínai háttérrel azt gondolná az ember, hogy kedvezőbb árat sikerül beállítani, de ahogy a gyakorlat mutatja ez korántsincs így.

Mellette – Ellene Nagy elektromos hatótáv (akár 120 km)

Gyors, 30 perces töltési idő

Egyszerű kezelhetőség

Letisztult műszerfal Jobb oldalra nehezen lehet belőle kilátni

Kellemetlen szagú műanyagok az utastérben

Szűk vezetőtér

Részletgazdag műszeregység

