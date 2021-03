Úgy tűnik hiába kérte a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete (IRU), hogy Németország szüntesse meg a teherautó sofőrök tesztelési kötelezettségét, mert a német kormány tegnap március 31-ig meghosszabbította az érvényben lévő intézkedéseket. Eszerint az német-osztrák, német-francia és a német-cseh határszakaszon továbbra is érvényben marad a határellenőrzés.

Ez a kamionsofőröket (és a személyautóval beutazókat) annyiban érinti, hogy 48 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy gyorstesztet kell felmutatniuk, ha magas vírus-előfordulási területen tartózkodtak az elmúlt 10 napban és 72 óránál több ideig szándékoznak Németországban maradni. Ilyen területnek számít a brit és dél-afrikai vírusmutációval fertőzött Csehország, Szlovákia, Tirol, vagy a franciaországi Moselle-megye. Fontos figyelembe venni, hogy az áthaladás, tehát a tranzitforgalom is “ott tartózkodásnak” minősül.

Maradt a regisztrációs kötelezettség is, vagyis aki a koronavírus szempontjából magas kockázatú országból ( hazánk most ennek számít) érkezik Németországba, akkor regisztrálnia kell ezen a magyar nyelven is elérhető weblapon. Ezen a felületen ugyanakkor meglehetősen gyorsan el lehet végezni a regisztrációt. Néhány apróságra viszont oda kell figyelni.

Az egyik, hogy a regisztrációnál azokat az országokat kell megadni, ahol a gépjárművezető a belépést megelőző 10 napban tartózkodott. Az országnevek angolul és németül vannak felvéve, ezért Magyarország esetén az “Ungarn/Hungary” párost kell választani. Ezt követően meg kell adni a beutazás módjával és időpontjával kapcsolatos adatokat. Majd a regisztráció végén be kell jelölni, hogy az illető árut vagy személyeket szállít a határon átlépve Németország területén. A folyamat végén a weboldal egy PDF-dokumentumot generál, amit le kell menteni, vagy el kell küldeni a sofőrnek abban az esetben, ha más regisztrálja a gépjárművezetőt.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) tájékoztatása szerint sok fuvarozó csak áthalad Németországon, mert Franciaországba visz, vagy onnan hoz el árut. Az ő részükről rengeteg megkeresés érkezett az egyesülethez, hogy nekik is szükséges-e regisztrálni. Az MKFE azt javasolja, hogy ők ebben az esetben mind odafele, mind pedig visszafele regisztráljanak a fent említett weboldalon, mert így biztosan elkerülhetik a félreértéseket. Nagyon fontos figyelembe venni ugyanakkor, hogy csak és kizárólag a www.einreiseanmeldung.de weboldalon szabad leadni regisztrációt, mert a német kormány felhívása szerint már megjelentek az ehhez hasonló, csaló weboldalak is.

Kövess minket a Facebook-on!