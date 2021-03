Március 4-én nyílt levélben fordult Angela Merkel német kancellárhoz a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete (IRU) azért, hogy töröljék el azt a rendelkezést, miszerint az országba csak negatív teszttel léphetnek be a hivatásos teherautó vezetők. Az IRU, több német tagszervezettel – az AMÖ, a BGL és a DLSV-vel – közösen arra hívta fel a figyelmet, hogy a kötelező koronavírus tesztelés miatt jelenleg a német határátkelőkön kaotikus állapotok uralkodnak.

Véleményük szerint ez a gyakorlat szembe megy Németország azon korábbi elköteleződésével, hogy “zöld sávokat” tartsanak fenn a teherautók és a kamionok számára, ezzel biztosítva az áruszállítás, valamint az ellátási láncok zavartalan működését. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Németországba naponta mintegy 50 ezer teherautó tart és ezeknek a jelenlegi szabályok miatt gyakran 300 kilométeres kerülőutat kell tenniük. Mindez egyetlen kamion esetében 30 százalékkal növeli meg a szállítási és a vezetési időt. Ez negatív hatással van a közép-európai országok ellátási láncára is.

Mint ismeretes, Németország 48 óránál nem régebbi PCR-tesztet és online regisztrációt követel meg azoktól a sofőröktől, akik a belépést megelőző 10 napban magas kockázatú országban tartózkodtak. Ezt a rendelkezést a német kormány március 17-ig meghosszabbította, plusz a mai naptól fogva Svédországgal együtt Magyarországot is betette a “magas kockázatú országok ” közé. Ez azt jelenti, hogy a magyar kamionsofőröknek is tesztet kell bemutatniuk, emellett regisztrálniuk is kell ezen a magyar nyelven is elérhető weboldalon. (Az ország kiválasztásánál németül, vagy angolul kell beírni, hogy “Magyarország“).

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) tájékoztatása szerint bár mától valóban tesztet kell bemutatniuk a magyar kamionsofőröknek, de csak akkor, ha nem hagyják el Németországot 72 órán belül. Ha ennél tovább akarnak tartózkodni az országban, akkor 10 napos karantén vár rájuk, amit csak egy negatív PCR-teszttel lehet kiváltani. Az országok besorolását a Robert Koch Intézet (RKI) vizsgálja felül péntekenként, így előfordulhat, hogy később Magyarország idővel kikerül ebből a körből. Illetve arra is van halovány esély, hogy Németország figyelembe veszi az IRU kérését.

“Eljött az idő a német kormány számára, hogy azonnali hatállyal kivegye a teherautó sofőröket a kötelező tesztelésre vonatkozó rendelkezésből, annak érdekében, hogy az áruk szabadon mozoghassanak. Minden nap 5 ezer kamion visz friss gyümölcsöket Németországba Portugáliából és Spanyolországból. Ha határellenőrzések és a kerülők miatt késedelmesen tudják ezeket a termékeket leszállítani, akkor elképzelhető, hogy már nem lehet őket kihelyezni a szupermarketek polcaira” – hívta fel a figyelmet Matthias Maedge, az IRU érdekképviseleti igazgatója.

