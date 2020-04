Korábban már beszámoltunk arról a fiatalemberről, aki Ford F-350-esét különleges terhelési tesztnek vetette alá. A srác akkor több tonna betont pakolt a pickup hátuljára, amit valahogy kibírt a megpiszkált felfüggesztés.

Talán a kísérlet sikere miatt döntött úgy emberünk, hogy a platós kiválóan szolgálna bunkerként is. Nem is hezitált, markolóval kialakított egy megfelelő méretű gödröt a földben, majd belegurult százezer dollár (32 millió forint) értékű járművével. Az autót ezután betemették homokkal úgy, hogy ne látszódjon a felszínről, hogy a talaj alatt egy Ford lapul. A hatalmas kerekeknek köszönhetően a Ford hasmagassága igen nagy, ezt a területet pedig igyekeztek nem feltölteni homokkal, hogy a motort a mélyben is beindíthassák. A kipufogógázok elvezetéséről egy cső gondoskodott.

A betemetés előtt még egy fóliaréteget is kapott az F-350-es, ám ez körülbelül annyit ért, mint halottnak a csók. A homok nyomása berepesztette a szélvédőt és megnyomorította az ajtót is, ráadásul a sok föld alatti motorjáratás miatt valami ki is gyulladt a mélyben. A pickupot végül kikanalazták a föld alól, és ha nem ment teljesen tönkre, még számíthatunk hasonló őrültségre a tulajdonostól.