Két sor ülésével akár az egész családot be lehet pakolni a Ford F-350-esbe, de hatalmas platójának köszönhetően munkásautónak sem utolsó. Egy amerikai fiatalember ezt kihasználva úgy döntött, hogy terhelési tesztnek vet alá egy 2018-as F-350-est, és erre a legjobb eszköz a beton lesz.

A gyári pickup terhelhetősége közel 3,3 tonna, ám ez az autó közel sem gyári állapotú. Felfüggesztését úgy alakították át, hogy hidraulikusan elől és hátul is több centivel megemelhető a jármű. Az új rendszer is kellett ahhoz, hogy a platóra töltött 6,5 tonna friss beton nyomása alatt se roppanjon össze a szerkezet, sőt, még haladjon is.

Az igazi teszt csak ekkor kezdődött: a Ford különböző feladatokból álló teszteken vett részt, amibe a lendületes kigyorsítások és a hirtelen lassítások mellett még némi driftelés is belefért a mezőn a farnehéz autóval.

Az autóban maradandó nyomokat hagyott a beton. Na nem azért, mert belekötött: mind a 6,5 tonnányi anyagot sikerült letakarítani a platóról, ám a felfüggesztés bizonyos részei meghajlottak a hatalmas tömeg alatt. Összességében azonban jól vizsgázott a rendszer, a hidraulikus szerkezet a teszt után is remekül működött, ahogy az az alábbi videóban is látható.