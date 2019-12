Az elektromos buszok piaca egyértelműen felfutóban van kontinensünkön, ezért a nagy tételben történő megrendelésekre még felkapja az ember a fejét. A hivatalos adatok szerint Európa útjain jelenleg most több mint kétezer e-busz van forgalomban, előrejelzések szerint ugyanakkor ez a szám 23 ezer fölé nőhet 2025-re.

Az új rekordot a komáromi összeszerelő üzemmel rendelkező BYD állította be, amely éppen most írt alá egy 259 darabos megrendelést a holland Keolisszal. Mint ismeretes, az eddigi csúcstartó a szintén hollandiai Groningen és Drenthe tartomány volt 164 darabbal, de Göteborg is említést érdemel a maga 157 csuklós Volvójával.

A Keolis által vásárolt flotta túlnyomó része, szám szerint 206 darab, a 12 méteres K9 modellre vonatkozik, a maradék mennyiség pedig 8,9 méteres midibuszból, valamint 13 méteres szóló buszból áll. Az autóbuszok 2020 végére állnak forgalomba Zwollében, Apeldoornban és Lelystadban. Töltésüket várhatóan pantográfos töltővel is fogják végezni.

Hollandia fontos piacnak számít a BYD számára, mivel a kínai multi első európai rendelése is a hollandokhoz köthető. 2012-ben ugyanis a Schiermonnikoog holland nemzeti park rendelt hat darab elektromos buszt, amelyek azóta is forgalomba vannak. A BYD mostani hollandiai megrendelésének értékét nem árulták el, de hozzá kell tenni, hogy az csak európai viszonylatban kiemelkedő, mert a cég nemrég a kolumbiai Bogotában nyert el egy 379 darabos elektromos buszbeszerzést.