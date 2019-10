A K9UB-es második generációs változatát alig néhány éve gyártják, mégis elérkezettnek látták a időt az optikai frissítésre. A Komáromban is készülő modell homlok- és hátfala változatlan maradt, azonban a busz két oldalán, az első és a hátsó tengely között zongoralakk fekete színt kapott a karosszéria, az oldalsó ablaksorok felett, az akkumulátorokat és a légkondicionáló berendezést takaró kompozit elemeket pedig lendületet sugárzó ívekkel látták el.

A kínai mamutvállalat nem véletlenül erre a két kategóriára koncentrál, hiszen BYD modelljei közül jelenleg a szóló és a midi modellek számítanak a legkeresettebbek, de brit piacon a BYD alvázai is nagy népszerűségnek örvendenek.

A 12 méter hosszú villanybusz belese.

Ezzel ki is merült a látványos újdonságok sora, ám ami ennél is fontosabb, hogy a K9UB-nél megjelent a digitális visszapillantó tükör. A külső tükrök helyére tehát kamerák kerültek és az ezek képét megjelenítő színes kijelzőket pedig a szélvédőn belül helyezték el. Szintén fontos újítás, hogy a műszerfalról eltűntek a mechanikus kijelzők, helyüket egy színes képernyő vette át.

A jármű hajtáslánca változatlan maradt, tehát a 19,5 tonnás busz mozgatásáról továbbra is két, egyenként 150 kW-os kerékagymotor gondoskodik. A 402 lóerős összteljesítményű elektromotorokkal pedig akár 15 százalékos emelkedőn is képes felkapaszkodni.

Megújult midi

A kínai gyártó nem hagyta érintetlenül a 8,7 méter hosszú midibuszát sem, amely megerősített és áttervezett karosszériát kapott. Ennek köszönhetően a második ajtótól kezdően teljesen alacsonypadlóssá vált a közlekedőfolyosó, a hátsó traktusban pedig egymással szembe fordított üléseket helyeztek el, így szellősebbé téve az utasteret. A 12 méteres változathoz hasonlóan ez a busz is megkapta a digitális visszapillantó tükröt és a kormány mögé nagy alakú színes kijelző került.

Az európai piacon jelenleg egyre intenzívebb verseny van kibontakozóban az elektromos buszok terén, hiszen egyrészt a nagy európai márkák is sorra jelennek meg a saját városi fejlesztéseikkel, másrészt pedig jelentősebb kínai gyártók, úgy mint a King Long, Yutong és Golden Dragon is betették a lábukat az Unióba. Ennek ellenére továbbra is a Solaris és a BYD küzd fej-fej mellett és mindkettő azt kommunikálja magáról, hogy piacvezető. Előbbi 800, utóbbi pedig 1000 eladott elektromos autóbusszal.