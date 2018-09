Olvass tovább

A Daimler-csoport standja igazi overkill: és ez még csak a kamionos-buszos szekció

A Mercedes mellett a másik gigakiállító természetesen a Volkswagen. A cég haszonjármű-üzletágának eleve Hannover a székhelye, az MAN már 2011 óta a VW-csoport tagja, de ma már a Scania kamionjai és buszai is a Volkswagen-konszern termékei. Érdekes melléküzemága a VW kishaszonjármű-csoportjának az egyre inkább központilag menedzselt rekreációs járműpark is. Az IAA-n már nem csak a Transporterből láttunk gyári lakóbuszokat, hanem a Crafterből és a Caddyből is volt kint kempingjármű.

A VW nemrég kihirdetett elektromos mobilitási kampánya kiterjed a haszonjárművekre is, de az igazi elektromos VW-teherautókra még várni kell. Bár volt kint pár E-Crafter, Golf-hajtáslánccal, konzervatív dizájnnal és erősen visszafogott menetteljesítménnyel, de állítólag ebből nem lesz valóban megvásárolható szériajármű. A Buzz tanulmánykisbuszból viszont elkészült egy furgon verzió, márpedig az új MEB elektromos platformra tervezett járművet állítólag (nyilván kicsit szürkített, racionálisabb megjelenésben) tényleg meg lehet majd vásárolni, állítólag 2021-ben:

A hétköznapi realitás mellett persze elképesztő csodák is feltűnnek Hannover standjain. A 2014-es Scania Chimaera is itt volt, a maga 16,4 literes, 5 bar túlnyomással feltöltött V8-asával, ami 5000 Nm-t és 1460 lóerőt tud és kb. 5 másodperc alatt gyorsítja 0-ról 100-ra a show-traktort. Vagy ott a Krone 25 méteres kamionja, nyerges- és pótos szerelvény, amelyet (állítólag) hamarosan legalizál is az EU, és a hosszú, de fordulékony teherjármű egy motorral, egy sofőrrel a jelenlegi szállítókapacitás másfélszeresét tudja majd elvinni. És persze veteránjárműből is volt gazdagon (köztük egy Ikarusszal és több Barkasszal), de ezekről írok egy külön cikket nemsoká, mert megérdemlik!

Az egyik legintenzívebb motívum az idei IAA-n, mint általában az autóiparban, az elektromos hajtású járművek sűrű jelenléte volt a standokon. Mivel a hatótáv kérdése a teherfuvarozásban még problémásabb, mint a személyautóknál, a legtöbb kiállított elektromos jármű városi kisáruszállító és városi autóbusz volt. Előbbiből a legérdekesebb egy City Scooter nevű cég kocsija, amelyet számtalan felépítménygyártó használt alapjárműnek (erről szintén készülök egy részletesebb anyaggal). A buszok közt a kínai túlsúly volt megdöbbentő, de a török Karsannál is találtunk egy, a mi budapesti Modulóinkhoz valami elképesztően hasonlító modellt.

A legérdekesebb, legfontosabb újdonságokról hamarosan részletesebben is beszámolunk a Vezess.hu-n, aki viszont Hannoverben jár az elkövetkező napokban és szeretné saját szemével megnézni, miről szól 2018-ban és az elkövetkező években a haszonjármű-ipar, itt futhatja át a jegyárakat:

Hivatalos információk az IAA-ról ezen a linken találhatók. De hogy ne ilyen szárazon búcsúzzunk, még egy kép a végére, amit már ott sem értettem. Ennek a displaynek az értelmét meg tudja valaki nekem magyarázni?

