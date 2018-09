Olvass tovább

Csökkenthető a fékút

A magyar központ rengeteg fejlesztésen dolgozik. Az egyik legfontosabb terület a kamionok fékezése, melynél még nem mentek el a gyártók a falig, azaz tovább csökkenthető lenne a 40 tonnás jármű szerelvények fékútja. A magyar mérnököknek 2015-ben két azonos gyártmányú és specifikációjú, megegyező össztömegű kamion tesztjénél sikerült bizonyítani, hogy van még hová fejlődni. A kísérlet során a két szerelvény egymás mellett haladva 85 km/órás sebességre gyorsult fel, majd vészfékezést hajtottak végre. A Knorr-Bremse fejlesztéseivel felszerelt változat 5 méterrel rövidebb, 45 méteres fékúton állt meg. Ez éppen egy személyautót kitevő távolság.

Másik fontos, szinten hazai fejlesztés a roll stability program, melyet a pótkocsi fékezésére alkalmaznak. “Gyakori probléma, hogy a sofőrök alábecsülik a szűkülő ívű kanyarokat a sebesség tekintetében, leginkább a fáradtság miatt. Az asszisztens a pótkocsiba beépített gyorsulásmérő szenzorral figyeli, mikor válik veszélyessé a sebesség és a megfelelő pillanatban fékezni kezdi a pótkocsi kerekeit” – tette hozzá a szakember. Ezt a fejlesztést hazánkban szabadalmaztatták.

Alkalmazással kezelhető pótkocsi

Nemrég vált elérhetővé egy kényelmi fejlesztés, az iTAP, mellyel a pótkocsi egyes nem biztonságreleváns funkciói egy alkalmazással is kezelhetővé válnak. A Knorr-Bremse mindezt egy billencses pótkocsin demonstrálta, melyen az aláfutásgátló és a takaró fólia is az iTAP-applikáción keresztül volt működtethető. Az újdonság számos kényelmi funkcióval is rendelkezik, hiszen például képes a tengelyterhelés aktuális kijelzésére is, így a sofőrt biztosan nem éri meglepetés egy esetleges ellenőrzésnél. Az alkalmazás használatához mindössze egy elérési pont telepítésére van szükség a pótkocsin, de maga az applikáció ingyenesen beszerezhető. Az elérési pontot bármelyik Knorr-Bremse szervizben beépítik.

A Knorr-Bremse-cégcsoport gőzerővel dolgozik az automatizált teherautók fejlesztésén is. A gyártó két évvel ezelőtt mutatta be önvezető kamionját, mely már sofőr nélkül képes behajtani egy logisztikai központban a rakodóhelyre és akár a körforgalommal is elboldogul. A 4-es szintű automatizált vezetést megvalósító teherautók továbbra is kiemelt figyelemnek örvendenek a Knorr-Bremsénél, ezért várhatóan az idei IAA kiállításon is fontos újdonságokat fog bemutatni a cégcsoport ezen a téren.

Elektronikus rögzítőfék mint magyar szabadalom

A Knorr-Bremse elektronikus rögzítőfékek gyártásával is foglalkozik. A magyar szabadalom az üzemi fék meghibásodása esetén is használható. A cég által fejlesztett elektronikus rögzítőfékből már több mint félmillió darabot értékesítettek, nagy részüket a Volvo FH nyerges vontatókhoz.

Szintén a cégcsoport portfóliójához tartozik a pedálszerkezetek gyártása, melyek alapvetően már műanyagból készülnek a korábbi fémtestek helyett. Egy pedálnak 1,2 millió kilométert kell kibírnia a legújabb elvárások szerint, a tesztek során legalább ennyi kilométert kell teljesíteniük az új fejlesztéseknek. “A műanyagnak fontos szerepe van a tömegcsökkentésben, hiszen egy pedálház tömege a korábbihoz képest a felére csökkenthető, ami már szignifikáns szerepet tölt be a jármű saját tömegének könnyítése szempontjából” – hívta fel a figyelmet Frank Péter, kutatás-fejlesztési igazgató.

A Knorr-Bremsénél ugyancsak fontos terület a szoftveres tesztelés, amelyek során elsősorban egyes biztonságspecifikus alkatrészeket tesznek próbára. A szimulációs teszteknél mindig beiktatnak valamilyen hibát, majd forgalmi helyzetet idéznek elő, például vészfékezést szimulálnak egy számítógépes játékhoz hasonló grafikával rendelkező programban. Ilyenkor derül ki, hogy egy adott alkatrész meghibásodása esetén is biztonságosan megállítható-e a jármű, vagy sem.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutató és Fejlesztő Intézetében már jó előre ismerik a jövőt, és azt is tudják, hogyan lehet a haszonjárműveket még kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni. Kíváncsiak várjuk az októberi IAA nemzetközi haszonjármű-kiállításon debütáló, magyar mérnökökhöz köthető fejlesztéseket.

Forrás: Vezess