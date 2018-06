Ám a fizika természetesen egyformán hat a kamionra és a pillekönnyű sportmodellre. A teljesítmény és a forgatónyomaték szorosan összefügg. A teljesítmény ugyanis a fordulatszám és a forgatónyomaték, tehát az erő szorzata. Az az autó, amely nagyobb nyomatékot visz át az útra, jobban is gyorsul. Ez persze a keréken mért teljesítményre és forgatónyomatékra vonatkozik, ami nem azonos a motor adattáblájából kiolvasható értékkel. Szerencsénkre, tehetjük hozzá, amit a motor erejét (nyomatékát) különböző áttételekkel megsokszorozni képes sebességváltónak köszönhetünk. A kerekeken mért nyomaték a többszöröse annak, amit a motor lead.

Versenykamionok esetében is felmerülhet a kérdés, hogy a teljesítmény vagy a forgatónyomaték számít-e a gyorsulásban? Az egyszeri autórajongó talán azt mondaná, hogy a minimum 5,3 tonnás kamion gyorsításában többet számít a nyomaték, mint a teljesítmény. A könnyű Swift 1.3 GTi-ben viszont nem temérdek newtonméter, hanem a gyári 101-nél több lóerő javítaná a gyorsulási értéket.

Elég az hozzá, hogy a Hungaroringre érkező versenykamionok szédületesen gyorsulnak, még menő sportautókhoz viszonyítva is. Ám képességeik összevetését megnehezíti, hogy a kondérméretű turbóval feltöltött, hathengeres dízelmotorok nyomatéka nem csak az aszfalt feltépésre alkalmas, de az erőátvitel szétszakítására is. A kamionversenyek ezért kezdődnek repülőrajttal, a személyautók gyorsulását viszont többnyire állórajttal vizsgálják, bár léteznek kis sebességű gurulásból indított mérések is.

60-160 kilométer/óra: 5,5-7 mp

Kiss Norbi, a Tankpool24 istálló sztárja, aki előző csapatával, az OXXO Racinggel két Európa-bajnokságot nyert, azt mesélte Lencsés Csaba kollégámnak, hogy egy versenykamion körülbelül 5,5-7 másodperc alatt gyorsul 60-ról 160-ra. Ebből a sávból hat másodpercet tettem meg viszonyítási pontnak és elkezdtem mért adatokat gyűjteni hasonlóan robbanékony autókat keresve. Nem a gyári adatokból indultam ki, mert a Nissan GT-R intő példa: 550 lóerővel gyorsult 2,7, majd még tovább hegyezve, 570 lóerővel 2,8 másodpercet a Nissan szerint és egyformán 3,5 másodpercet a német Sport Auto független mérése szerint. Az alábbi adatok forrása is az Autó Magazin tekintélyes testvérlapja.

Alfa MiTo QV: 170 lóerő és a még mindig jól csengő Quadrifoglio Verde név ígéretes, de a versenykamion kivasalja a sportos kisautót. A Mito csúcsmodellje 4 mp alatt van 60-on és 21,1 másodperc alatt éri el a 160 km/órát. A kettő között majdnem háromszor annyi idő telik el, mint a versenykamionban.

BMW 535i: az 535i a típusjelzésről keveseknek kell elmagyarázni, hogy az E12 óta az M5 elődjének tekinthető sportlimuzint takar. A legutóbbi 535i az F10-es sorozatból máig emlékezetes a 2979 köbcentis sorhat, akkor még tényleg két turbófeltöltővel a TwinPower Turbo feliratú szelepfedél alatt. Kereken 3 másodperc elég neki 60-ig, rajtot követően 14,2 mp után 160-nal száguld. De a versenykamion elől jobb lesz iszkolnia.

Arden Jaguar XKR: a bemelegítés után nézzünk egy személyautós viszonyok között komoly súlyú és teljesítményű vasat! Az Arden-Jaguar XKR Cabrio AJ20 nyolchengerese 5000 köbcentis. A kompresszoros motor a tuningolást követően 580 lóerős és 720 Nm nyomatékkal gyötri az erőátvitelt. 60-ra felugrik 2,4, 160-ra 8,9 másodperc alatt. És ezzel a 6,5 másodperccel még így is kikapna a versenykamiontól!

Bentley Continental Supersports: ugorjunk még feljebb motorteljesítményben és hengerszámban is! A Bentley Continental Supersports W12-es motorja 630 lóerős, a végsebesség 329 kilométer/óra. 2,1 mp után 60-at mutat benne az óra, százzal feljebb még mindig csak 9,4 mp telt el a kilövés óta. Az Arden Jaguarhoz képest ezek a számok jól mutatják, mennyit számít 80-100 km/órás sebességig gyorsítva az összkerékhajtás és utána az autó ólomsúlya. A Bentley pusztítóan megy, de így is letolnák a túltenyésztett versenykamionok.

Porsche 911 GT3 RS: rendben, a Bentley erős, de mégiscsak 2333 kilós. Kell egy atletikusabb ellenfél, amilyen a Porsche 911 (997) GT3 RS. 450 lóerős, de csak 1417 kilót nyom, és szédületesen gyorsul. Ideje 2,1 mp 60-ig és 8,2 mp 160-ig. Így az utolsó manuális kézifékes 911 GT3 RS már csak egy tizeddel marad el az átlagosnak tekinthető versenykamion mögött.