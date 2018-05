A német csapat versenykamionja feltűnőbb, agresszívabb fényezést kapott és technikai szempontból is több fejlesztést végrehajtottak rajta. Az újításoknak köszönhetően javult vezethetősége és régóta várt motorfejlesztés is elindult. Nem utolsósorban pedig új hátsó hidat is kapott.

Kiss Norbi kifejezetten örül a fejlesztéseknek és annak is, hogy eddigi munkájuk olyan mérföldkőhöz ért, amit a német cég is komoly gesztussal értékelt. Ezt mi sem támasztja alá jobban, mint, hogy a csapat a Mercedes-Benz központban, Wörth am Rheinben tartotta meg a versenykamion leleplezését.

„Komoly eredmény, hogy a Mercedes-Benz teherautógyárában mutathattuk be a megújult versenykamionomat. Az együttműködésnek köszönhetően beindulhattak olyan fejlesztések is, amiket eddig – privát csapatként – nehezebben tudtunk megoldani. Ez nyilvánvalóan nagy előrelépés és végre folyamatosan fejleszthetjük a motorunkat is, amivel eddig elmaradtunk a többiektől” – jegyezte meg a bemutatón a kétszeres Európa-bajnok.