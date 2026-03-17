Amikor valaki tanácstalan a használtautó-vásárlásban, de annál azért képzettebb, hogy csak Suzukiban vagy Toyotában gondolkodjék, elég hamar belefuthat a Honda Jazzbe. Ha a keret nagyjából 650 ezer és 1,5 millió forint közötti, ennyiért 2002-2008 közötti Honda Jazzek jönnek szembe a második generációból).

Vonzónak tűnhet a fokozatmentes automata, a CVT-sebességváltó, de megbízhatósági szempontból jóval kiszámíthatóbb a Jazz a sima kézi váltóval, mert itt a csak nyelestengelycsapágy hibájára számíthattok.

Más autókhoz hasonlóan itt is megadhatja magát az ABS-modul és elromolhat a klímakompresszor, de a használt Honda Jazzek fő baja a rozsdásodás. Erre néha a hirdetésekben is utalnak a szerintük nem rozsdás autókat árulók, egyikük az alábbi formában: „Nem rohad, mint a kórtársai!” Ha véletlen, ha nem, jól kifejezi, hogy mennyire súlyos gond a barna kór a kortárs európai kisautókhoz képest.

Tipikus rozsdásodási pont a GD kódjelű használt Honda Jazzen a csomagtér fenéklemeze, az ajtók alsó éle, sokszor a hátsó sárvédőív, a küszöb, főleg a hátsó részen és a rugótornyok korróziója is köztudott hibalehetőség a típuson. Megbízható és takarékos benzines motorjai, tágas, jól variálható belső tere, átlagon felüli felszereltsége, a saját téli vagy nyári kerékszettjét elnyelni képes csomagtartója keresetté teszi a Honda Jazzt, ami jogos is.

Videós átvizsgáláson egy viharvert Honda Jazz



Csak erről sem szabad elhinni, hogy mindenképp jól jártok vele, mert bőven vannak a kínálatban lezüllött állapotú autók, amelyek árát csak a típus nimbusza tartja magasan. A Jazz jó, mi is szeretjük, a szerkesztőségben többünknek is megvolt saját autóként. De érdemes más autókat is mérlegelnetek, mert ugyanabból a pénzből jobb állapotút találhattok belőlük.

Renault Modus – Takarékos egyterű, rozsda nélkül

Röviden – Renault Modus és Grand Modus Mi ez? 2004 és 2012 között gyártott kis egyterű, egyetlen generációt ért meg. Helyét a Captur vette át. Melyik motorral? Bármelyik benzinessel vonzó, kellő belátással még a legtöbbször 75 lóerős verzióban kapható 1,2 16V is élhető. Az 1,4-es és az 1,6-os jobb, de többet fogyasztanak. Mennyit ér? Dízel Modus 400-450 ezer forinttól kapható, benzines motorral úgy 600-650 ezer forinttól mennek felfelé az árak. A nyújtott Grand Modus ára 1,6-1,7 millió forintig ível. Miben jobb a Jazznél? Sokkal kevésbé rozsdásodik, szélesebb a motorválaszték és sokkal jobb az Euro NCAP-törésteszt eredménye.

Nincs fent a radaron sok használtautó-vásárlónál, pedig ár/érték arányban kiemelkedően jó a Renault Modus. Újonnan lapos volt a karrieríve, mert túl drágán indult. Egy időre az importőr abba is hagyta a forgalmazását és csak a 2008-as modellfrissítés után tért vissza a magyar piacra, már a hosszított Grand Modus.

Ez a nyerő belőle, mert a 4034 milliméteresre nyújtott autó a 305-ről 410 literesre bővíthető csomagtartóval befogható családi használatra is. A rövidben 198-293 liter közötti tér jut a csomagoknak. Extraként a csomagtérajtó alsó részét le lehet billenteni, a nagyobb rész felfelé nyílik. A kis nyíláson át a legszűkebb parkolóhelyen is be tudunk rámolni a csomagtérbe.

Városi autónak a 3792 mm-es rövidebb Renault Modus is jól beválik. A twingós stílusban megvalósított kocsiban jópofa az első utasülés alatti rejtekhely és a hátsó lábtér megnövelésére szolgáló trükk. Akárcsak az A Merivában vagy a Ford Focus C-Maxban, a hátsó ülések befelé-hátrafelé tolásával bővíthető a lábhely. A Triptic üléssel az ülőlap középső része felhajtható, az ezáltal elkeskenyedő pad hátratolható a kerékdobok közé, ahol csak ketten férnek el, de ők ejtőzősebb lábtérrel. Viszont a Honda Jazz a sehová sem tologatható hátsó üléseivel simán tágasabb hátul és csomagtartója is lényegesen nagyobb.

A Modus és a Grand Modus technikája a 2005-2012 közötti Clio III-mal közös, ami kedvező alkatrészárakat és elég széles motorválasztékot jelent. A Modus ötcsillagos töréstesztje megnyugtatóan szilárd karosszériáról, illetve jól összehangolt légzsák- és övrendszerről tanúskodik.

21 év telt el a bemutató óta, az idő igazolta, hogy a Renault áldozott a rendes korróziógátlásra, legtöbbször sem a teherviselő elemeken, sem a karosszéria acélhéján nem találni korróziót. Viszont a fényezéssel megesik, hogy a napsugárzás hatására levedli a fedőlakkot, ami drágán javítható hiba.

A Renault benzines motorjai a kategória legjobbjai közé tartoznak, némi leegyszerűsítéssel csak a japán márkák szívó benzinesei mérhetők össze velük temperamentum és fogyasztás terén. Külön előnyük, hogy egyáltalán nem jellemző rájuk a fokozott olajfogyasztás, mint oly sok japán benzines szívómotoros autóra.

Megfelel a többnyire 75 lóerős verziójában kínált 1,2 16V, nagyon jó a sokkal élénkebb 1,4-es 98 lóerővel, nem beszélve az 1,6-osról. A 111/113 lóerős, ritkában 88 lóerős négyhengeres hagyományos automatikus sebességváltóval (négy fokozat) is társítható. A feltöltött 1,2 TCe erős és jól is fogyaszt, érdemeivel arányosak a turbófeltöltő és perifériájának hibalehetőségei.

Ha valamelyik benzines nem indul vagy melegen nem indul be, akkor a motor felső holtponti jeladóját érdemes először ellenőrizni. Az 1,6-osokon az okoskerék, a vezérlési időket módosító vezérműkerék elhasználódását jelzi, ha ronda kerregő hang szólal meg hidegindításkor.

A 65 és 86 lóerő között mozgó 1,5 dCi ennyi évesen sokkal nagyobb kockázat a szívó benzineseknél, még akkor is, ha önmagában jól sikerült dízelmotor és a hajtókarcsapágyak cseréje után sok százezer kilométert elmegy. De az injektorok, a nagynyomású szivattyú és a turbófeltöltő felesleges kockázat, ha kevés pénzből kerestek használt autót. Lehet, hogy egyikre sem kell költeni, amíg megvan, de ha bármelyik elvisz 200-300 ezer forintot, abból sokáig lehet tankolni a kiváló benzineseket.

Nagyjából 450 ezer forinttól vehettek használt Renault Modust, az alsó karéjban a dízelek dominálnak, 600-700 ezer forinttól válnak gyakoribbá a benzinesek, elsősorban az 1,2-es. Az alku előtti árak nagyjából 1,4-1,7 millió forintig mennek fel.

Hármasikrek tolóajtóval – Citroën Nemo, FIAT Fiorino Qubo, Peugeot Bipper

Röviden – Citroën Nemo, FIAT Fiorino Qubo, Peugeot Bipper Mik ezek? Modelltől függően 2007 és 2024 között, a FIAT törökországi üzemében gyártott furgonok és kis egyterűk. Melyik motorral? Jó az 1360 köbcentis, PSA-eredetű benzines mindháromban és a két francia modellben lévő 1,4-es HDi dízel is tartós és takarékos. A 75 lóerős 1,3 MultiJet csak a FIAT-ban futott, aminél jobb a francia dízelmotor. Mennyit ér? A két francia verzióból kevesebb van eladó, mint a Fiorinókból. Nagyjából 900 ezer forinttól mennek felfelé 1,6-2 millió forintig. Miben jobb a Jazznél? Tolóajtós hátul, jobban ellenáll a rozsdának, fiatalabb, de olcsóbb és van belőle dízel is.

Bevált módszer olyan használt autót venni, amelynek kisteherautóként szolgáló testvérmodellje is van. A haszonjárművek gazdái mindennél érzékenyebbek az üzemeltetési költségekre és a szolgálatképtelenségre, a termelésből való kiesésére a szervizben töltött időszakokban, ezért itt az autógyártóknak mindent meg kell tenniük a stabil működés érdekében.

A Jazz alternatívájaként ajánlható a FIAT dobozos családi kisautója, a 225 fejlesztési kódjelű Fiorino Qubo. Az ötletes miniegyterű a Citroën Nemo és a Peugeot Bipper olasz verziója, de ez az eredeti, mert az autó alapjaiban a FIAT fejlesztése és az olasz fél törökországi üzeme gyártotta mind a hármat.

Különlegesen hosszú pályafutás jutott az autónak, mert a kisteherautók bemutatójának éve 2007 volt – az egyterű 2008-ban jelent meg – és az akár 2,8 köbméteres rakterű furgonok 2024-ig kaphatók voltak újonnan.

Egy kifinomult és igényes Jazzhez képest jócskán érezni a hármas ikrek olcsóautóságát a kényelmetlen üléseken, az autópályán szintén nem halk Hondánál zajosabb működésen, az igénytelen minőségérzetű műanyagokon és az olcsó ülésborításon.

De a hátsó tolóajtó fontos érv, továbbá nincs benne nyolc gyújtótrafó és ugyanennyi gyújtógyertya, tehát olcsóbb és egyszerűbb a gyertyacsere is.

Fontos szempont egy használt FIAT Fiorino Qubo és a francia rokonok megvásárlása előtt, a hátsó ajtók száma. Az autóból van csak jobb és jobb-bal oldali tolóajtós is. Balesetkor a hátsó utasok kijutási, kimentési esélyeinek megduplázása miatt a két tolóajtós autókba érdemes beruházni, ha hátul is rendszeresen utazik valaki.

Kerüljétek el a lemezelt csomagtérablakos modelleket, mert az üveg hátsó oldalablak sokat javít az autó áttekinthetőségén és a kilátáson az egyébként kezes, fordulékony könnyen leparkolható kis egyterűben. Csupán 3959 milliméteres kasztnija miatt a furgonból domesztikált családi autóval könnyű leparkolni és az ülések variálásával gyorsan bővíthető csomagtérbe váratlanul sok cucc elfér.

Műszaki alapjait a Grande Puntóval osztja meg a Fiorino Qubo, tehát a közeli rokonságába tartozik az Opel Corsa D is. Anno a Citroën Nemo borult fel a kikerülési teszten, de tudjatok róla, hogy a rövid tengelytávú, magas súlypontú autó kikerüléskor billenékeny, jobb óvatos tempóval haladni vele. A használtan elérhető autókban nemigen fordul elő ESP, ami segítene mérsékelni a borulásveszélyt vészhelyzeti manőverekben.

Többnyire a 75 lóerős 1,3 M-Jet turbódízellel várnak vevőre a használt FIAT Fiorino Qubók, amely messze nem olyan problémás motor, amilyen rossz a híre, ha rendesen cseréltek benne motorolajat és a vezérműlánca rendben van.

A dízelre megadott 30 ezres gyári szervizperiódus messze túlzás, 10-15 ezrenként érdemes friss kenőanyaggal és szűrővel ellátni a kis dízelt. Máris nem lesz annyi baja és nem nyúlik, szakad a vezérműlánca.

Ennek az 1248 köbcentis motornak később 95 lóerős verziója is volt. Aki dízelt szeretne, jobban jár a francia testvérmodellekkel, mert az ott bevetett 1,4 HDi nagyon hálás és hosszú élettartamú motor, tartós injektorokkal, problémamentes turbófeltöltővel és még alacsonyabb fogyasztással. De a rendes olajcsere itt is alapelvárás a megbízható működéshez.

Kisebb kockázatot jelent a szívó benzines négyhengeresek egyike. Az 1360 köbcentis, francia eredetű Otto-motor 73 lóerős. A FIAT saját 1,4-es, hengerenként szintén két szelepes motorja itt benzin-földgáz üzemmel volt elérhető, 69 lóerővel. Ez a motor is jól sikerült, kiforrott konstrukció, de a CNG magas ára miatt érdektelen használt autóként és rendkívül ritka is.

A 73-75 lóerős motorok az alsó határán vannak annak, amivel egy ötüléses, viszonylag sok csomaggal megpakolható autót mozgatni lehet. Cserébe a technika nem tartogat égbekiáltó gondokat, az első toronycsapágyak cseréje viszonylag olcsón megoldható.

Itthon reálisan az 1-1,8 millió forintos ársávban vadászhattok használt FIAT Fiorinóra. A Citroën Nemók 750 ezer és 2,4 millió Ft között szórnak a HaHun, Peugeot Bippert az 1,5-1,8 millió forintos sávban találtok. FIAT-ból több van eladó, mint a két franciából összesen és arra is figyeljetek, hogy messze nem mindegyikben van klímaberendezés!

Ford Fusion – Bevált mindenes

Röviden – Ford Fusion Mi ez? 2002-től 2012-ig gyártott, variálható belső terű kis SUV a Fiesta technikájával. Melyik motorral? Mindegyik benzines bevált, ami van hozzá, az optimális a 80 lóerős 1,4-es. Dízelként a 68 lóerős 1,4 TDCi megbízhatóan és 100-on 5 literes átlaggal kiporoszkál a világból. Mennyit ér? 400-450 ezer forinton nyitnak a dízelek, valamivel feljebb a benzinesek. A legtöbbe kerülő modellek ára nagyságrendileg 1,5-1,8 millió forint. Miben jobb a Jazznél? Olcsóbbak az alkatrészek, szélesebb a motorkínálat, jobb a rozsdavédelem, alacsonyabb az ár.

A Ford korán ráérzett a terepjárószerű autók divatjára, amit a Fusion formaterve diszkréten sugall az ehhez tartozó magasabb üléshelyzettel, viszonylag jó kilátással és kényelmes ki-beszállással. Röviden egy kívül kicsi, belül nagy és igazán átgondolt autó.

Némileg olyan, mint az európai autóipar válasza a Honda Jazz második generációjára, tehát egy nem túl terebélyes, de variálható belső terű, pont jó méretű autó.

337-1175 literes a csomagtartója, ami már használható méret. A csuklós mechanizmussal elhasaltatható hátsó ülésen kívül elég sok használt Ford Fusionben benne van az első üléstámlák ledöntési lehetősége is, amivel igen hosszú tárgyakat is elvihetünk szabályosan, zárt ötödik ajtóval.

Bár a technika a kortárs Fiestából való, a két autó motorválasztéka nincs teljes fedésben. A láncos szelepvezérlésű, 70 lóerős és 1,3-as Duratec-motort itt a modernebb, a Yamahával közösen fejlesztett négyhengeres helyettesítette, amely 1,25 literes és 75 lóerős.

Kereken 80 lóerős a leginkább ajánlható motor, a szíjas szelepvezérlésű, két vezérműtengelyes 1,4 16V. Ez a legjobb megoldás használtan, megbízható, elég erős, kedvező a fogyasztása és nem hajlamos olajevésre.

Dízelből kétféle volt. Az 1,4 TDCi 68 lóerős, 160 Nm nyomatékmaximummal, ami egyrészt kikényszeríti, másrészt öt liter/100 kilométeres közúti átlaggal honorálja a megfontolt haladást. Az 1,6 TDCi 90 lóerőt adott le 215 newtonméterrel.

Azért is olyan népszerű használt autó a Ford Fusion, mert megbízhatóan működik. Nem veszi zokon a dolgos hétköznapokat és hibalehetőségei sem sok százezres tételek. A JH1/JD3 kódú, 2001-2008 közötti Fiestától örökölt technika gyenge pontja a hátsó, ritkábban az első rugók törése, ami a 2000-2007 közötti Mondeót is sújtotta.

Szintén a Fiestával közös malőr az elromló műszerfali távnyitó az ötödik ajtóhoz. A csomagtérajtó zárját próbáljátok ki a használt Ford Fusion átnézésekor, mert működésképtelen lehet. A kedvező árú Ford Fusionról itt olvashattok részletesen használt autóként.