Röviden – Suzuki SX4 S-Cross II (JY) használtan Mi ez? A Suzuki alsó-középkategóriás crossover modelljének második generációja, amely 2013 és 2021 között készült. Mibe kerül? A legolcsóbb, 2013 környéki példányok 2,8 millió forint magasságáról indulnak, míg a legdrágább, szériavégi, jól felszerelt darabok ára 7,5 millió forint is lehet. Kinek jó? Azoknak, akik nem szeretnének nagy és drága SUV-t vásárolni, ám mégis egy viszonylag tágas, magasabb üléspozíciójú autóra vágynak. Melyik motor legyen? A benzinesek közül inkább az 1,4-es és 1,6-os a jobb választás, de aki dízelt keres, az sem egy betegágyat fog venni, ha ezt a modellt választja. Mi van helyette? Riválisból több is van, ráadásul már házon belül is ott a Vitara. Ezenfelül a Citroën C3 Aircross, a Dacia Duster, a Ford Kuga, a Honda HR-V, a Kia Niro, a Mazda CX-30, a Mitsubishi ASX, a Nissan Qashqai, az Opel Crossland, a Peugeot 3008, a Renault Kadjar, a Škoda Kamiq, a Toyota C-HR és Volkswagen T-Roc is.

Népszerű autó idehaza a Suzuki SX4 S-Cross, a használtautó-piacon is elég kelendőnek mondható. A szép példányokat szinte azonnal elviszik, egyszerűségének és megbízhatóságának köszönhetően pedig nem okoz fejfájást a tulajdonosok számára a japán crossover. Most bemutatjuk, mire számíthat az, aki ilyen autó vásárlásán töri a fejét.

Modelltörténet

A Suzuki európai, modern crossovereinek története az SX4 2006-os piacra lépésével indult. A modell egy ‒ sokak szerint ronda ‒ szedán kivitelt is kapott egy évvel később, de ezt csak bizonyos piacokon árulták. Az SX4 Magyarországon is sikeres volt, ám ez nem csoda, hiszen a Suzuki esztergomi gyárában készült.

A felfrissített változat 2009-ben érkezett meg, és egészen 2014-ig a piacon volt. A cikk témáját is adó második széria ezzel párhuzamosan, 2013-ban jelent meg, és ekkor már az S-Cross utónevet is megkapta az SX4, ezzel pályázva a legfurább modellnév díjára. Persze lehetett logika a gyártó oldaláról, hiszen ezzel a „trükkel” feltételezések szerint megspórolhatták az autó európai típusbizonyítványának horror költségeit.

Ezt a második generációt szintén idehaza gyártották, így a modell sikere töretlen maradt Magyarországon. 2016-ban esett át a faceliften, 2019 pedig elhozta a hibrid rendszert a kínálatba, ezzel színesítve a motorpalettát. Az SX4 ma is kapható, harmadik generációja 2021-ben jött el, ám hogy biztosan összezavarják a vásárlókat, a Suzuki ennek csak simán az S-Cross nevet adta, elhagyva az SX4 előtagot, így a három széria során három különböző neve van ugyanannak a modellsorozatnak.

Milyen használni?

Az SX4 S-Cross kabinja hozza a kategóriában elvárható térérzetet, négy felnőttnek kellő utazóhelyet biztosít. A sofőr üléspozíciója remek, egy kicsit magasabban van egy átlagautónál, így idősebbeknek is kényelmes a ki- és beszállás. A motorzaj nem tolakodó városi használatnál, pályatempónál azonban felerősödik, ahogyan a szélzaj is zavaró lehet. Szintén kár, hogy hátulra nem jutott légbeömlő az utasoknak.

11 fotó

A kabinban felhasznált anyagok sok helyen olcsó hatásúak, de a Suzuki nem prémiummárka, így ne várjunk túl sokat. Az összeszerelés viszont jó és a formák gusztusosak. A manuális váltó pontosan kapcsolható, a kormányzás pedig átlagos visszajelzéssel szolgál. Az autó rugózása azonban semmiképp sem franciásan lágy, a magyar úthibákon, síneken és keresztbordákon áthaladva kényelmetlenül keménynek tűnhet.

A ráncfelvarrás látványos újítása volt a nagy központi érintőkijelző. Már a facelift előtti verzióban is alapáras az USB-aljzat, a mobiltelefont azonban nem ismeri fel meghajtóként a rádió, ami kellemetlenséget okoz. A csomag- és az utastérben is vannak praktikus rekeszek, erre nem lehet panasz.

Biztonságát tekintve megnyugtató a helyzet. Az autó 2013-ban 5 csillagos minősítést kapott az Euro NCAP töréstesztjén: a felnőttek védelmére 92, a gyerekekére 80, a gyalogosokéra pedig 72 százalékos értékelést kapott, emellett 81 százalékra értékelték a biztonsági asszisztensrendszerek működését.

Motorkínálat

Kezdetben az 1,6-os, 120 lovas turbódízellel kínálták, emellett a szintén 1,6-os, szintén 120 lóerős szívó benzines képezte a kínálat részét, ezekhez AllGrip összkerékhajtást is lehetett kérni. Ezt folyamatosan változó áttételű CVT-váltóval is árulták a hatos manuális mellett. A ráncfelvarrással látványosan átalakult a kínálat, hiszen bevezették az ezres és az 1,4-es benzinmotort, utóbbi mild hibrid rendszert is kapott. Az 1,6-os benzines gyártása viszont megszűnt, az automata opció pedig a CVT helyett egy „klasszikus” hatsebességes lett (a dízelhez pedig dupla kuplungos volt elérhető).

Ennyit fogyaszt a Suzuki SX4 S-Cross a különböző motorokkal

A német Spritmonitor.de oldalon tankolási naplót vezető felhasználók több száz tankolási ciklust tartalmazó adatai alapján ezek a fogyasztási értékek jellemzik az SX4 S-Cross motorváltozatait 100 kilométerenként:

Ezres benzines (111 LE): 6 liter

1,4-es benzines (129 LE): 6,3 liter

1,4-es benzines (140 LE): 7,3 liter

1,6-os benzines (120 LE): 7,2 liter

1,6-os dízel (120 LE): 5,7 liter

Típushibák, hibalehetőségek

Hogy pontosabb képet kapjunk az Sx4 S-Cross típushibáiról, felkerestük Szabó Ádámot, a Suzuki modellekre specializálódott Suzuki Plusz szervizvezetőjét. Elmondása alapján kevés ezres benzinmotorral szerelt példánnyal találkoztak eddig, nem ebből van a legtöbb a hazai utakon. Amire figyelni kell a háromhengeres benzinesnél, hogy néha már kb. 170 ezer kilométernél cserélni kell a vezérlést, mert a lánc megnyúlik annak ellenére, hogy a gyártó hosszabb élettartamra tervezte azt.

Általában nem a lánc hangja jelzi a hibát, hanem a motorkontroll-lámpa. Ez azonban nem tömeges jelenség, de a kötelező szervizperiódust be nem tartó felhasználóknál nagyobb eséllyel előfordulhat. Hallott már garanciaidőn belül hengerfejessé váló ezres motorról, de szervizükben még nem fordult meg ilyen.

Ami az 1,4-est illeti, ez 2016‒2019-ig még nem mild hibrid, hanem „hagyományos” üzemű volt (a nem hibridnek 15 ezer, a hibridnek 20 ezer kilométer a szervizperiódusa). Egyelőre nem tud beszámolni komoly hibáról ennél a motornál, hiszen a praxisukban az ilyen autók 80 százaléka még el sem érte a 100 ezer kilométert. Online fórumukon néhányan panaszkodnak egy torpanásos hibára ennél a motornál, ám Ádámék ügyfelei közt nem jelentkezett ez a probléma. Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy a gyárilag előírt 20 ezer kilométeres olajcsere-periódust célszerű 15 ezerre csökkenteni a motor hosszú élettartamának érdekében.

Az 1,6-os benzines sem egy problémás darab, ez a Suzuki régóta használt négyhengerese. Az 1,6-os dízel azonban nem a japánoké, hanem egy Fiat motor (az első SX4-ben egyébként az 1,6-os egy francia HDi volt). Dízelből sincs túl sok második generációs SX4 idehaza, de egyébként ez sem egy betegágy, elég stabilan üzemel. Előfordulhat, hogy kb. 150 ezer kilométernél cserélni kell az oxigénszenzort.

Az AllGrip összkerékhajtásra sincsen számottevő panasz, az osztóműben, a hátsó differenciálműben és a váltóban egyaránt 150 ezer kilométernél kell olajat cserélni, célszerű ezt egyszerre elvégezni. A 2013‒2016 közötti példányokba CVT-váltót lehetett kérni, ezek azonban sokszor lettek csapágyasok, így a Suzuki bolygóműves, hatos automatára váltott. Az 5 és 6 sebességes, kézi váltók nem rosszak, itt a bowden perselyezésének javítását érdemes megemlíteni, mint időnként előforduló probléma. Ilyenkor akár mozgásképtelen is lehet az autó, ugyan a váltószoknyát felemelve vissza lehet tenni a váltókar bowdenjét a helyére, de mivel a persely elfáradt, így újra le fog esni, így ez csak ideiglenes vészmegoldás tud lenni.

Elektronika terén is stabil az SX4 S-Cross (az USB-aljzat kontakthibája fordul elő néha, ezt az aljzat cseréjével lehet orvosolni), az olcsó műanyagokból összeállított beltér pedig tartós. A gombok nem kopnak le, az elemek nem nyöszörögnek a helyükön. A futómű is strapabíró, jól viseli a magyar úthálózat folytonossági hiányosságait, a lengéscsillapítók és lengőkarok is bőven el tudnak menni 100 ezer kilométer felett. A komoly rozsdásodás szerencsére nem jellemző erre a modellre, de az első futóműtartó bölcsőn és a hátsó hegesztéseken megjelenhet a felületi rozsda. Ádám szerint egy jól és könnyen szerelhető konstrukció ez a Suzuki is.

Főbb SX4 S-Cross-visszahívások A Car-Recalls adatbázisa szerint egy említésre méltó ügy volt ennél a modellnél. A 2015-től gyártott példányoknál előfordulhat, hogy a fékrásegítéssel gondok adódnak, így a pedált hirtelen nehezebb lesz lenyomni, ami adott esetben balesetveszélyes is lehet. Erre a hibára a gyártó visszahívási akciót rendelt el. Vásárlás előtt tehát célszerű azt is megnézni szakszervizben, hogy a kiszemelt példány érintett volt-e valamelyik akcióban, és hogy átesett-e a szükséges beavatkozásokon. Így könnyebben elkerülhető, hogy kellemetlen pillanatokat éljünk át a frissen vásárolt Suzukival.

SX4 S-Cross-használtárak

A cikk születésekor a netes hirdetésekben a legolcsóbb, 2013 környéki példányok 2,8 millió forint magasságáról indulnak, míg a legdrágább, szériavégi, jól felszerelt darabok ára akár 7,5 millió forint is lehet. A két véglet közt széles a skála évjárat, futásteljesítmény, állapot és felszereltség tekintetében is.

A Hasznaltauto.hu keresőjében 302 használt második generációs SX4 keresett új gazdát a cikk írásakor. 2025 első félévében a Datahouse adatai szerint 2446 tulajdonosváltás történt a második szériás Suzuki SX4 S-Cross modellek kapcsán a hazai használtautó-piacon. Az esetek mindössze 4 százalékában cserélt gazdát dízel kivitel, így elmondható, hogy a benzinesek keresettebbek.

Alkatrészárak és szervizköltségek

Hogy egy megközelítő képet kapjunk arról, milyen összeget jelent karbantartani egy ilyen SX4-et, lássuk néhány fontosabb kopóalkatrész árát a nagy hazai alkatrészüzletláncok egyikében, mondjuk a Bárdinál. Egy szett első fékbetét a fotókon is szereplő 1,6-os kivitelhez, a cikk írásakor közepes Japanparts márkából 16 ezer forint környékén van, a féktárcsa darabja 26 ezer forint.

Az első lengéscsillapítók ára Kayaba gyártmányból 83 ezer forint oldalanként, egy Aisin kuplungszett 144 ezer forint. Ezeknél persze olcsóbb és drágább megoldások is vannak, a felsoroltakat viszonyítási alapnak érdemes tekinteni.

A szervizdíjak kapcsán szintén a Suzuki Plusz segítségét kértük, Szabó Ádám elmondta, hogy az ezres motor vezérléscseréje gyári alkatrészekkel 500 ezer forintba kerül, az 1,6-os dízelben az oxigénszenzor cseréje 100 ezer forint utángyártott alkatrésszel. A népszerű 1,4-esben a kuplungcsere 400 ezer szintén utángyártott alkatrészekkel (az 1,6-os benzinesnél ez a művelet olcsóbb, 260 ezer Ft), az első fékek cseréje pedig 105 ezer forint.