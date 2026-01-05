Bár a január ugyanúgy 31 napos, mint a hónapok nagyobb része, anyagilag sokszor mégis hosszabbnak tűnik. A karácsonyi kiköltekezés miatt ebben a hónapban sokan kénytelenek visszafogni kiadásaikat. A használtautó-kereskedelemnek a téli idő sem kedvez, ahogy tüntetni, úgy használt autót nézni is kevesebben indulnak neki hidegben.

Mindez azonban ideális beszállási pontot teremt mindazoknak, akiknek megvan a pénzük a vágyott használt autóra és készek dideregni egy kicsit a jobb vétel reményében. Most 2,5 millió forint körül ajánlunk családi autót, de előbb lássuk, mi csábíthat el ennyiért!

Twingo RS: hot hatch, szívómotorral

A 2-3 milliós ársávban józan családi hátas helyett vehettek vagány sportmodelleket is. Ha az élményfaktor mellé a fenntartási költség fontosabb a térkínálatnál, a megoldás a Renault Twingo RS és a Gordini, a második generációs Twingo csúcsmodellje. Tologatható hátsó ülésével a belső tér négy embernek is elég tágas, vagy megnövelhető a csomagtere.

133 lóerős, vadul pörgő motorja a rövid áttételezésű, sajnos csak ötös váltóval hangulatban sokkal többet ad annál, amire a 8,7 másodperces 100-ra gyorsulásból következtetnél. Bitang jó hot hatch és nagyon fogynak az eladó példányok, mert ilyen autók rég nincsenek. 8,01 l/100 km-es spritmonitoros átlagfogyasztása nem vág földhöz ahhoz képest, amit cserébe kapsz.

Jobb, ha az autó Cup-kerékfelfüggesztéses, mert ez országúton és versenypályán is meghatározó az élményfaktorban. A sportfutómű annak ellenére fontos tétel, hogy a pótalkatrészek jóval többe kerülnek, mint a Cup-csomaggal nem rendelkező autókhoz. De a sokszor csak gyári forrásból beszerezhető elemek legalább nem okoznak csalódást, se viselkedésükkel, se élettartamukkal.

Swift Sport: öt ajtóval is

Ha kellenek a hátsó ajtók és inkább 2,6-3 millió forint a keret, a két és négy oldalajtóval is kapható, de még szívómotoros Suzuki Swift Sportot ajánljuk. Tehát a 2010 utáni, AZG-kódjelű modellt. Jót lehet menni vele, de nem lesz otthon kanálcsörgés, mert minden pénzedet elviszi a szervizelése és értéktartása is stabil. Ráadásul beéri közúton átlagosan 7,42 liter benzinnel 100-on.

Ha 2,5-3 milliót szántok használt autóra, már bátrabban mondhattok igent a Mercedes-Benz E-osztályra a 211-es sorozatból. Vegyetek egy 2006 előttit 1,5 millió körül, légrugó nélkül, az ötfokozatú automatával és a négyhengeres dízellel! Ez a hajtáslánc rengeteget elmegy és marad pénzetek rendberakni ezt a költségesen fenntartható, de pazar kényelmű és biztonságú, igazán jó kisugárzású és kortalanul elegáns autót.

Focus helyett V50

Szerényebb igényekkel remek családi autó lehet egy V50-es Volvo a 2007-s modellfrissítés után. A Focus-rokonság miatt kedvezőek az alkatrészárai, biztonságos autó és szép belül. A csomagtere elég kicsi és az 1,8 meg a 2,0 literes, Mazda-eredetű benzines szívómotorok az olajevési hajlam és a kettős tömegű lendkerék miatt nem vonzók, de az egy-hatossal nincs ilyen gond.

Jók a V50-ben lévő négyhengeres dízelek is, az öthengeres motorokkal pedig különösen szerethető használt autó. Itt olvashattok róla részletesen, alább pedig videónkat láthatjátok egy V50 átvizsgálásáról a Vezess Értékbecslőből.

Aki azonban kiugróan tágas, akár hét embert is elszállító, de nem túl drága, nem matuzsálemi korú és jó eséllyel megbízhatónak ígérkező családi autót keres, annak az Észak-Afrikából behajózott Dacia Lodgy az elsődleges tippünk.

1,8-2 millió forint körül indulnak a használt Dacia Lodgyk nagyjából 230-280 ezer kilométeres óraállással. A legtöbbe kerülők 4,7-5,1 millió Ft körül érnek, gyakorlatilag új árukon adhatók el 3-5 évesen. Mi van helyette? Kompakt egyterűk, főleg a nyújtott verziókban: például Chevrolet Orlando, Citroën (Grand) C4 Picasso, Ford (Grand) C-Max, Kis Carens, Mazda5, Opel Zafira B, Peugeot 5008, Renault (Grand) Scénic III, Toyota Verso, VW Touran. Térkínálatban és komfortban közeliek a furgonból domesztikált családi autók a Berlingo-Caddy-Combo-Doblo-Kangoo-NV200-Partner vonalon.

2011 végén a Dacia megnyitott egy új gyártóbázist a marokkói Tangerben két új autójának, ahol a hátul tolóajtós Dokkeren kívül a J92 kódnevű Lodgy is készült. A Dacia egyterűjének hossza verziótól függően 4498-4521 mm, szélessége 1751, magassága 1702 mm és ígéretesen nagy a tengelytáv 2810 milliméterrel.

Tágas, variálható és egyszerű

Hét üléssel 207 literes a csomagtartó, ami az ötszemélyes verzióban, ahol az összecsukható pótülések nem vesznek el helyet, 827 literes a csomagtartó, ráadásul 2617 literig bővíthető, ami bődületesen nagy szám egy ekkora autótól.

A harmadik sor üléspadja kivehető, kioldása és visszarakása is egyszerű az ötletes mechanizmussal és 18 kilós súlyával a bőröndszerűen összecsukható pad nem vészesen nehéz. A későbbi önálló hátsó ülésekkel még könnyebb bánni.

A befalazott autókhoz képest sokat jelent a kibillenthető oldalablak a harmadik sorban ülőknek, akiknek egészen uras helyük van ahhoz képest, milyen szűk leghátul a konkurensek zöme. A pont az i-re azért nem került fel, mert az első utas oldalán ledönthető háttámla hiányzik az autóból, szemben például a B Zafirával.

2012-ben bemutatott autóként a Lodgyban már lehet érintőképernyő, a műszerfal középén lévő kijelző képátlója 7,0 hüvelyk és a rajta futó MediaNav rendszer nem okoz csalódást igazán intuitív használhatóságával. Apró, de hasznos figyelmességként a motorvezérlés elinduláskor a kuplung felengedéséhez emel az alapjáraton, hogy ne legyen muszáj gázt is adnod.

Okkal olcsóbb

Nem véletlenül volt olcsóbb új autóként a Lodgy közvetlen konkurenseinél (pl. Citroën Grand C4 Picasso, Ford Grand C-Max, Mazda5, Opel Zafira B, Peugeot 5008, VW Touran). Jóval hangosabb, érzékeny az oldalszélre és üléseinek kényelme is rövid távokra szól, nem napi 1000-1500 kilométerre. A töréstesztje is csak 3 csillagos az ötből, ami már 2012-ben is kínos volt.

Bár a motorvezérlésnek van adata a hűtőközeg hőmérsékletéről, a műszerfalon ez nem jelenik meg. A hiányzó vízhőfokmérőt az autó szoftverfrissítéssel hajlandó lehet megjeleníteni, ha már a nagyobb kijelzős óracsoport van az autóban, nagyságrendileg 2017-es gyártástól. A függőlege vonalak közül az első 25-49,9, a második 50-74,9 fokot jelez. Három pálcával 75-92,9 fokos a vízhőmérséklet, még egy vonással 93-102,9 Celsius-fokos tartományban van, az ötödik rovátka megjelenésekor pedig meghaladja a 103 fokot, ha hihetünk ennek a videónak.

Szívó benzinesek: egy Renault-, egy Nissan motor

Kétféle ezerhatos szívómotor van a Lodgyhoz, ami a kezelési útmutató 234. oldaláról feketén-fehéren kiderül. A hengerenként 8 szelepes a Renault saját motorja szíjas szelepvezérléssel. A K7M teljesítménye 61 kW vagy 83 lóerő és a korai, 2015 előtti Dacia Lodgykban találkozhattok vele.

A Lodgy 1,6 MPI dinamizmusa a rakétánál közelebb van vándordűnéhez, 14,5 mp a gyorsulása 100-ra és 160 km/óra a vége, mint sok villanyautónak, de nyomatékgörbéje kedvező. 134 Nm-es nyomatékát már 2800-on leadja és a mindössze 1090 kilóról induló családi autóban a lomhaságot más megvilágításba helyezheti a motor évtizedek óta igazolt megbízhatósága.

Az Euro 6-is normát teljesítő utód neve SCe 100. Az erősebbik szívó benzines is 1598 köbcentis, de a 16 szelepes egyhatos a Nissantól származik. A japán fél elvei miatt láncos vezérlésű, ami sajnos nem jelent értéktöbbletet a saját vezérléskészlet-csereperiódusát lazán hozó francia verzióhoz képest. A H4M kóddal jelölt motor 102 lóerős, 11,4 mp alatt gyorsítja 100-ra az autót és tesztünkből kiderül, meddig éreztük jobbnak a vártnál és mikor foszlott semmivé a mágia.

Van rossz és jó turbós benzines TCe

Talán túlzás eleve kerülendőnek bélyegezni az 1,2 TCe benzinest, mert takarékos, jó nyomatéka van és egész finoman jár a Renault-Nissan szövetség kis turbómotorja. De az azért beszédes volt, amikor a Nissan Pulsarról írva a motor hibái kapcsán Nissan-oldalról azt tudtam meg, hogy a Renault bűne az 1,2 DIG-T, míg a Renault-s verzió szerint a Nissan tehet mindenről.

A H5Ft kódjelű motor a teljesség igénye nélkül heveny olajfogyasztással, vezérműlánc-problémákkal, szelepkoszolódással, a benzintől híguló motorolajjal rontott kenéssel, letörő szeleptényér-darabkákkal alapozta meg rossz hírét. Kicserélt láncos szelepvezérléssel kaphat egy esélyt az 1197 köbcentis gép, de tudjatok a hibalehetőségeiről, nehogy pénzt adjatok egy autóért, amely végzetes motorhibát tartogat.

Sokkal jobb motor az 1332 köbcentis 1,3 TCe, H5Ht gyári kóddal, mert sikerült kikúrálni az előző turbómotor fő bajait. A 102 lóerős négyhengeres 2019-ben váltotta le dicstelen elődjét. Az 1,33-as turbós benzinesből létezett erősebb, 131 lóerős vagy 96 kW-os teljesítménnyel, amelyről tesztet is írtunk.

Jól bevált dízelek

Mindkét 1,5 dCi kiforrott és hosszú élettartamú motor, mégse mindegy, melyiket választjátok használtan. Ha dízel Lodgy vásárlását tervezitek, jobb a 90 lóerős a 110 vagy 115 lóerősnél (K9Kt). A Spritmonitor.de adatai szerint százon csupán 0,42 literes fogyasztáskülönbség minimális, aligha számít.

De kisebb a motor terhelése a csekélyebb csúcsteljesítménnyel és ami a lényeg, hogy a 200 Nm nyomatékcsúcsú 90 lóerősben nincs kettős tömegű lendkerék, szemben a 240-260 newtonméteres verziókkal. De ezt azért mindig ellenőrizzétek márkaszervizben az alvázszám alapján!

Reális közúti átlagfogyasztás

1,6 MPI (83 LE): 7,80. LPG-vel 8,49

1,6 SCe 100 (102 LE): 7,31

1,2 TCe (114 LE): 7,32

1,33 TCe (102 LE): 6,53

1,2 TCe (131 LE): 7,09

1,5 dCi (90 LE): 5,22

1,5 dCi (110-116 LE): 5,64

Liter/100 km. Forrás: Spritmonitor.de.

Arra érdemes figyelni a dízeleknél, hogy a kipufogógáz nitrogén-oxid-tartalmát szelektív katalitikus redukcióval csökkentő, egyszerűbben mondva AdBlue-adalékos verziókban a folyadék fűtése és szivattyúja ugyanúgy hibaforrás, mint az összes modern dízelben, amely SCR-katalizátorral és karbamidoldat-befecskendezéssel mérsékli a környezetszennyezést.

Ez emblémától függetlenül az összes AdBlue-s, Euro 6-os modern dízelre igaz személyautóban és furgonban egyaránt, de fontos tudnotok róla, mielőtt igent mondanátok a korosabbak helyett egy Blue dCi jelű használt dízel Dacia Lodgyra.

Öt liter alatt fogyasztott vegyesen a dízel Lodgy

Nagy bajai nem szoktak lenni a Dacia Lodgynak, de a fényszórókapcsoló avagy indexkar ismert hibaforrás. Az olcsó fényezésen nyomot hagyhatnak az apró kövek is, az ajtók menti gumitömítés elválhat. A kormányrásegítés és a kormánymű működésére is figyeljetek a próbaút során!

Az alkatrészárak a mai árszinthez képest nem vészesek, a szervizelést megdrágíthatja azonban, ha az amúgy hossz élettartamú és rendszeres tisztítással és átkenéssel kitartóan működő hátsó dobfékeket kell cserélni. A fékjavítással együtt a kerékagycsapágyak cseréje is szükségessé válhat. A legjobb olyan autót venni, amelyhez előre megváltották az öt éves karbantartási csomagot és még van belőle pár kötelező szerviz, aminél csak a kopóalkatrészek fizetendők.

Használt Dacia Lodgy árak

2012 nyarán, a Dacia Lodgy bevezetésekor, 2 790 000 és 4 640 000 forint között szórt az autó ára. Hasonló méretben és ennyi pénzből már akkor is csak használt egyterűt lehetett venni, ami megágyazott az öblös és olcsó családi autó sikerének.

Emiatt most elég széles a választék, a HaHun a cikk feltöltésekor nagyjából 120 autó keres új tulajdonost. 1,8-2 millió forint között indul a használt Dacia Lodgyk ára, ezzel a kerettel nagyjából 230-280 ezer kilométeres óraállású autókat találni az első évjáratokból. A legtöbbre tartottak nagyjából a 4,7-5,1 milliós sávban mozognak, majdhogynem új árukon adhatók el 3-5 évesen.