Mindig nagy izgalom, ha új autó vásárláson gondolkodhat valaki. Aki nem rendelkezik kimeríthetetlen bankszámlával, az vásárlás előtt valószínűleg rengeteg időt tölt a konfigurátor előtt, mérlegeli, mire van igazán szüksége az egyre nagyobbra dagadó és egyre vonzóbb tételeket tartalmazó extralistáról. Ezek közül mi fér bele a költségvetésbe, mit érdemes meggondolni és mi az, amiről sajnos muszáj lemondani. A listában gyakran megbújik egy olyan tétel is, ami láthatatlan, nem lesz tőle se jobb, se kényelmesebb a vezetés, mégis érdemes elgondolkodni azon, hogy hozzácsapjuk-e a végső változathoz.

Ha nem is található meg minden márkánál, de akad egy olyan extra, ami hosszú távon nem kiadást, hanem inkább megspórolt pénzt jelenthet. Esetenként akár sokat is. Ez pedig nem valami kézzelfogható extra, hanem szolgáltatás, ami lehet kiterjesztett garancia, szervizcsomag, illetve ezek kombinációja is. Azonban abban mind hasonlítanak egymáshoz, hogy néhány kivételtől eltekintve az autóvásárláskor kell ezeket megfizetni, és majd valamikor később kapunk érte valamiféle szolgáltatást.

Vagy tovább élvezhetjük a garancia által kínált biztonságot, segélyszolgálatot, vagy a kötelező karbantartások után távozhatunk fizetés nélkül, esetleg a kopó alkatrészek cseréje is belefér a szolgáltatásba, de más extra szolgáltatásokat is tartalmazhatnak ezek a csomagok.

Kiterjesztett garancia

Talán ez a legelterjedtebb módja a jövőbeli váratlan költségek csökkentésének, itt nagyjából arról van szó, hogy a kötelező, alap garancia ideje meghosszabbítható. Jellemzően plusz egy, két évet lehet hozzáadni az általános 3 évhez, márkától függően ezek nagyjából 100 ezer forint körüli árról indulnak, különböző feltételekkel.

Vannak márkák, akik alapáron több év garanciát adnak az autójukra, ilyen a Kia 7 év, vagy 150 ezer kilométerrel, vagy a Hyundai az 5 év kilométer-korlátozás nélküli garanciával. Utóbbi taxira, bérautóra, oktatóautóra nem vonatkozik, de az öt év is csak akkor érvényes, ha valaki a hálózaton belül végezteti el a kötelező átvizsgálásokat.

A Renault-nál a gyári garancia 3 év kilométer korlátozás nélkül, vagy 5 év 100 ezer kilométeres limittel, itt tehát érdemes számolni az éves futásteljesítménnyel is a választásnál.

A Suzukinál 3 év, 100 ezer kilométer az alap, de a márka a hibridekre, illetve azok főbb alkatrészeire – motor, váltó, turbó, hibrid rendszer – még 7 évet rátesz. Emellett vásárolható 12, és 24 hónapos, 150 ezer kilométerig tartó hosszabbítás is.

Mások szintén több év alapgaranciát adnak, ami igény esetén még tovább hosszabbítható. A Mazdánál 6 évig nem kell tartani a váratlan javítási költségektől és ha szükséges, a garancia ideje kiterjeszthető további 4 évvel. Az Opelnél az alap 5 év 100 ezer kilométer akár 200 ezer kilométerre is meghosszabbítható. Emellett náluk választható szervizcsomag és kopóalkatrész csomag is, a lehetőségek közül itt lehet válogatni.

Lehetetlen minden variációt felsorolni, a lényeg, hogy vásárlás előtt érdemes mérlegelni, és ha már megvan a kiválasztott márka és típus, akkor elmerülni a lehetséges opciók között. Vagy fordítva, kiválasztani az igényeknek legjobban megfelelő garanciát kínáló márkát és ott vásárolni.

Szervizcsomagok

Egy másik remek módja a spórolásnak a különféle fantázianeveken futó szervizcsomag megvásárlása. Ennek annyi a lényege, hogy vásárláskor még hozzácsapnak a vételárhoz valamennyit, cserébe évekig semmiféle költséggel nem kell számolni a kötelező karbantartások elvégzésekor.

A Škoda-nál a SmartCare Start névre hallgató szervizcsomag választható, ami tartalmazza a 4 év vagy 120 ezer kilométer (amelyik előbb teljesül) időtartamon és futásteljesítményen belül felmerülő valamennyi – a gyártó által előírt – kötelező karbantartási munkát, így például a levegő-, olaj- és pollenszűrők cseréjére, a motor-, váltó- és osztómű olajcseréjére, a fékfolyadék cseréjére és ellenőrzésére is vonatkozik.

A Volkswagen haszonjárműveknél is létezik hasonló, a gyári kötelező karbantartásokat tartalmazó csomag, ami előre megvásárolható 100 ezer forintos nettó áron. Ez is 4 évig, vagy 120 ezer kilométerig érvényes.

Ezeknek a karbantartási csomagoknak a nagy részét nehéz elválasztani a garanciahosszabbítástól, mert általában együtt járnak 1, vagy akár több évnyi garanciakiterjesztéssel is. A Citroennél, Peugeot-nál egy gyönyörű mátrixból lehet kimatekozni, hogy a garanciakiterjesztés, karbantartás, ezek kombinációja, vagy a prémium szerződés közül melyikre van valakinek szüksége.

Jó tudni, hogy számos forgalmazó és márkakereskedő hirdet nem gyártói kiterjesztett garanciát. Ezek általában olcsóbbak, de nem is nyújtanak olyan szintű szolgáltatást – ilyenek az Assistance, a csereautó, a gyári alkatrészek és technológiák biztosítása – vagy nem terjednek ki a teljes autóra mint a gyártói garancia. A Peugeot kínálatát, illetve a különféle csomagok költségeit itt lehet böngészni.

Többféle megoldást kínál a Dacia is – sőt, itt még az ötévesnél régebbi autók kezét sem engedik el, azokhoz is kínálnak karbantartási programot – és az 5 éves időtartam mellé lehet 100, 150 és 200 ezer kilométert is választani. 5 éves időtartamra szól a Ford szervizcsomagja, amiben azt is megválaszthatja a vevő, hogy az 5 év alatt, hány szervizlátogatásra – 3, 4, 5, 7 – fizet be.

Érdekesség, hogy míg a hagyományos, belsőégésű motoros modelleknél nem fér bele a kopó alkatrészek cseréje ebbe a csomagba, addig a teljesen elektromos autóknál a fékbetétek, -dob, -tárcsák, lengéscsillapítók, első ablaktörlők, izzók cseréje is benne van.

Mennyire éri meg?

Hogy nagyjából mennyit lehet spórolni az előre megváltott szervizdíjjal, illetve a kiterjesztett garanciával, az több dologtól függ. Például a kötelező szervizlátogatások költségétől, az alkatrészek árától, illetve az adott autó megbízhatóságától. Hogy mennyire hajlamos elromlani.

Egy konkrét példával tudok szolgálni: a kezdetek óta minden kiadás követhető ennél a durván 40 ezer kilométert futott, a garanciális időből éppen idén kifutó Lodgy esetében. Az autó újkorában az Easy Service 60 nevű szolgáltatás lett beikszelve, ami a vételáron felül 185 ezer forintos extra kiadást jelentett. Cserébe a gyári garancia a jelenleg is érvényes 3 év helyett 5 évre hosszabbodott és emellett az összes kötelező karbantartás is költségmentes.

Ez forintra váltva az első évben 47 612, a másodikban 25 382, és idén 47 121 forintos kiadást jelentett volna. Összesen tehát 120 115 megspórolt forintnál járunk három év után, így a szervizcsomag felára egyelőre nem igazán térült meg. De még van két év, és még ha a szervizlátogatás költsége nem is emelkedik, már akkor is minimális haszonnal végződik a biznisz, ha semmit nem kell kicserélni, megjavítani az autón.

Mi baja lehet egy új autónak?

Nyilván bármi előfordulhat, de azért nem gyakori, hogy egy aránylag kiforrott, sokéve gyártott modellel komolyabb bajok történjenek. De ahogy minden garanciális dolog a Dacia is prímán, minden probléma nélkül működött a garanciális idő alatt, néhány kiégett izzótól és lelazult ajtózártól eltekintve.

Ahogy lejárt a 3 év – idén novemberben – a vezetőoldali ülésfűtés megadta magát, és a keréknyomásmérő rendszer is folyton hibát jelzett. Természetesen az abroncsnyomás rendben volt, tizedre beállítva, a rendszer mégis a kinullázás után pár perccel újra jelezte a hibát.

A szervizben hamar kiderült, az ülésben lévő fűtőlapot kell cserélni, ami csak az üléshuzattal együtt cserélhető. Persze raktáron nincs, így valamikor majd jövőre kerül majd bele az autóba. Remélhetően még télen, de legalább extra költségek nélkül. A szervizben azt is megtudtuk, hogy felfoghatatlan ideig tarthat egy-egy alkatrész beszerzése. Sokat kell várni a karosszériaelemekre, különösen a lökhárítókra, de egyéb daraboknál is a fájdalomküszöbön túli várakozási időre lehet számítani.

Egyszerűbb feladat volt a TPM hibájának orvoslása, csak a szenzorokat kellett újra összeszoktatni a fedélzeti rendszerrel. Ez nem tartott tovább 10 percnél. Az olajcsere feláras volt, lehet, hogy babona, de azt gondolom, 10 ezer kilométerenként ez férjen bele. Viszont a fékfolyadék cseréje és s rendszer légtelenítése már a hivatalos táncrend szerint történt.

Sosem láttam még fékfolyadék cserét és bár tudom, hogy miért van rá szükség, de azért egy hároméves autóban én nem biztos hogy magamtól kicserélném. Szerintem ember nincs, aki ezt háromévente megcsinálja.

Megérte?

A korábbi számítás szerint még nem térült meg a 185 ezer forintos befektetés, de mivel az idei felülvizsgálaton az is kiderült, hogy a betétek 15 százalékon állnak, és a féktárcsák is kezdenek cudarul kinézni, sanszos, hogy a következő alkalommal ezeket is cserélik. Remélhetőleg onnantól már masszívan pozitív lesz a mérleg.