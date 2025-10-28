Röviden – Škoda Fabia III (NJ) használtan Mi ez? A Škoda kisautójának harmadik generációja, amely kombi kivitelben is készült és 2014-2021-ig volt a piacon. Mibe kerül? A legolcsóbb, 2014 környéki harmadik szériás Škoda Fabiák 1,7 millióról indulnak, míg a lista másik végén a jól felszerelt, 2021-es darabok vannak 5-5,5 millió forint körül. Kinek jó? Annak, aki szeretne egy kisautót, amely a méretéhez képest tágas és praktikus megoldásokkal van tele. Melyik motor legyen? Inkább a benzineseket célszerű választani, aki a legkisebb fenntartási költségekre hajt, annak a szívómotorokat ajánljuk. Aki dinamikusabban szeretne közlekedni, keresse a turbómotorok egyikét! Mi van helyette? Vetélytársa rengeteg van: cégcsoporton belül a VW Polo és a SEAT Ibiza, de a Citroën C3, a Peugeot 208, a Suzuki Swift, az Opel Corsa, a Renault Clio, a Hyundai i20, a Kia Rio, a Honda Jazz, a Toyota Yaris, a Nissan Micra, a Mazda2 és az Alfa Romeo MiTo is alternatíva lehet.

Egy józan városi kisautó az NJ kódjelű, harmadik generációs Skoda Fabia, méretéhez képest tágas csomagtérrel. Formaterve valahol a kimért és a dögunalmas között van félúton, beltere azonban számos praktikus és okos megoldást rejt. Műszakilag viszonylag megbízható, akár a felárat is megérheti a kategóriatársakhoz képest, de golyóállónak azért ezt sem neveznénk. Mutatjuk, mire érdemes figyelni vásárlás előtt!

Modelltörténet

A Skoda Felicia utódjának tekinthető Fabia 1999-ben tűnt fel először, és hamar kedvelt modell lett. Az első generáció ferdehátú, kombi és szedán változatban is elérhető volt, benzines és gázolajos szívómotorokkal, valamint turbódízelekkel. 2004-es ráncfelvarrása után végül 2007-ben váltotta le a második széria.

Egészen a 2010-es faceliftig kellett várni, hogy a turbós benzinmotorok megérkezzenek, a szedán verzió pedig már nem volt elérhető az 5J generációnál, és azóta sem. A cikkünk témáját is adó harmadik széria 2014-ben érkezett, és 2021-ig volt porondon. Érdekes sportos változatok a kínálatban a Fabia RS és Monte Carlo, ezeknek az ára is magasabb használtan.

Milyen használni?

A VW-csoport A06 (PQ26) platformjára készített harmadik szériás Fabiát Jozef Kabaň tervezte. A kabinban kicsit sok a kopogós műanyag, de ha egy olyan példányt fogunk ki, amibe megrendelték az “okos megoldások csomagot”, akkor többféle ügyes tárolómegoldást találunk a Fabiában, legyen szó az utas- vagy a csomagtérről. Az ajtóborításokra juthatott volna több puha felület ezért az árért, de legalább az ülésfűtés hatékony és gyors. Elöl jól elférni, a könyöklő ideális pozícióban van, hátul pedig kisautós mércével elfogadható a hely, de nem kiemelkedő a kategóriában.

A raktér mérete kategóriájának egyik legnagyobbja, arról nem is beszélve, hogy a vetélytársak közül egyedül kombiként is kínálták a Fabiát, ennek 530 literes csomagtere pedig már egy kategóriával feljebb is megállná a helyét.

Ami a vezethetőséget illeti, a józan formatervnek köszönhetően megfelelő a körkilátás, kis mérete miatt pedig városban jól manőverezhető (elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros a futómű). A pedálok könnyen járnak, a kormányzás nem sok visszajelzéssel szolgál, de legalább megfelelő a rásegítés mértéke.

Biztonságát tekintve megnyugtató a helyzet. Az autó 2014-ben 5 csillagos minősítést kapott az Euro NCAP töréstesztjén: a felnőttek védelmére 81, a gyerekekére 81, a gyalogosokéra pedig 69 százalékos értékelést kapott, emellett 69 százalékra értékelték a biztonsági asszisztensrendszerek működését.

Motorkínálat

Széles a hajtáslánc-kínálat a Škoda Fabiában. A benzineseknél az ezres szívómotorral indul a sor 60 és 75 lóerővel, de turbós háromhengeres is volt 95 és 110 lóval. Ezután következik az 1,2-es TSI 90 és 110 lóerővel (ez a ráncfelvarráskor megszűnt). Ami a dízeleket illeti, az 1.4 TDI 90 és 105 lovas változata volt elérhető, de a facelift után ezt is kivezették.

Ennyit fogyaszt a Škoda Fabia a különböző motorokkal

A német Spritmonitor.de oldalon tankolási naplót vezető felhasználók több száz tankolási ciklust tartalmazó adatai alapján ezek a fogyasztási adatok jellemzik a Škoda Fabia III egyes motorváltozatait 100 kilométerenként:

1,0 szívó benzines (60 LE): 6 liter

1,0 szívó benzines (75 LE): 5,9 liter

1,0 turbós benzines (95 LE): 5,6 liter

1,0 turbós benzines (110 LE): 5,8 liter

1,2 turbós benzines (90 LE): 5,8 liter

1,2 turbós benzines (110 LE): 6,1 liter

1,4 turbódízel (90 LE): 5,1 liter

1,4 turbódízel (105 LE): 5,5 liter

Típushibák, hibalehetőségek

Hogy pontosabb képet kapjunk a hármas Fabia típushibáiról, felkerestük Orosz Krisztiánt, a VW-csoportos autókra specializálódott Doni Motors szervizvezetőjét. Elmondása szerint az ezres szívómotor nem kifejezetten problémás darab, nagyjából azonos konstrukció, mint az 1.2 TSI, csak turbó nélkül. Nem közvetlen befecskendezéses ez a belépőszintű motor, egyszerű rendszer.

A következő szint az ezres TSI, amelynél Krisztián szintén nem említett olyan hibát, ami rendszeresen visszatérő gond lenne ezeknél a modelleknél. Céges autónak is ilyet használnak, és bírja a strapát.

Persze ez már közvetlen befecskendezéses, így a kokszosodással és annak tisztításával számolni kell, valamint a turbó is tud hibaforrás lenni nagyon magas futásteljesítménynél. Oda kell itt is figyelni a megfelelő olajcsere-intervallumra, célszerű tízezrenként ezt elvégezni, azt meghálálja. Az 1,2-es turbómotor sem kifejezetten szervizigényes, ez ráadásul négyhengeres, így a hangja is kicsit szebb, mint az ezres motornak.

Ami a dízelmotort illeti, itt a Delphi-üzemanyagrendszert emelte ki, amely költséges hibákat produkálhat. Elektronika terén a Fabia stabilnak mondható, nincsenek túlbonyolítva benne a dolgok. Mivel nem olyan öregek még a széria elejéről származó példányok sem, így a sérülésmentes darabokra nem jellemző a rozsdásodás. A futómű gyenge pontjai a lengéscsillapítók, amelyek már 100 ezer kilométer környékén folyhatnak, a magyar úthálózat pedig egy idő után mindegyik kopóalkatrészt kikezdi, mint minden más modellnél.

Az öt- és hatfokozatú kézi váltókban is ajánlott 60-70 ezer kilométerenként olajat cserélni, de költséges gondok ezekkel sincsenek. A 7 sebességes DSG automatából az ún. DQ200-as sorozatot szerelték ezekbe, amelynél a kuplung és a mechatronika-rendszer a gyenge pont egészen 2018-ig, az azutáni példányoknál már sokkal jobb a helyzet.

Főbb Fabia visszahívások Ez a Fabia generáció érintett a Takata-légzsákok ügyében, így ez egy veszélyforrás lehet. A széria végén gyártott példányok közül néhánynál a jobb hátsó ülés fejtámlája okozhat sérülést balesetkor, a 2014-2015-ös Fabiáknál pedig a vezérműtengely egyik csavarja lazulhat meg. Ez olajfolyáshoz vezethet, ami az aszfaltra kerülve jelenthet veszélyt a többi autós számára. Vásárlás előtt tehát célszerű azt is megnézni szakszervizben, hogy a kiszemelt példány érintett volt-e valamelyik akcióban, és hogy átesett-e a szükséges beavatkozásokon. Így könnyebben elkerülhető, hogy kellemetlen pillanatokat éljünk át a frissen vásárolt használt Škoda Fabiával.

Használt Škoda Fabia-árak

Az internetes hirdetésekben a legolcsóbb, 2014 környéki harmadik szériás Škoda Fabiák 1,7 millióról indulnak a cikk írásakor, míg a lista másik végén a jól felszerelt, 2021-es darabok vannak 5-5,5 millió forint körül. A 2025 ojktóberében a Hasznaltauto.hu keresőjében nagyjából 160 NJ Fabia keres új gazdát.

2025 első félévében a Datahouse adatai szerint 638 darab harmadik generációs Fabia-tulajdonosváltás történt a magyar használtautó-piacon, ezeknek 91 százaléka volt benzines, ami nem meglepő. hiszen messze az Otto-motoros változatok a népszerűbbek itthon. Karosszériatípus tekintetében viszonylag kiegyenlített a használtautó-piac, hiszen 58 százalékuk ferdehátú, 42 pedig kombi volt.

Alkatrészárak és szervizköltségek

Hogy egy megközelítő képet kapjunk arról, milyen összeget jelent karbantartani egy ilyen Fabiát, lássuk néhány fontosabb kopóalkatrész árát a nagy hazai alkatrészüzletláncok egyikében, mondjuk a Bárdinál! Egy szett első fékbetét a fotókon is szereplő 1.2 TSI kivitelhez, a cikk írásakor TRW márkából 33 ezer forint környékén van, a Textar-féktárcsa darabja szintén 33 ezer forint.

Az első lengéscsillapítók ára Bilstein-gyártmányból 38 ezer forint oldalanként, egy Sachs-kuplungszett viszont elég borsos, közel 380 ezer forint. Ezeknél persze olcsóbb és drágább megoldások is vannak, a felsoroltakat viszonyítási alapként érdemes tekinteni.

A szervizdíjak kapcsán szintén a Doni Motors segítségét kértük. Orosz Krisztián elmondta, hogy például a hibás Delphi-befecskendezők az 1,4-es dízelben csak részben felújíthatók, az újak darabja pedig 150-200 ezer forint körül van. A váltóolaj cseréje a manuális váltókban 40-50 ezer forintba kerül gyári olajjal, a DSG váltó szervizelése viszont jóval borsosabb lehet probléma esetén. A mechatronika-hiba javítása 200 ezertől 1 millió forintig terjedő skálán többféle összegbe kerülhet, a kuplung cseréje pedig gyári alkatrésszel 400-450 ezer forint környékén van.

Összességében jó kisautó a harmadik szériás Fabia, néhány dologra azonban érdemes odafigyelni. Célszerű szakszervizben átvizsgáltatni a kiszemelt példányt vásárlás előtt, így könnyebb elkerülni a leharcolt példányokat. Aki nem divatautót szeretne, annak érdemes megfontolnia a praktikus cseh kiskocsit.

