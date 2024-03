Felesleges azon dühöngeni, hogy sok honfitársunknak csak a német és a japán, esetleg a dél-koreai autó lehet rendes autó. Ha nem gondolnák így tömegek, nem lehetne kevesebb pénzért jobb állapotú olasz használt autókat venni.

Olyan sok ember fejében él a kényszerképzet az elektronikai hibáktól sújtott, rozsdásodó, állandó javításokat igénylő olasz használt autókról, hogy az Alfa, a FIAT és a Lancia autóinak hagyományosan alacsonyabb az ázsiója a használtautó-piacon, mint a velük összevethető német és japán autóknak.

Nagyon lassan változnak a beidegződések, sokan évtizedek óta elavult sémákban gondolkodnak, de mivel átlagemberből van a legtöbb, a piacot ők határozzák meg, az árakat ők mozgatják. Érdemes kihasználni az olasz használt autók vegyes megítélését és esetenként kiváló ár/érték arányukat.

Így vehetsz olcsóbban jó használt autót 1 /24 A Qubo volt a legjobban felszerelt modell, ez a Combi az egyszerűbb személyautó-verzió A Qubo volt a legjobban felszerelt modell, ez a Combi az egyszerűbb személyautó-verzió Fotó megosztása: 2 /24 Nem nullázódik le a csomagtér hét üléssel sem Nem nullázódik le a csomagtér hét üléssel sem Fotó megosztása: 3 /24 Még integrált ülésmagasító is van a hétszemélyes Freemontban Még integrált ülésmagasító is van a hétszemélyes Freemontban Fotó megosztása: 5 /24 Gyerekeknek jó a harmadik üléssor Gyerekeknek jó a harmadik üléssor Fotó megosztása: 6 /24 Kiváló családi autó, 32 féle üléselrendezést tud az 5+2 személyes FIAT Freemont Kiváló családi autó, 32 féle üléselrendezést tud az 5+2 személyes FIAT Freemont Fotó megosztása: 7 /24 Itt is van egy rakodóhely Itt is van egy rakodóhely Fotó megosztása: 9 /24 Alapjait a Dodge Journey adta, a Freemont is Mexikóban készült Alapjait a Dodge Journey adta, a Freemont is Mexikóban készült Fotó megosztása: 10 /24 Egyformán 350 Nm a 140 és a 170 lóerős dízelmotor nyomatékmaximuma, mindkettő jól beválik Egyformán 350 Nm a 140 és a 170 lóerős dízelmotor nyomatékmaximuma, mindkettő jól beválik Fotó megosztása: 11 /24 3-3,5 millió forint körül jó ár/érték arányú SUV a FIAT Freemont 3-3,5 millió forint körül jó ár/érték arányú SUV a FIAT Freemont Fotó megosztása: 13 /24 Majdnem derékszögben nyílnak az ajtók Majdnem derékszögben nyílnak az ajtók Fotó megosztása: 14 /24 Ha hátul is rendszeresen utazik valaki, a két tolóajtós autókba érdemes beruházni a hátsó utasok kimentése miatt Ha hátul is rendszeresen utazik valaki, a két tolóajtós autókba érdemes beruházni a hátsó utasok kimentése miatt Fotó megosztása: 15 /24 Olcsó hatású autó a Fiorino, menet közben sem cáfol rá erre Olcsó hatású autó a Fiorino, menet közben sem cáfol rá erre Fotó megosztása: 17 /24 Osztott és felfelé nyíló hátsó ajtós is van belőle. A lemezablakosból rosszabb a kilátás, mint az üvegezettből Osztott és felfelé nyíló hátsó ajtós is van belőle. A lemezablakosból rosszabb a kilátás, mint az üvegezettből Fotó megosztása: 18 /24 A Qubo volt a legjobban felszerelt modell, a Combi az egyszerűbb személyautó-verzió A Qubo volt a legjobban felszerelt modell, a Combi az egyszerűbb személyautó-verzió Fotó megosztása: 19 /24 1,2 millió Ft körül indul a használt FIAT Fiorinók ára és 2-2,3 millióig megy fel 1,2 millió Ft körül indul a használt FIAT Fiorinók ára és 2-2,3 millióig megy fel Fotó megosztása: 21 /24 2016-ban volt a modellfrissítés a látványosan eltérő lökhárítóval 2016-ban volt a modellfrissítés a látványosan eltérő lökhárítóval Fotó megosztása: 22 /24 2016-tól szebb lett a belső tere 2016-tól szebb lett a belső tere Fotó megosztása: 23 /24 2016-ban volt a modellfrissítés a látványosan eltérő lökhárítóval. A lemezablakosból rosszabb a kilátás, mint az üvegezettből 2016-ban volt a modellfrissítés a látványosan eltérő lökhárítóval. A lemezablakosból rosszabb a kilátás, mint az üvegezettből Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Korában már részletesen bemutattuk a FIAT Panda második generációját, írtunk a Grande Punto hibalehetőségeiről. méltattuk a 198-as FIAT Bravót és az újkori FIAT 500-ast.

Titkos tippként szerepelt továbbá az Alfa Giulietta és nemrég írtunk a Lancia Delta harmadik generációjáról. A 844-es Delta a nők kedvence lehet, ha többen is megismerik. Most két nagyon eltérő kategóriában mutatunk be egy-egy olasz használt autót, amivel ár/érték arányukat tekintve jól járhattok.

FIAT Fiorino Qubo (225): kis kasztni, nagy térrel

Bevált módszer olyan használt autót venni, amelynek kisteherautóként szolgáló testvérmodellje is van. A haszonjárművek gazdái mindennél érzékenyebbek az üzemeltetési költségekre és a szolgálatképtelenségre, a termelésből való kiesésére a szervizben töltött időszakokban, ezért itt az autógyártóknak mindent meg kell tenniük a stabil működés érdekében.

Ezzel a háttérrel még vonzóbb a FIAT kis dobozos családi autója, a 225 fejlesztési kódjelű Fiorino Qubo. Az ötletes miniegyterű a Citroën Nemo és a Peugeot Bipper olasz verziója, de ez az eredeti, mert az autó alapjaiban a FIAT fejlesztése és az olasz fél törökországi üzeme gyártotta mind a hármat.

Különlegesen hosszú pályafutás jutott az autónak, mert a kisteherautók bemutatójának éve 2007 volt – az egyterű 2008-ban jelent meg – és a furgonok még ma is kaphatók újonnan.

Fontos szempont egy használt FIAT Fiorino Qubo (vagy a francia rokonok megvásárlása előtt) a hátsó ajtók száma. Az autóból van csak jobb és jobb-bal oldali tolóajtós is. Balesetkor a hátsó utasok kijutási, kimentési esélyeinek megduplázása miatt a két tolóajtós autókba érdemes beruházni, ha hátul is rendszeresen utazik valaki.

Szerencsére a FIAT olcsó családi autójából ritka a lemezelt csomagtérablakos verzió. A hátsó üvegablak sokat javít az autó áttekinthetőségén és a kilátáson az egyébként kezes, fordulékony könnyen leparkolható kis egyterűben.

Rövid, 3959 milliméteres kasztnija nem hosszabb, mint az első generációs Škoda Fabiáé, de az ülések variálásával gyorsa bővíthető csomagterébe váratlanul sok cucc elfér. Városlakó, szűk helyen vagy szűk garázsban parkoló családoknak a kompakt Fiorino Qubo sok gondot megold.

Műszaki alapjait a Grande Puntóval osztja meg a Fiorino Qubo, tehát a közeli rokonságába tartozik az Opel Corsa D is. Anno a Citroën Nemo borult fel a kikerülési teszten, de tudjatok róla, hogy a rövid tengelytávú, magas súlypontú autó kikerüléskor billenékeny, jobb óvatos tempóval haladni vele. A használtan elérhető autókban nemigen fordul elő ESP, ami segítene elkerülni a borulást.

Többnyire a 75 lóerős 1,3 M-Jet turbódízellel várnak vevőre a használt FIAT Fiorino Qubók, amely messze nem olyan problémás motor, amilyen rossz a híre, ha rendesen cseréltek benne motorolajat és a vezérműlánca rendben van.

A dízelre megadott 30 ezres gyári periódus messze túlzás, 10-15 ezrenként érdemes friss kenőanyaggal és szűrővel ellátni a kis dízelt és máris nem lesz annyi baja és nem nyúlik, szakad a vezérműlánca.

Ennek az 1248 köbcentis motornak később 95 lóerős verziója is volt. Aki dízelt szeretne, jobban jár a francia testvérmodellekkel, mert az ott bevetett 1,4 HDi nagyon hálás és hosszú élettartamú motor, tartós injektorokkal, problémamentes turbófeltöltővel és még alacsonyabb fogyasztással. De a rendes olajcsere itt is alapelvárás a megbízható működéshez.

Kisebb kockázatot jelent a szívó benzines négyhengeresek egyike. Az 1360 köbcentis, francia eredetű Otto-motor 73 lóerős. A FIAT saját 1,4-es, hengerenként szintén két szelepes motorja itt benzin-földgáz üzemmel volt elérhető, 69 lóerővel. Ez a motor is jól sikerült, kiforrott konstrukció, de a CNG magas ára miatt érdektelen használt autóként és rendkívül ritka is.

A Fiorino Qubo olcsóautósága kijön kényelmetlen ülésein, ezt érezni zajkomfortján, a rádió vételi minőségén, az utastéri anyagokon is.

A 73-75 lóerős motorok az alsó határán vannak annak, amivel egy ötüléses, viszonylag sok csomaggal megpakolható autót mozgatni lehet. A technikája viszont nem tartogat égbekiáltó gondokat, az első toronycsapágyak cseréje viszonylag olcsón megoldható.

Itthon nagyjából 1,1-1,2 millió forinttól felfelé lehet FIAT Fiorino Qubót venni használtan, az árak 2-2,3 millió forint körül tetőznek. A meglehetősen gyér kínálatban a dízelek vannak többségben és az 1,3 M-Jet található az ársáv alján.

2016-ban volt a modellfrissítés, ekkor kapott új első lökhárítót az autó, de ezekből a modellekből nagyon kevés bukkan fel itthon. A FIAT-verzióból még mindig több van, mint a Citroën- vagy Peugeot-emblémás modellekből, de választékbővítésként érdemes rákeresni a Nemóra és a Bipperre is, hátha abból akad horogra egy vonzó példány.

FIAT Freemont – Hálás hátas Mexikóból

Bármilyen népszerűek is itthon a különféle aszfaltterepjárók, az Outlander, a RAV4 vagy az X-Trail alternatívájaként kevesen gondolnak a FIAT Freemontra. Pedig érdemes, mert a három üléssoros SUV belső tere nagyon jól variálható és a megbízható dízelmotorokkal a használt FIAT Freemont jó vétel lehet.

Eredetileg ez a praktikus aszfaltterepjáró Dodge Journey néven volt kapható Magyarországon is, amikor még jelen volt a márka szerződött márkakereskedőkkel. A szintén Mexikóban gyártott Freemont 2011-től jelent meg itthon és újonnan is kedvező árával hódított a jól megtermett, 4888 mm hosszú, 1878 mm széles és 1691 mm magasságú családi autó.

Belső tere parádésan ötletes és átgondolt. A középső sor sínen csúsztatható, létezik integrált gyermeküléses ülésverziója, összesen 32 üléskonfigurációt lehetséges. A harmadik sorban a két pótülés szépen a padlóba hajlik. Meggyőző az ötcsillagos törésteszt és az első-hátsó ajtók közel 90 fokos nyitási szöge is, a LED-es korszak előtti, halogénizzós fényszórók viszont gyengék.

Szokatlan a bal első kerékjáratban, a kerék előtt elhelyezett akkumulátor. Cseréjéhez fel kell emelni az autót, levenni a kereket, kipattintani a kerékjárati műanyagborítás patentjait a hozzáféréshez.

A telep az alsó hossztartó mellett van és kelleni fog WD40 vagy csavarlazító a berohadt rögzítőcsavar kioldásához. A szűk helyre valószínűleg nem fog beférni a netről rendelt legolcsóbb akksi, figyeljetek a helyes méretre! Ez azonban csekély ár az autó kvalitásaiért és kiváló használati értékéért.

Európában a 2,4 literes benzines négyhengeressel és a 280 lóerős Pentastar V6-tal szinte ismeretlen a FIAT Freemont, a motorkínálatban szereplő két dízelmotor uralja a kínálatot. Mindkettő a FIAT saját 1956 köbcentis négyhengerese, amely itt az Alfa 159-ben látott stabilitással működik. Ne keverjétek össze az első generációs Opel Insigniákban sok gondot okozó verzióval, mert a két motor nem egyforma.

140 és 170 lóerős volt a dízelből, de az erősebbnek ugyanúgy 350 Nm a nyomatékmaximuma mint a gyengébbnek, tehát a kinézett autók állapota és szerviz-előélete döntsön a használt FIAT Freemontok között, ne a forgalmiba beírt csúcsteljesítmény.

A 170 lóerős 100-ra gyorsulása 11,0 mp, a végsebessége 195 km/óra, a 140 lóerős eredménye 12,3 mp és 185 km/óra. A dízelek alapértelmezésben elöl hajtanak, de automatikus váltóval a 170 lóerősből volt 4×4-es is.

2,3-2,5 millió forinttól kapható használtan a FIAT Freemont, körülbelül 250-350 ezer kilométeres óraállásra számítsatok ebben az ársávban. 2,8-3,2 millió Ft között kapni nagyjából 180-220 ezer km közötti futásteljesítményű autókat.

Értéknövelő tényező az összkerékhajtás, ami egyben automatikus váltót is jelent, ezek az autók sokszor még 300 ezer km körüli óraállással is 3,5 millió Ft feletti alku előtti áron keresnek új tulajdonost. Az újonnan 2016-ig forgalmazott típus irányárai nagyjából 4,4-4,9 millió forintig emelkednek.

Cikkünknek nem az a mondanivalója, hogy más autókkal ne járhatnátok jól vagy ne volnának vonzók a japán, a német, a dél-koreai vagy épp a francia használt autók.

Érdemes azonban nem hiedelmek alapján dönteni, hanem azoknak a márkáknak is típusoknak is adni egy esélyt, amelyekről a nagyhangú, de csekély hozzáértésű okosok eleve lebeszélnének Mert a használtautó-vásárlás bonyolult dolog és összetett kérdésekre nincsenek primitív válaszok.