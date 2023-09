Mit esznek a magyar nők ezen az olasz használt autón?

Vannak emberek, akiknek egy csak autó nyers használati értéke számít, nekik a szívódízel, üléspados Toyota Hiace a legjobb autó a Föld kerekén. De nagyon sokan mást várnak el egy autótól, stílusa, arculata, belső dizájnja és külső formaterve is fontos, vagy ez fontosabb is, mint a gazdaságosság vagy hogy hány raklapot raksz bele targoncával.

Stílusos, nem nagy, nem kicsi használt autóként kétmillió forint körül adja magát az Alfa Giulietta, az Audi A3, a BMW 1-es, a Lexus CT, a Mercedes A-osztály. Még inkább valódi Mercedesnek tekinthető, hosszmotoros, hátsókerék-hajtású C Sportcoupé vagy CLC, ott a Volvo C30, esetleg a Subaru Impreza és az XV. A prémiumtermékként pozícionált kompakt autókról nemsokára önálló használt autós cikket közlünk, de a kategória egyik autójával most külön is foglalkozunk.

Aki egyszerűen egy jól felszerelt és viszonylag csekély szervizköltségű autót keres, annak különösebb olasz autós kötődés nélkül is érdekes lehet a három nemzedéket megélt, egykor ralisikerekben fürdő Lancia Delta utolsó generációja. A cikkhez egy igen jól felszerelt 1,6-os dízelt fotóztunk, órájában 273 617 kilométerrel.

Modelltörténet: Lancia Delta III

Nehéz korban lépett piacra a 844-es gyári kódjelű Lancia Delta. A második nemzedék búcsúja és a harmadik generáció érkezése között majdnem 10 év telt el úgy, hogy a márka nem volt jelen a legfontosabb szegmensben. A Lancia kínálatában a Delta újjászületéséig az Ypsilon kisautó és a Musa kis egyterű, illetve a felső kategóriás Thesis/Phaedra páros között nem volt semmilyen modell.

Konszernen belül közeli rokon a 198-as, 2007 utáni FIAT Bravo és az Alfa Romeo Giulietta is. A Giulietta a Bravo padlólemezét független hátsó futóművel vette át, a Deltánál nem volt ennyire fontos a vezethetőség, ezért itt maradt a Bravo csatolt hosszlengőkaros hátsó hídja.

Elődjeinél és közvetlen konkurenseinél is jóval nagyobb autóval nevezett újra a Lancia az alsó középkategóriába. A szélesség 1797, a magasság 1499 mm. A 2700 mm-re nyújtott tengelytávhoz hasonlóan a 4520 mm-es hossz is közel állt a középkategóriás autókéhoz. Az E90-es BMW 3-as limuzin hosszúsága 4520 mm.

2011 nyarán volt a modellfrissítés, amit a legegyszerűbben a hűtőmaszk kialakításáról ismerhettek fel. A függőleges lamellák helyett akkortól vízszintes díszlécek osztják meg a hűtőnyílást a modellciklus második felében gyártott autóknál.

Jobbkormányos Lancia Deltából belefuthattok Chrysler Delta típusjelzésű példányokba. 2010-től a brit piacra szánt autókat Chrysler néven értékesítette a nemes olasz prémiumárka, amelynek az a tragédiája, hogy tulajdonosa, a FIAT-konszern a nullánál kevesebb érzékkel bánt és bánik a patinás márkákkal, modellpolitikai katasztrófákkal bukdácsolva.

A Lancia már ráment erre, szerencsére az Alfa Romeo túl erős volt ahhoz, hogy végérvényesen kicsinálják a konszernen belüli hibákkal. A Delta szereplését megnehezítette a 2008 őszi bevezetésekor kitörő pénzügyi krízis és a többéves recesszió a Lehman Brothers pénzintézet csődje után.

Motorok: mind turbós

Nagyrészt közös a 844-es Lancia Delta illetve a 198-as kódjelű FIAT Bravo és a 940-es Alfa Romeo Giulietta motorkínálata. A Deltában csak turbófeltöltős motorok voltak. Benzinesből a legjobb választás használtan a forgalmi szerint 88 kilowattos, azaz 120 lóerős 1,4 literes. Erős, jó a karakterisztikája, megbízható, kiforrott négyhengeres. Ez még nem egy agyonkönnyített, csekély élettartamú gépezet, aminél csak a fogyasztás, a CO2-emisszió és a költségek lefaragása számított.

150 lóerővel vagy 110 kW-tal is vonzó ez a benzines. A maximális forgatónyomaték egyformán 206 Nm, de a két motor nem egyforma, sokkal több van köztük némi szoftveres variálásnál. Más például a turbófeltöltőjük, 1,0 helyett 1,3 barig felmegy a relatív töltőnyomás, vastagabb a töltőlevegő-hűtő és módosított a vezérműtengely is.

Míg a 120 lóerős végig elérhető volt és ebből fakadóan van is belőle választék használtan, a 150 lóerős 1,4 T-Jet csak 2010 nyaráig maradt gyártásban. A 2011-es modellévvel leváltotta a 103 kilowattos, 140 lóerős MultiAir-motor, amely több hibalehetőséget rejt.

FIAT és Alfa modellekben is találkozhatunk a fejlett MultiAir szelepvezérléssel. A rendszer nemcsak a szelepvezérlés időit változtatja, de a szelepemelést, a szelepnyitás mértékét is. A hidraulikus szelepmozgatás az olajnyomás változtatásával módosítja a szelepvezérlést. Jelentős előnye, hogy megspórolható vele a motorműködés hatásfokát rontó fojtószelep vagy pillangószelep. Az alábbi videónkból részletesen megismerhető a működése.

Nagyon ritka az 1,8 DI T-Jet 16V nevű motor, amely az Alfa 159 1750 TBi turbós benzinese, itt is 200 lóerővel.

1598 köbcentis a 105 vagy 120 lóerős dízel, amelyet a FIAT az SX4 S-Crosshoz is szállított. Emlékezetes motor, mert részben ezen a szerződésen bukott meg a Volkswagen és a Suzuki kérészéletű együttműködése, amikor a japán fél a VW 1,6-os TDI-je helyett ezt választotta, mert ezt tartotta jobbnak.

Egyformán 300 Nm a két dízel nyomatékcsúcsa, nem nagy lemondás a kisebb teljesítményűt választani. A Nettuno Blu fényezésű Deltában az erősebbik 1,6 Multijet dolgozik, kissé rusztikus hanggal, igen jó vonóerővel és a Spritmonitor.de tankolási naplói szerint 6,16 l/100 km-es átlagfogyasztással. Mivel a tank 58 literes, a Delta országúton és autópályán négyjegyű hatótávra képes.

360 Nm a 165 lóerős, 1956 köbcentis dízelmotor két fő paramétere, de nem ez a legerősebb dízel a 844-es Lancia Deltához. Az 1910 köbcentis négyhengeresből a Delta is megkapta a lépcsőzetes feltöltésű, két turbófeltöltős verziót, ami többek között a Saab 9-3-at és a Cadillac BLS-t repíti.

400 Nm nyomatékcsúccsal ez a 190 lóerős motor országúton és autópályán, amikor már nem pörögnek ki az első kerekek, gran turismós kvalitásokat csillogtat meg a Deltában.

A belső tér anyaghasználata, minőségérzete, a kárpitok szépsége is illik a Lancia prémiumigényéhez. A cikkhez fotózott autó 274 000 km után elfogadhatóan öregedett, megszabadult a ragacsossá váló, gusztustalan műanyagoktól, amivel az új korában szintén nemesnek ható Lybra és az Alfa 147 keseríti meg a tulajok életét használt autóként.

Hibalehetőségek

Idén 15 évesek a legidősebb 844-es használt Lancia Delták. Ez fél emberöltő, nem egy japán és koreai autónak ennél jóval kevesebb is elég volt igazolnia a gyári korrózióvédelem silányságát. A Delta rozsdagátlása azonban jónak bizonyult, nem kell kézzel morzsolható sárvédőívektől, rojtos küszöböktől, rozsdalétől áztatott csomagtérajtótól, pláne nem strukturális gondoktól, szétrohadó rugótornyoktól, átlyukadó tűzfaltól tartani.

Belül egy drágán cserélhető apróság adhat okot bosszúságra. A fűtésállítás léptetőmotorjával lehet baj, konkréten a motort és a befúvott levegőt terelő lapot összekötő műanyag közdarabbal. A cserélendő alkatrész olcsó, de a műszerfal szétszedése és összerakása cseppet sem az.

Utólag már látszik, mennyire szerencsétlen kombináció volt a MultiAir szelepvezérléses motorokban 30 000 km-ig elengedni a gyári olajcsere-periódus felső határát. Ezt le kell rövidíteni, mert túlhasznált motorolajjal végképp nehezen úszható meg a rendszer meghibásodása, amire már 80-100 ezer km megtétele után akad példa.

Aki meg szeretné óvni az érzékeny szelepállítást, 10 000 kilométerenként cseréljen olajat és igazodjék a gépkönyvben ajánlott kenőanyaghoz és motorolaj-viszkozitáshoz, jellemzően az 5W40-es olajokhoz. Ja, és a normál olajszűrőn kívül a MultiAir-rendszernek is van egy külön kis olajszűrője. Időnként ezt az apró, ceruzaelemnyi szűrőt is ellenőrizni kell és cserélni, ha szükséges.

Nehéz ügy a robotizált sebességváltó. Ebben az autóban 274 000 km után rendben üzemelt, de a kuplungműködtetésben és a rendszer érzékelőiben bőven van hibaforrás és cserébe nem kapjuk meg a fejlettebb, valódi automatikus sebességváltók kényelmét, legyen az duplakuplungos vagy hidrodinamikus nyomatékváltós, bolygóműves automatika.

Megbízhatósági szempontból az 1,6 és a 2,0 literes dízelek is jók, mindkettő eltalált dízelmotor és a nagyobbiknál sem kell a kortárs Opel Insignia A-t sújtó hibatömegtől tartani. Az 1956 köbcentis dízelek nem egyformák. Az 1,6os dízelnél az az olajszivattyú gumi tömítőgyűrűjére figyeljetek, hogy nem szivárog-e a kenőanyag.

Használt Lancia Delta-árak

Cikkünk írásakor nagyjából 40 használt Lancia Delta vár új tulajra a HaHun. Körülbelül 1,3-1,4 millió forintról indulnak az árak, az eladó autók zöme az 1,9-2,5 milliós ársávban mozog. Nagyon kevés autó alku előtti ára emelkedik 3-3,5 millió forintig.

Argento, Oro és Platino felszereltségi szinttel futott a Lancia Delta. A kortárs kompakt autókhoz képest az Argento (ezüst) nevű alapverzió is jól felszerelt. A hazai beszerzés alternatívája elsősorban az olaszországi behozatal, mert hazáján kívül a Lancia nagyon visszaszorult, így használtan sincs belőle jelentős választék.