Ezek várnak rád is, ha 20 éves 3-as BMW-t veszel

Az autó nekem nem probléma, mint a legtöbb tulajdonosnak. Tudom, hogy milyen, amikor igazán jó, és szeretném elérni azt az állapotot a 318is-sel és a 320i-vel is. Utóbbit azért vettem, hogy legyen egy kényelmes autóm közlekedésre, amit szeretek is. Ebből persze csak az lett, hogy a nyakamba vettem még egy projektet, mert nem bírom ki, ha egy jó autón érzem, hogy nem jó. És az én 320i-m messze nem volt még jó állapotban, amikor hozzám került, de ez csak idő közben derült ki.

Korábban már láthattátok, mikkel kellett foglalkoznom rajta. Ezeket most nem sorolom fel, megtaláljátok majd a cikkben az előző sztorikat. Most egy nagyobb kihagyás után pedig újabb blokkal jelentkezem, és ez az idő nem azért volt ennyi, mert nem kellett vele foglalkozni. Épp ellenkezőleg, egymást érték a sztorik, és szerettem volna a nagyobb falatok végére érni, mielőtt megmutatom, milyen a fenntartása egy ilyen huszonéves 3-as BMW-nek.

Szinte az összes jellemző gond előjött

Korábban már volt szó arról, hogy a hűtésrendszer szivárgása miatt kellett cserélni kiegyenlítő tartályt és felső vízcsövet is. Gondoltam, ezzel megoldottuk a hibát, és tovább léphetünk, de az E46-os szériánál ez nem ilyen egyszerű. Mivel akkor több mindent is cseréltettem, az összeg miatt nem fért volna bele, hogy a teljes hűtésrendszerrel foglalkozzunk, pedig utólag visszagondolva, az lett volna a helyes döntés.

Mert egy huszonéves autónál, pláne 365 000 kilométert meghaladva már érdemes lenne nagyban gondolkodni. Minden alkatrésze öreg, fáradt, ez főként a gumi és műanyag alkatrészek miatt fontos. Amikor hozzám került, még nem volt semmi feltűnő gond, a kis szivárgás pedig zavart, de más sorrendben terveztem a felújítást. A tartály cseréje azonban beindított egy láncreakciót, a 20 év alatt összegyógyult rendszer most meg lett bolygatva, szét lett mozgatva, és sorban kezdett szivárogni az összes eleme.

Mivel eddig szervizbe hordtam, főleg a munkadíj miatt voltak jelentősek a költségek. Emellett csak arra kaptam megoldást, amire kértem, vagyis amit én láttam. Pedig sejthető volt, hogy lesz még gond a hűtéssel, de nem vagyok autószerelő, és az sem feltétlenül segít, ha ismerem a típust és a gondjait, ha nem látom, nem gondolok rá, így nem kértem, hogy cseréljenek radiátort, vagy alsó vízcsövet. Többször kértem, minimum három szerelőtől, hogy nézze át nagyon alaposan, hogy tudjak a hibákról, valahogy erre sosem kaptam választ, de még utalást vagy ötletet sem.

Akkor kezdtem el beszélgetni az egyik autós csoportból Petivel, aki egy E39-ből ugyan, de egy ugyanilyen 2,2-est és egy 3,0 literest is fenntart saját maga, pedig nem autószerelő. Utolsó mentsváramként, nála biztos lesz tanács, látva az autóit, én pont azt akarom elérni az enyémeknél is. Lett is, sokkal több használható, mint azt eddig bárkitől kaptam az autómmal kapcsolatban. Úgyhogy ketten nekiláttunk az alkatrész cseréknek.

Irányítottan mentünk neki a hűtésrendszer felújításának. Először kapott egy bontott, de jó hűtőt a 320i. Kivéve láttam csak, mekkora ez az alkatrész a 2,2-es motoron, ráadásul, amiért automata váltós, még plusz hűtőköre van a váltóolajnak is, amit szintén erről ágaztattak le. Peti kicserélte kb egy óra alatt, de az alsó vízcső csere még itt is elmaradt, mert nem tudtam megvárni, míg megjön a cső, használnom kellett az autót. Kár volt kapkodni.

Megvolt az első lerobbanásom

Vecsésről tartottam a belváros felé, amikor elkezdett forrni a víz, korábban nem csinált ilyet. Megálltam a benzinkúton, hát nyilván sűrűn csöpögött a drága gyári BMW hűtőfolyadék, amit kapott a hűtő cseréjekor. Hiszek a gyári megoldásokban, ezért kapta a boltokban kaphatónál jóval sűrűbb, nagyobb hőtűrésű kék folyadékot. Na, de ez most a viacolor résein csillog. Mi legyen? Petinél már ott volt a csövem, hát hívtam, hogy ezt valamikor meg kéne csinálni, meg eljuttatni az autót legalább egy szerelőakna fölé.

Azt mondta, épp ráér, máris indul, kicseréljük. Nem telt el egy óra a pánik felépülése és az új cső bekerülése között. Ilyen, amikor valaki tudja, hogy hová nyúljon, és mennyi az a legkevesebb bontás, amivel hozzájuthat az alkatrészhez és a megoldást keresi. Én meg csak pislogok, mint hal a szatyorban és próbálom ellesni a trükköket tőle. Mert egyrészt szeretem látni, hogy mi történik és szerelőnél ezt biztos, hogy nem nézhetném végig, másrészt pedig később már talán én is meg tudnám csinálni, ami hosszú távon hasznos. Szóval így lett készre felújítva a 320i hűtőrendszere a vecsési MOL parkolójában.

Kartergáz szellőztetés, ettől dadogott a motor

Instabilan járt a motor már egy ideje, sokszor bedadogott és a lambdaszondák is rossz értéket mutattak, amitől a check engine lámpa is sokszor napokig világított. Aztán úgy is maradt. Rosszak lennének a lambdaszondák?Lehet, ha rossz értékeket küld vissza a motorvezérlőnek, akkor az rosszul is állítja be a keveréket, és ettől nem működik jól a motor. Vagy, ami a valószínűbb megoldás, nem véletlenül küldenek rossz értéket a lambdaszondák, és azok jól működnek, de a motor nem. Így a kisebb költség felől érdemes ezt a hibát megközelíteni, úgyhogy elindultunk a levegő és vákuum rendszertől.

Mivel Peti már szinte mindenen túl van a saját 2,2-esével, célzottan segített rámutatni a hibára, és bevilágított lámpával azon a kis résen, amin keresztül látható a motor kartergáz szellőztető rendszere. És lám, egy olyan olajos csimbók köszönt vissza rám, hogy én kértem elnézést. Az egyik cső szakadt el, így a rendszer egyrészt fals levegőt szívott, másrészt ez volt az egyik oka, hogy fogyott az olaj a motorból. A másik, hogy öreg volt már az olajszűrőház tömítése, de azt korábban orvosoltuk.

Mi az a kartergáz szellőztetés? BMW nyelven CCV, Crank Case Ventillation, vagyis forgattyúsház szellőztetés a becsületes neve. Ez a kiegészítő rendszer a forgattyúsházban, vagyis a motor blokkban keletkező olajpárát fogja be és vezeti föl egészen a szívórendszerig. Ez az olajpára alapvetően fölöslegbe is mehetne, vagyis nincs rá szükség, lényegében melléktermék. Ezt viszont a 90-es évek vége és a 2000-es évek eleji károsanyag-kibocsátási szabályok miatt már nem volt lehetséges csak úgy szabadjára engedni. Ezért az olajpárát a motor alsó részéből kivezetik egy szellőző rendszeren, ami először megszűri, majd a szívócsatornák felé vezeti, magyarul megetetik a motorral a saját melléktermékét. Ez bevett szokás minden motornál, így nem csak a BMW-kre jellemző, ezzel pedig foglalkozni kell, és nem az a megoldás, hogy lekötjük, mert megzavarja a motor teljes működését, akárcsak úgy, ha hibás a rendszer. Mivel a CCV is része a motor törékeny vákuumrendszerének, tökéletesen tömítettnek kell lennie, vagyis egy konkrétan eltört cső miatt jelentősen csökken a vákuum, a rendszer nem működik jól. Ezt könnyű ellenőrizni, miközben a motor jár, fújunk egy kis féktisztítót a kérdéses helyre, és azonnal kiderül, ha tömítetlen, felpörög a motor.

Szemmel látható hiba volt, ha tudom, hol kell benézni, én is megállapíthattam volna, pláne egy autószerelő, akinek ez mindennapos feladat, és meg is kérem rá, hogy nézze át. Tudom, szar helyen van, mert a szívósor alatt mindenen is át van fűzve, így viszonylag nagy meló és alacsony alkatrészköltség. Jó helyről rendeltem nem a legolcsóbb szettet és bruttó áron került kb. 20 000 forintba a szűrő és a hozzá tartozó négy cső.

Nekiláttunk szétszedni a szívórendszert és kikapni a rossz CCV-t. A bontás kb. 40 percbe került, az összerakás 1,5 órába, így értem, miért nem szeretnek ezzel foglalkozni szervizben. De hogy az eredeti CCV-t szedtük ki a 21 éves, 365 000 kilométert futott autómból, azon én szégyelltem el magamat. Hozzátenném, ez az autó 2016-ig Németországban volt, és ez nem az utóbbi 4-5 évben ment tönkre, szóval a kinti autókban sem garancia, hogy az ilyen alkatrészekkel foglalkoztak.

Szilánkokra törve jött ki belőle a régi, nem csoda, hogy mindenhol fals levegőt szívott a rendszer. Az újat összerakni pofon egyszerű, minden cső formára hajlított és nincs két azonos csatlakozója,így nem lehet rosszul összerakni. Ki van ez találva, hogy ne szívassa a felhasználót, ezt szeretem ezekben a motorokban.

A legkisebb alkatrész is számít

A CCV mellett kicseréltük az apróbb vákuumcsöveket is, ezekből is mind az eredeti volt a motoron, tele hajszálrepedéssel. Most szilikon csövekkel pótoltuk, nem autentikus, meg eredeti, de ezek tovább bírják majd. Nem is gondolnánk, hogy ezek a kis csövek mennyire fontosak, pedig ha ezek valamelyike elreped, egyből rosszabbul fog járni a motor, gyengébb lesz, nő a fogyasztás, romlik a károsanyag-kibocsátás és bekoszolja a gyertyákat is a rossz keverék miatt. Szóval borul a dominó és a jól felépített, kényes rendszer.

Ez a felújítás megoldott minden problémát, ami a motorral volt. Stabil lett az indítás, az alapjárat, és erőben is óriási a különbség. Nem mellesleg pedig távozott a check engine visszajelző is, és azóta nem tért vissza, vagyis a műtét sikeres volt. A motor azóta is hibátlanul üzemel, és úgy indul hidegen is az első fordulatra, mint újkorában. Nem fogy a víz, nem fogy az olaj, megvan a dinamika és hallani a motoron, hogy egészségesen jár.

Ez pedig fontos ahhoz, hogy az egész hajtáslánc normálisan működjön. Az automata váltó működése is függ attól, hogy a motorvezérlő milyen adatokat küld. Korábban sokszor váltott oda-vissza, amikor nem kellett volna, és hamarabb váltott fel sokszor, mint az ideális lenne. Most ez is jóval kiegyensúlyozottabb, egységesebb az egész működése, végre stabilan használható. Az pedig csak hozzátesz az élményhez, hogy a saját kezem munkája is benne van, ha csak segítségként is, de mindenképp sikernek könyvelem el.