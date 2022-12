Véletlenül sem azért születnek ezek a cikkek a 320i-ről, hogy bárkit is elrettentsek tőle és megmutassam, hogyan szívom meg vele. Mert ilyenről szó sincs, az autó öreg és sokat futott, ennek megfelelő volt az ára is, amikor megvettem. Sok bajáról tudtam, és kiderült sok más is. Ezeket sorban raktuk helyre rajta, amik után csak egyre jobb és jobb autó lett belőle, szinte már rá se lehet ismerni. De azért még vannak gondok, kiderültek újabb hibák, miután ismét szerelőnél járt. Sikeresen le is vizsgázott, de nem volt zökkenőmentes, fel kellett készíteni rá.

Erre a használt BMW-re megéri költeni 1 /21 Több javítandó miatt is járt szerelőnél a 320i, műszaki vizsgáznia is kellett 2 /21 Erősen folyt az olaj a motorból, az olajszűrőház tömítése volt a hibás 3 /21 Így jött ki az eredetileg puha gumi tömítés 5 /21 Fékcsöveket is kellett cserélni hátul - Igen, a tárcsák is vállasak már, hamarosan azt is cseréljük 6 /21 Ennyi maradt a generátor ékszíj tárcsájából, még gyári alkatrész volt 7 /21 Kicserélük a hosszbordásszíjat, a görgőket és a vízpumpát is, annak ékszíj tárcsája is cserés volt 9 /21 Szivárgott a hűtő kiegyenlítő tartálya, fontos volt cserélni 10 /21 Teljesen megszűnt a korábbi surrogás, most alig hallani, ha jár a motor 11 /21 Sajnos a rossz hidegindítás megmaradt a gyertyák cseréje után is, ennek utána kell még járni 13 /21 Rossz keverék és gyújtáskimaradás a probléma, valószínűleg a lambda szondák okozzák 14 /21 Ez a bluetooth kiegészítő, amit a rádióhoz lehet csatlakoztatni 15 /21 Az eredeti csatlakozót másolták le hozzá, egyszerűen összedugható a gyári rendszerrel 17 /21 Végre felpolíroztuk az első fényszórókat is, ehhez először csiszolni kellett... 18 /21 ...aztán polírozni 19 /21 A fényszóró és az indexek is kaptak kavics védő fóliát 21 /21 Minden eddigi javítás szükséges volt, és sokat javított a 320i állapotán, most annyira jó vele járni, mint semmi mással

Olajfolyás, fékcsövek, rozsda

Számos területen érintik jellemző problémák az E46-os 3-as szériát, ezekbe én most szinte mindegyikbe bele is kóstolok az enyémmel. Ezek olyan hibák, amikre mindenkinek fel kell készülnie, aki ilyen autót szeretne. Gyorsan leszögezném, hogy rozsdát továbbra is csak ott találtunk rajta, ahol kívül látszik, a bal első sárvédőn egy ujjhegynyi, a jobb hátsón meg egy szelet kenyérnyi. Ezek még ott vannak, volt náluk fontosabb javítani való, mielőtt vizsgázni ment volna.

Korábban nem merült fel, hogy a fékcsövekkel probléma lenne, ám a vizsga előtti átnézésen derült ki, hogy a hátsókból már nem sok maradt, megette a rozsda. Párezer forintos alkatrészek, hamar kicserélték rajta, ezekkel már le tudott vizsgázni. Az olajfolyásáról tudtam, csöpögtetett egy ideje, két Budapest-Zalaegerszeg kör után már inkább nagyon, így ez is sürgőssé vált, az is kiderült, mi okozza.

Jellegzetes BMW betegség az olajszűrő házának tömítése. Nagyon rossz helyen van, mindent is le kell bontani körülötte, és itt van kramanc rendesen, ezért utálja a legtöbb szerelő, valószínűleg ezért nem cserélték benne már vagy 10 éve. Annyira kiszáradt, hogy szilánkokban jött ki a helyéről, ez sajnos jellemző, de kicseréltettem, le is mosattam a motorját mindenhol, így most szép olajsár mentes – majdnem, de arról majd később. Itt derült ki egyébként, hogy az egyik szíjtárcsa annyira elöregedett, hogy a helyén szinte széttört, darabok hiányoztak belőle. Nem csoda, gyári 20 éves bakelit alkatrész volt, csoda, hogy még benne volt, de azért megszabadultunk tőle.

Egy körben felkerültek a téli kerekek is, a magnézium ötvözetű felnik 16 colosak és fele olyan nehezek, mint a 17-esek, szerencsére szépek. Szereléssel és műszaki vizsgával együtt 100 000 forintom maradt a szerelőnél, ennek nagy része munkadíj az olajszivárgás megszüntetése miatt.

Második kör a szerelőnél – Vízszivárgás

Kétfelvonásosra sikerült a történet, miután az elsőnél kiderült, újabb jellemző E46 betegségben szenved a 320i. A vízhűtő kiegyenlítő tartályából tenyérnyi tócsa maradt a szerviz padlóján egy este alatt, korábban ezt elnyelhette az alsó motorburkolat, azért nem vehettem észre. Viszont mindig figyeltem a vizet, és csak az utóbbi hónapban kezdett megcsappanni, így ennek is meglett a hibaforrása.

Ezt szerencsére lehet külön is cserélni, nem kell a hűtővel együtt. Ebben a körben viszont elengedhetetlen, hogy lecseréljük a hűtővizet is – ijesztő rozsdalé jött ki belőle – és beneveztem egy új vízpumpára, feszítő görgőkre és hosszbordás szíjra is. Kiderült, hogy a vízpumpa ékszíjtárcsája is ugyanolyan beteg volt, mint a generátoré, így abból is került rá új. A görgők és a szíj már hangosan nyiszogtak, így ennek a javításnak hallható eredménye is tapasztalható. Nevezetesen alig hallható, hogy jár a hathengeres motor, amitől csak még masszívabb érzete van a mechanikának.

220 000 forintom maradt ott a szerelőnél, a görgők drágák és a szerelésük macerás, alig férni hozzájuk a hosszú motor miatt, a tartály 27 000 forint volt, amit nem neveznék drágának, most is a szerelési költség volt a jelentős része.

Minden kész, minden jó? Szerettem volna, de nem

Miután az előző szerelés óta nagyjából egy ezres belement, látható, hogy az olajszivárgás majdnem megszűnt, de sajnos nem teljesen. A motor hátuljánál halvány olajcsöppök jelzik, hogy a hátsó főtengely szimmering szeretne nyugdíjba vonulni, de el kell keserítenem, az csak akkor lesz, ha az automata váltót valamiért egyszer le kell majd szedni, addig még bírni fogja. Ez a ráérősebb hibája.

Ami viszont egyre égetőbb, az a gyújtásprobléma. Ahogy hűlt az idő, elkezdett egyre rosszabbul indulni, most ott tartunk, hogy az első indításra néha lefullad, a másodikra már összeszedi magát. Tartós hiba, ezt jelzi, hogy a check engine lámpája is világítani kezdett, így bele is néztünk az agyába. Gyújtáskimaradás az összes hengernél jelentkezett, illetve rossz arányú keveréket jelez, emellett a lambda szondák értékei sem mutattak jót.

Ennek több hibaforrása is lehet, első körben a hat gyertyát cseréltük ki, hátha javít a helyzeten. Vélhetően a korábbi sok rossz indítás miatt a régiek már teljesen elszenesedtek, az újakkal pedig most olyan élénken indul a motor, mint még soha. A probléma azonban maradt, hidegen egyszerűen leáll az első indítás után, de van, hogy már melegen elkezd egyenetlenül járni a motor.

Fordulaton gyönyörűen húz, a hangja is egészséges, piszkosul jó erőben van a motor még az automata váltóval is rendesen tol, a hiba alapjáraton jelentkezik mindig. Így alapos a gyanú, hogy a lambda szondák küldenek rossz értékeket alacsony fordulatszámon, így ennek kell utánajárnunk most. Emellé ki fogom takarítani az alapjárati motort és a szívócső hosszának változtatásáért felelős DISA szelepet is, mindkettő okozhat gondot, talán nem ekkorát, de segíthet az igazság kiderítésében.

Miért baj, ha nem jó a keverék? Ha bármilyen okból rossz az oxigén és üzemanyag keverékének aránya, a motor nem megfelelő üzemben működik. A túl szegény, vagy túl dús keverék teljesítményvesztéshez vezethet, tönkre tehet olyan alkatrészeket, mint a gyújtógyertyák, és megnőhet az üzemanyag-fogyasztás is. Ezért mindenképp fontos, hogy a motor jó keveréken működjön egy autóban. Az ilyen indítási problémák már adhatnak okot gyanúra, így mindenképp érdemes szerelőhöz fordulni egy számítógépes diagnosztikára. Milyen hibákat okozhat a rossz levegő és üzemanyag keverék? Alapvetően az oxigén aránya több mint 14-szeresének kell lennie a benzinhez képest, leginkább 14,5-14,7:1-hez a jellemző. Ha túl kevés oxigénnel keveredik az alap mennyiségnek megfelelő benzin, azt nevezzük dús keveréknek. Ebben az esetben az égéstérben nem fog elégni rendesen a benzin, tovább jut a forró kipufogórendszerbe, ahol berobbanhat – ezek a durrogások a kipufogórendszerből hallhatóak. Ebben a helyzetben a katalizátor van a legnagyobb veszélyben, a kis robbanások tönkre tehetik, az új alkatrész pedig több százezer forintba is kerülhet. Ha oxigénből elég, de üzemanyagból kevesebb jut az égéstérbe az ideálisnál, akkor a keverék szegény. Ebben az esetben jelentkezhet gyújtás kimaradás az égéstérben, mivel ezt a szegény keveréket már nem tudja begyújtani a gyertya szikrája. A motor dadogni kezd, esik a fordulatszáma, veszít a teljesítményéből, de akár le is állhat. Ez az eset kevésbé veszélyes az alkatrészekre, mint a túl dús keverék, de hosszútávon nem tesz jót a gyertyáknak, az egyenetlen járás pedig a csapágyaknak, így ezt is minél hamarabb érdemes orvosolni. Ez nem csak a BMW-seknek szól, mindegyik autóval előfordulhat és a hiba forrása különböző lehet. Fals levegő lukas vagy repedt szívócső miatt, rossz tömítés, de akár hibás légtömegmérő, főtengely jeladó, gyertyák vagy lambda szondák is okozhatják. (lambda szonda – a kipufogó rendszerbe épített jeladó, mely a kipufogógáz oxigéntartalmát méri, így a katalizátor megfelelő működéséhez állíthatja be az égésterekbe kerülő oxigén és üzemanyag keverékét)

Felpolírozott lámpák, bluetooth kiegészítés

Miközben folyamatosan dolgozok a műszaki állapot maximalizálásában, egy-két apróbb állagjavítást is eszközöltem az E46-on. Az egyik ilyen, már égetően fontos részlet a bemattult fényszórók voltak. Ebben megint Berecz Robi volt a segítségemre, felcsiszolta, felpolírozta és kavicsvédő fóliát is húzott az első lámpákra. Ha érdekel a művelet, forgattunk vele nemrég egy Mestermunka epizódot is, érdemes megnézni, mit művel egy kukának tűnő Clio fényszóróval:

Emellett folytattam a belső rendberakását, igaz, nem látványos újítással. Megérkezett a bluetooth modul, amire vártam. Kettő nap alatt érkezett meg Belgiumból – amúgy kínai cucc – majd kettő hetet töltött el a Magyar Postánál, mire kihozták. Ezzel az utolsó darab is bekerülhetett a műszerfalba, amire vártam. Korábban gyári rádiót és multikormányt is kapott tempomattal együtt:

Ez a szett végtelenül egyszerű, egy toldásként kerül bele a rádióra dugott gyári kábelkötegre. Ehhez lemásolták az eredeti csatlakozókat, így a dolgunk csak annyi, hogy széthúzzuk a rádió mögötti kábeleket, ezt beledugjuk a rádióba, a gyári csatlakozót pedig ennek a másik végébe. Ez azért kell, mert a rajta lévő bluetooth egységnek saját 12 voltra van szüksége, így megkapja, plusz az enyémen mikrofon kimenet is van, az is járt hozzá, amit diszkréten kivezettem a kormányoszlopnál.

A beszerelés nem nehéz, de meg kell találni a plusz kábelek helyét, ami nem egyszerű. Az egész gyári köteget vissza kell húzni a kormányoszlop mögé, hogy beférjen, de a helykereséssel együtt sem volt több nettó 15 percnél. Annak ellenére, hogy szállítással együtt volt 7000 forint a csomag, tökéletesen működik, már vagy 2 hónapja használom, és azok sem panaszkodnak, akikkel kihangosítva telefonálok. Nem lehet a kormányon, vagy a rádión számot váltani, vagy a telefont felvenni és letenni, azt csak a drágábbak tudják, de ezzel én már tökéletesen megelégszem.

Bármennyit kell vele foglalkozni, nem tudom megunni

20 éves autó, foglalkozni kell vele, ezt a részét vállaltam. Mert összességében egy annyira minőségi autó, mint kevés a piacon. Hosszú úton kényelmes, csöndes és éppen eléggé prémium érzetű minden területen, a világból kimennék vele szívem szerint. Bármennyire is beteg most egy kicsit a motor, a karaktere így is fergeteges. Nagyot tol 3000 fölött, a hangja pedig gyönyörű. Néha beleszól az automata váltó, szeret lomhán reagálni, de mivel van kézi kapcsolása, így lehet vele szórakozni is.

Fergeteges most a kormányzása – miután azt is felújítottuk – gyors és pontos, az M-es kormánnyal pedig már költözött ide némi sportosság is. Masszív az egész, úgy mozog, ahogy szeretném és ahogy jól esik – picit kemény, határozott, de bőven vállalható minden nap – semmire nem cserélném el a hétköznapokban. Jelenleg jobban szeretek ezzel menni mindenhová, mint bármi mással, így bármennyit kell vele foglalkozni, nekem minden forintot megér.