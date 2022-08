Kétségkívül jó üzlet volt az E46. Ezzel nem nyugtatni akarom magamat, egyszerűen amióta megvettem, nagyon kevés autóval járok ennél szívesebben, pedig a tesztautók folyamatosan pörögnek. Úgy is nagyon jó volt vele közlekedni, hogy eddig voltak olyan bajai, amik azért erősen rontották az összképet. De most, hogy nagyjából két hónapja enyém a szedán, megtörténtek a nagyobb javítások, miután alaposabban felmértük a károkat.

Mi történt, amióta megvettem a 320i-t?

Leginkább rengeteg benzin lefolyt a torkán. Ahogy láthattátok ti is a Teletank egyik részében, nem eszik keveset, és annál leginkább csak többet szokott. Viszonylag nagy szívómotor automata váltóval, nem is vártam tőle mást. Éppen ezért volt szép teljesítmény tőle, amikor egy Sopron oda-vissza távon a teljes átlag 7,3 literre jött ki. Hosszú az ötödik fokozat, így 130-nál 2600 körül forog a főtengely, vagyis autópályán elég takarékos. Az út viszont messze nem volt tökéletes, mert autópályán folyamatos küzdelem volt az egyenesben tartása, a kormánymű sajnos nagyon rossz állapotban volt.

Mindezek előtt, de már az E46-ról szóló első cikkem után, persze elvégeztük az első körös szervizt. Olaj- és szűrőcserékre vittem el, végül csaptunk hozzá két első Sachs-lengéscsillapítót is előre, mert az egyik teljesen tönkrement. Mint kiderült, korábban ezért rázott a kormány és zörgött annyira az első futómű, hogy engem már zavarjon. Ennek cseréje, plusz az olaj- és szűrőcserék munkadíjjal együtt 140 000 forintba kerültek, ennyiért beállították a lámpáit is, így már nem csodálkozik kétfelé.

Megoldódott ugyan a rugózásbeli tántorgás, de így érezhetőbbé vált a kormány holtjátéka és a bizonytalanság, a kóválygás, és egyszer-kétszer végállásban meg is szorult a kormány, így nem volt kérdés, mi lesz a következő nagyobb javítás. A kormánymű ritkán hal meg egy autóban, nem az a legjellemzőbb alkatrész, de 300 000 kilométer felett már előfordul. Ennél az alkatrésznél kevésbé számít, hogy milyen utakon használták az autót. Tönkremehet a szivárgó olajtól, bejutó szennyeződésektől és egyszerűen el is kophat a rengeteg használatban, és ezt a kormányt nagyon sokat tekerték már előttem.

Kormánymű-felújítás mint rettegett történet?

Sosem jó valamelyik főegység hibájáról és felújításáról hallani. Pláne nem akkor, ha a mi autónk az érintett. A kormánymű pedig elég macerás dolog, mert ritkán történik a felújítása és a ki-beszerelése egy helyen. Ha pedig a kormányművet kiszerelik egy autóból, azt mozgatni egyáltalán nem lehet, vagy nehézkes, éppen ezért kellett olyan helyen szétszedni az E46-ot, ahol pár napig nincs útban, szerencsére találtam ilyet.

Kiszerelése időbe telik, de egy tapasztalt szerelő 1-1,5 óra alatt megvan vele. Az E46-nál nehezítés, hogy alulról már eléggé beburkolták az E36-hoz képest. Egy jókora műanyag takarólemezt és egy alumíniumlemezt is le kell szerelni, hogy hozzáférjünk a kormányzás és az első futómű alkatrészeihez. Itt sikerült feltárni egy újabb hibát, hiszen mindig ez történik, ha valamihez hozzányúl az ember. Erre mondjuk számítottam is, hiszen a borításon is látszott, hogy olajfoltos, mögötte viszont nyilván több a kifolyt olaj.

Én magam vittem el a kiszerelt kormányművet felújításra, ahonnan két nap múlva el is hozhattam a kész darabot. Mintha teljesen új alkatrészt kaptam volna, ez persze az alapos takarításnak is köszönhető. Kicserélték a behajtótengelyt, ami a kormányoszlop felől érkezik és a rajta lévő gumi Hardy-tárcsát is. Kapott új porvédőket, ez mindig fontos, ha kormányművet újíttat fel valaki, viszont a perselyek és tömítések azok alatt rendben voltak, így ezeket nem kellett cserélni. Nem folyt belőle az olaj sem, ami csodás hír volt, egyszerűen a tengely kopott el. Így a kormányműjavítás önálló összege összesen 60 000 forint volt, aminek még örültem is.

Mitől döglik a kormánymű? Egy autó kormányműve változatos okokból tud tönkremenni. Az E46 esetében elég volt hozzá az idő és a megtett táv, 354 000 kilométer alatt egyszerűen elkopott a kormányoszlop felőli része, ez nem egy általános hiba, de előfordul. A legjellemzőbb, hogy valamilyen behatástól megsérülnek a kormánymű két szélén, a kormányösszekötők felé menő kihajtásoknál lévő porvédő gumiharangok. Fontos, hogy ezek hibátlanul tegyék a dolgukat, mert az alájuk kerülő szennyeződés kikoptatja a fogasléc végénél lévő tömítéseket, így a szervoolaj szivárogni kezd. Ez összegyűjti a szennyeződéseket, ami még nagyobb kárt tesz, elszökik a nyomás a rendszerből, a szervoszivattyú hiába dolgozik, gyengül a rásegítés, és a kopások egy idő után kopogásokban, holtjátékban és szorulásokban jelentkeznek. Ilyenkor több lehetőség adódik. Vagy olcsón, bontott alkatrésszel pótoljuk a hibás darabot, amiben semmi garancia nincs, vagy újat veszünk, ami méregdrága, vagy felújíttatjuk, amire több műhely is szakosodott már. Az árak erősen szórnak, a 2011 utáni Focusnál 300 ezer forintba is kerülhet a javítás, a 2011-2018 közötti Audi A6-nál 500-600 ezres tétel lehet. A jó minőségben felújított kormánymű legalább ugyanannyi időre szól majd, mint az eredeti, persze csak akkor, ha megfelelő alkatrészek kerültek bele.

Hurrá! Végre olyan a kormányzás, mint újkorában. De…

Most olyan vezetni az E46-ot, mintha kicserélték volna. Eltűnt a kóválygás, megszűnt a kopogás, nincs holtjáték, az első mozdulatra reagál. Szóval a műtét sikerült, a páciens túlélte, és a tulaj sem kapott szívrohamot. Ennyit bőven megért a felújítás azért, hogy végre tökéletesen vezethető legyen az E46-om. Viszont egy javítás sosem az utolsó, itt is menni kell tovább.

A kormánymű kiszerelésekor a motor alján feltűnő olajsár nem jelent jót. Számítottam rá, sokat futott autó, és hiába tartották igényesen, egy-két dolog, mint látszik, főleg műszaki területen elmaradt, és az olajszivárgással sem foglalkoztak eléggé. Alaposabban megvizsgálva nagyjából meg is találtuk a forrását, ami szerencsére nem valamelyik főtengelyszimering, magasabbról jön, jellemző helyről, az olajszűrőház tömítésétől.

Ezt már egyszer végigzongoráztam az E36-nál, amiből patakzott az olaj az olajszűrő házánál. Akkor kiszereléskor eltört a generátor háza, így a 120 forintos tömítés és 15 000 forintos szerelés mellé, ha jól emlékszem, 20 000-ért vehettem bele felújított generátort is. Nagyon bízom benne, hogy most nem kell ilyen pluszköltségekkel számolnom majd, de minden megtörténhet. Szerencse, hogy a sok olaj valószínűleg régóta gyűlik a motortér alján, mert a szivárgás egyáltalán nem vészes, nem is fogyott belőle az olaj, mióta nálam van, legalábbis látványosan nem.

Alaposan átvizsgáltuk az autót alulról, rozsda egyáltalán nincs rajta a jobb hátsó kerékjáratot leszámítva, de ami még szebb, hogy a futómű elöl-hátul hibátlan. A lengőkarok nem túl régiek, ahogy a stabilizátorpálcák is szinte újak, a fékekkel sincs még gond, így egyelőre úgy tűnik, a műszaki hibák jelentős részét orvosoltuk. Jöhetnek az apróbb dolgok, amik nem feltétlenül kellenének, de zavarnak.

Foglalkozni kell még vele, hogy teljes legyen a kép

Első óriási fejlesztésként 3550 forint befektetéssel vettem egy vonószemtakarót az első lökhárítóra, mert hiányzott, így azért szebben mutat. Ki fogom cserélni a kormányt is, a cseredarab már megvan, de előtte kell némi fejlesztés, amihez olyan emberre lesz szükségem, aki autóvillamosságban jártas. Az új kormány ugyanis tempomatos, ez viszont nincs az autóban, az eredeti kormánynak csak egy, az újnak viszont két csatlakozóra van szüksége, ezt be kell kötni először. Szintén úton van már egy drága alkatrész, a 659 forintért megkapható rugó, ami a tanbetöltő fedelét tartja feszesen. Érdekes, hogy ezen az alkatrészen is látszik a sok kilométer, annyit nyitogatták, hogy teljesen elkopott, már nem marad zárva a fedél, ami nem túl elegáns, ennyi pénzt pedig megér a javítás.

Aztán elbúcsúzunk a borzalmas, androidos kínai fejegységtől is, mert egyszerűen használhatatlan, az USB és a Bluetooth kivételével semmi nem szól mellette, de ezeket egy eredeti rádiónál is meg lehet oldani. Így jön egy eredeti rádió és egy alsó tárolórekesz, aztán visszarendezek mindent a helyére. Szorul a bal első ablak, jellemző hiba, hogy elkopnak az emelőszerkezet csúszkái, ezeket még az előtt kell kicserélnem, hogy eltörne valamelyik, különben bezuhan az ablak, ami ritka kellemetlen tud lenni.

21 éves autó nem lehet tökéletes, de van belőle olyan, amire érdemes költeni. Nekem ez pont olyan, és egyelőre csak annyi ment el rá, amennyivel számoltam előre. Az első szerviz 140 000 forintba, a kormánymű javítása szereléssel és olajjal együtt 116 000 forintba került. Így az átírással és biztosítással együtt is kevesebb mint 1,5 millióba került eddig a 320i, plusz a tankolás, amit nyilván nem fogok számon tartani, annyit tankolok bele, amennyit kell. Az autó most műszakilag majdnem tökéletes az olajfolyást leszámítva. A kezdeti füstpamacsok is megszűntek, vélhetően a sok állás miatt füstölt az elhozásakor, azóta indításkor és kiforgatáskor sem csinálja, így szerencsére még ráér a szelepszárszimmering-szeánsz.

Bármennyire is öreg autó, nagyon nem tűnik annak. Kényelmes és csöndes hosszú úton, feszes és oltári jól kanyarodik, a motor hangja pedig csodás. Pláne, ahogy beindul, az első tekerésre elkapja és zümm, azonnal jár mind a hat henger selymesen. Bírom a hangulatát, van benne anyag, most már a kormányzás is olyan biztos, amilyennek lennie kell, a klíma pedig jéghideg, ezen a nyáron most létfontosságú. Tényleg ritkán fordul elő, hogy annyira szeretnék más autóban ülni, mint a sajátomban.