Röviden – BMW 320i E46, 2002 Mi ez? A 3-as BMW negyedik generációja az E46-os, ez egy 320i szedán a frissített 2,2-es sorhatos benzinmotorral és ötfokozatú, automata váltóval. Mit tud? 170 lóerős sorhatos motorjával megadni a BMW mechanikai élményét. Mibe kerül? Pár százezer forinttól több millióig terjed a skála, a 2,2-esből nincs túl sok, ez az autó 1,1 millióba került. Kinek jó? Aki elegáns és jó minőségű használt autót szeretne, sportos karakterrel és erős motorral.

Egy ideje szerettem volna már egy újabb autót, és valójában az E36 vásárlásakor tudtam, hogy mi lesz a következő, ha egyszer eljön az idő, vagy a lehetőség. Egy E46, nem is volt kérdés, de mire odajutottam, addigra az igazán vágyott kupék ára alaposan fölment, az állapotuk meg rendesen romlott. Erről korábban már kifejtettem a véleményemet ebben a cikkben.

Már kezdtem számolgatni a pénzemet, hogy tudnék-e kétszer annyit szánni egy E46 kupéra, mint amennyit korábban kellett volna, és vajon a félig felújított E36-ért öt-, vagy hatszázezer forinttal szúrná-e ki a szemem egy delikvens. Bosszantó, hogy 2 millió alatt nem jutnék olyan kupéhoz, amibe szívesen ülnék bele, és akkor még a színéről, vagy a műszaki állapotáról nem is beszéltünk. Jó autó, de rengeteg van belőle, így azért nekem elég indokolatlanul magasak az árai. Bezzeg a szedánoké nem.

Sorhat a háznál! – Vettem egy 3-as BMW-t 1 /37 Érkezett egy E46-os BMW az E36 mellé 2 /37 Az egyik legjobb forma az E46-é, sok a szedán az utakon, nem lehet nem ismerni 3 /37 Hiányzik a vonószem takarója, sérülésből viszont ez a legnagyobb rejta, a jobb elejém a horzsolás 4 /37 17 colosak a felnik, egy álom lesz rá gumikat venni, de szerencsére még nem kell, 2016 és 2018-asok vannak rajta, és jól áll neki a 17-es kerék 5 /37 Imádom a vékonx indexből induló övvonalat 6 /37 Szép mindkét oldala, az összes vonala tökéletes, nagyon bizalomgerjesztő volt első látásra is 7 /37 Jóval kerekebb, mint az E36, a sárvédőívek és a lemezek domborításai mind kimértek, ezektől szép az E46 8 /37 Nincs parkolóradarja, de a kupé miatt már rutinosan parkolok szedánnal 9 /37 A dupla kipufogó sokat elárul, a benzineseké nem kókadozik olyan szomorúan, mint a dízeleké 10 /37 Hibátlan vonalak, gyári fényezés 11 /37 Kevés extrát kapott, de a króm ablakkeret azért rákerült, ettől még nem néz ki izalmasabban 12 /37 A fekete szedán E46 nem az izgalom mintapéldája, de győzött az állapot 13 /37 2001 év végi gyártású, 2002-es januári forgalomba helyezésű 14 /37 Jól áll neki a króm 15 /37 Könnyen törnek a vesék tartó pöckei, ezek még bírják, de már nincs mindegyik talpon 16 /37 Fekete BMW limuzin, az ellenszenv maga az autósok szemében 17 /37 Volt fehér és sárga index a frissítés után is, a burák műanyagok, az egyik alaposan be is mattult már 18 /37 Ez a legcsúnyább része, hamar ki kell javítani 19 /37 Az egyik legszebb szedán forma, tökéletes arányokkal 20 /37 Rövid az első túlnyúlás, gyári magasságban áll elöl és hátul is, nagyon jó kiállású autó 21 /37 Nem olyan szép, mint a kupé feneke, de ez is egy szép részlet 22 /37 Kicsit csálé az eleje, a fényszórói különbözőek, a bal első sárvédő sérült korábban 23 /37 Szebbet szerettem volna, de a mai kínálat mellett ez nem igazán kívánság műsor 24 /37 Kevés baja lehet, a rozsdásodás a kerékjáratokat, küszöböket érinti 25 /37 Teljesen alap az utastér, de az állapota nagyon őszinte és főleg igényes 26 /37 Alig találni kopott részletet, még a könyöklő és a váltó kapcsolója sem kopott 27 /37 Csak ezek a puhított bevonatok karcosak, mint szinte az összesben 28 /37 Egyben van a kis roló is a könyöklő alatt 29 /37 Hátul nincs elektromos ablakemelő, csak elöl 30 /37 Kijelzi azt is, ha kiégett egy izzó, a fotózás alatt elvesztettük a jobb elsőt. Sokat futott, de ápolt autó és legalább igazat mutat Kijelzi azt is, ha kiégett egy izzó, a fotózás alatt elvesztettük a jobb elsőt. Sokat futott, de ápolt autó és legalább igazat mutat 31 /37 Ez egy kínai androidos fejegység, de illik a képbe, viszont nagyon rossz a kijelző, szívesen visszaalakítanám gyárira 32 /37 Ötfokozatú az automata, ez már a ZF, nem a GM, a kézi váltás irányából lehet ránézésre felimserni, a ZF-nél előre váltunk vissza és hátra fölfelé, mint a versenyautók szekvenciális váltója 33 /37 Hátul szinte tökéletes az ülés, könyklő van, de a támla nnem dönthető 34 /37 Tiszta a csomagtartó, a műanyag tálca alatt mankókerék is van 35 /37 M54B22, 2,2 literes 170 lóerős, szelepszár szimmereingek tudnak elkopni benne 36 /37 Tiszta és rendezett, ez volt az egyik legnagyobb kritérium, ez az autó megugrotta 37 /37 Tökéletes az elrendezés, a kormány ki be és fel le is állítható, mindene nagyon szép állapotban maradt

Négy ajtó lett. Maradhat?

A terv szerint eladtam volna az E36 kupét és a helyére érkezett volna egy használhatóbb kupé. A gondolat nem villanyozott fel, szeretem az E36-ot, és valahogy az az érzésem, hogyha eladnám, akkor megint vágynék rá. Venni persze abból még inkább nehéz normálisat rendes áron, így fájt volna, ha mennie kell. Mivel az egy kupé, olyan összeállításban, ami minden tekintetben az én ízlésem (kék külső, szürke belső, nem M-es, 18is motoros…), ezért képbe kerültek a jó áron megkapható E46 szedánok.

2,2-es sorhatost szerettem volna, mert az M54-es motorcsalád strapabírósága talán a legjobb, és 170 lóerős a legkisebb is, ami a fenntartás miatt azért számít. Állati jó autó 1,6-os motorral is az E46, de a sorhatos motorra vágytam, egyszerűen kellett a lelkemnek akkor is, ha használós, járkálós, kirándulós autóról van szó. Szerencsére ezzel a motorral azért van kínálat, nem sok, de legalább kulturált autókat dob fel a Joautok.hu vagy HaHu, ami mindenképp ígéretes és megnyugtató.

A frissített 20i motor 2000-ben érkezett a kínálatba, de az E46 szedán és Touring modellfrissítése csak 2001-ben történt meg, ezért lehet, hogy látszólag még frissítés előtti 320i-t is találunk már az újabb motorral. Nekem az E46 formája a kezdetektől volt szép, a frissítés előtti orrával teljes az összkép, egy ezüst fényezésűt pedig nagyon könnyen el tudtam képzelni magamnak. Már csak azért is, mert gyerekkoromban a Cobra 11 ment reggeltől estig a tévében, és nekem Semir autója Az E46, sárga indexszel, ezüst fényezéssel, szedánként.

Éppen ezért nálam a faceliftes modell nem az igazi, pláne a legtöbb fekete és húszdé, elég semmilyen, így ilyet nem igazán szerettem volna. Emellett én még szeretek vezetni, pláne az E46 kézi váltója tényleg jó, így az automatát is kilőttem a lehetséges autók közül. Hogy milyen autót vettem végül? Egy 2001-es év végi gyártású, 2002-es első forgalomba helyezésű, faceliftes fekete 320i szedánt, automata váltóval. Tudtok követni?

Állapotot veszünk, nem kilométert, pláne nem külsőt

Lett volna szép összeállítású autó drágábban, de még olcsóbban is, viszont már a fotókról látszottak olyan kopások, csúnyán fényezett karosszériaelemek, nem hozzá illő felnik, amik miatt nem adtam volna értük annyi pénzt jó szívvel. Aztán jött ez, megbízható forrásból, már messziről látva is jó kiállással, szépen letakarítva, szép felniken. A motoron kívül semmiben nem passzolt az elképzelthez, de az állapota miatt nagyon vonzó volt.

Mert az autó bár egy murvás kereskedésnél állt, ápoltan, tisztán hirdették bizományban, pláne a kereskedőt személyesen is ismertem évek óta. Az első körbesétálás alatt kiderült, hogy rozsdafolt egy helyen van rajta jobb hátul, a fényezés viszont minden elemén gyári, kivéve a bal első sárvédőt. Kisebb koccanása volt és az összerakás nem sikerült teljesen jól, picit kusza az orra, de semmi drámai, a lámpáit hamar rendbe lehet szedni. Minden vonala szépen fut, elemei ugyanolyan árnyalatúak és szép. Összességében nagyon biztató volt az autó és jó áron is, 1 198 000 forintért hirdették, ami 6-700 000-rel alacsonyabb, mint egy hasonló állapotú kupé.

Belseje egyszerű, a legalapabb szövetkárpitú ülésekkel, hátul könyöklős, de nem dönthető üléssel, és csak elöl elektromos ablakokkal. Viszont sütött róla az ápoltság, sehol egy nagyobb karc, vagy törött elem, vagy folt az ülésen. Még a szaga is egészen újszerű, amit nehéz volt elhinni. Vagy tényleg ennyire igényesen tartották, vagy alaposan kitakarították, de ebbe szívesen ültem bele. Ordító hibát a próbakörön nem mutatott fel, szépen rugózott, gyönyörűen indult és szólt a hathengeres motor, észrevétlenül kapcsolt a váltó, és mindene csöndes, egyben volt. Így elhoztam, 1,1 millióért.

Nincs messze a tökéletestől, de lesz vele meló

Ennyiért nem lehet tökéletes autót venni, hiszen 21 éves. Ezzel tisztában voltam, az igényesség viszont nagyban megkönnyíti a dolgokat. Ebben a formában is tökéletesen használható. Kiolvastuk a hibakódjait és nem tárolt semmit, minden értéke teljesen rendben van, szoftveresen nem mutat problémát. Külsőre látható, hogy a két első fényszóró más, az egyik utángyártott, a másik gyári, pláne rendesen be is van mattulva. Magasabbra is világít, mint a másik, így itt rendet kell tenni.

Lakatolni kell a jobb hátsó sárvédőt és van egy pötty a bal elsőn is, rozsdábol csak ennyi. Egy polír nem ártana neki, de csak azért, hogy ne pont úgy nézzen ki, mint az összes többi húszdé, ami az utcán szaladgál. Felnijei szépek, 17 colosak és a gumik is pár évesek rajta, elöl Continental, hátul BF Goodrich, 2016 és 2018-asok, így ezekkel még nem lesz gond.

Futóművével lesz feladat, mert a legapróbb kopást is észrevenni az E46-on vezetés közben, ennél az autónál pedig már sokat is érezni belőle. Lengőkar szilenteket, kormányösszekötőket biztosan cserélni kell, ha már ott járunk, akkor a kisebb stabilizátorokat is, a többi még kiderül. Lengéscsillapítói még jók, rugózása feszes, de nem kényelmetlen, aki nem vezeti, észre sem veszi, hogy baj lenne, pedig azért kopott már.

Kormányzása sem az igazi, keményebb az ideálisnál és a kormánymű is nyöszörög, így erre még rá kell nézni, de nem égető a probléma. Mint minden sorhatos BMW-nél, a legnagyobb kiadás ennél is a szelepszár szimmeringek javítása lesz majd. Hidegindításkor kis kék pamacsot lök és teli gázra is halványan látszik a füst. Az én ingerküszöbömön ez jóval belül esik, de hogy ne legyen belőle probléma, ezzel is foglalkozni fogok.

Sokat futott, de figyeltek rá

Kilométerből már van benne jó sok, 354 000-nél jár most, de ha ezt nem saját tulaja hozta volna Magyarországra és használta volna, már rég visszatekerték volna 200 000-re, és senki meg nem mondaná róla, hogy több van benne. Én vagyok a negyedik tulajdonosa, de előttem végig vezették a szervizkönyvét az utolsó olajcseréig, mindene ott van a kesztyűtartóban a gyári bőr tokjában. Csomagtartó padlója egy gyári műanyag tálca, szinte új, alatta a gyári helytakarékos pótkerékkel és emelővel.

Kicsit fáj, hogy a szerszámkészlet erősen hiányos, de tudom, hogy az ezekben nagy érték, nem csodálom, ha egy-két dolog nem kerül vissza. Bent a középkonzolt picit átépítették, a gyári rádiót kiszedték, a klímakonzolt egy szinttel lejjebb, a gyári polc helyére rakták és bekerült egy Androidos kínai multimédia, aminek passzol a kerete az autóba. Ezzel nem vagyok megbékülve, szörnyű a kijelző, napfényben semmit nem látni rajta és miatta a klímakonzol sincs jól a helyén. De minden működik, így itt sincs semmi égető, idővel majd rendet rakok.

Mennyibe került? És mennyibe fog még? Milyen bajai lehetnek egy E46-nak?



1,1 milliót fizettem az autóért, de egy autó nem annyiba kerül, amennyi a vételára. A hatósági árak még erre épülnek rá. Mivel 125 kilowatt teljesítményű, már kilowattonként 650 forint a vagyonszerzési illeték, összesen 81 250 forint. 6000 forint az új forgalmi és még 6000 az új törzskönyv. Kellett még erdetvizsga 20 000-ért, vagyis így összesen 113 250 forintot fizettem a magyar államnak azért, hogy lett egy autóm. Plusz a kötelező biztosítás, ami az én esetemben olyan magas, hogy inkább le se írom, csak fizetem, mint a katonatiszt.

Kaptam az autóhoz négy gyári magnézium felnit gyönyörű állapotban 2018-as Michelin Alpin téligumikba öltöztetve. Ez nagyjából az átírási költséggel egyenértékű, ha nekem kéne még utólag megvennem. Így még összességében is úgy tűnik, hogy jó üzlet volt, de még azért várnak kiadások a javítások, karbantartások terén. De szerencsére semmi nincs horror áron, és például fékeket még egyáltalán nem kell cserélni rajta.

Szerencsére túl sok konstrukciós baja nincs általában a BMW 3-as sorozat ezen évjáratinak. A rozsda támadja itt-ott, az első sárvédők, küszöbök, hátsó ívek a veszélyeztetettek. Képes elrepedni a padlólemez a hátsó bölcső bekötési pontjainál, erre majd akkor derül fény, milyen állapotban van, amikor tüzetesebben átnézzük a futómű rendberakásakor.

A hathengeres motor láncos vezérlésű, így nincs benne nagy kockázat, de ott vannak a szelepszár szimmeringek, amiket idővel javítani kell. A változó szelepvezérlés (VANOS) is lehet hibás, ha rosszul működik, magas fordulaton nem vált át, gyengének érezni a motort, az enyénélé ezzel nincs gond. Szintén meghibásodhat a szívócső hosszának változtatásáért felelős DISA szelep, mivel ez műanyagból van, idővel elkophat, eltörik, a darabkái pedig bejutnak az égéstérbe, ami nem szerencsés. Szintén a motor magas fordulaton való ideális működéséért felel, így fontos, hogy rendben legyen. Túlmelegedésre nem hajlamos a motor, egy viszkós ventilátor és egy elektromos vezérlésű is felel a hűtésért, olajfolyásra jellemzően pedig a szelepfedél tömítésénél lehet számítani. A váltó már a frissebb ötfokozatú ZF, ami jellemzően nem produkál hibát, de ha igen, drágább a javítása, mint egy kézinek.

Alkatrészárak Motorolaj: 6,5 liter kell belőle, 5W30-as Liqui Moly-ből 41 000 Ft Lengőkar szilent: 9000 Ft/db Lengőkar: 37 000 Ft/db Kormányösszekötő: 12 600 Ft/db Vezérlés szett: alsó+felső 130 000 Ft Lengéscsillapítók: első 44 000 Ft-tól, hátsó 16 000 Ft-tól Féktárcsa és fékbetét: 26 000+12 000 Ft

A lakatolás és a szelepszár szimmeringek felújítása lehet nagyobb kiadás ennél a szériánál, utóbbi nagyjából 200 000 forintos tétel lehet a hathengeres motor miatt. Viszont elég fontos ahhoz, hogy a motor továbbra is ennyire szépen működhessen sokáig. Olajfogyasztásra viszont nem csak emiatt képes, az M54 tervezetten 1 litert is elfogyaszthat 1000 kilométerenként, így a kis flakon olaj ebben az autóban is alaptartozék lesz.

Milyen érzések vannak bennem?

Egyelőre elég jók. Igaz, egyáltalán nem olyan, mint amilyet szerettem volna, leszámítva a motort, most pont erre volt szükségem. Egyre többet kellett használnom az E36-ot, ami észrevehetően kezdett kopni, másfelől pedig rettentő kényelmetlen, hiszen nincs benne légkondi. Ebben viszont van, pláne ott az automata váltó, ami miatt kényelmes lesz városban, de megvan a hathengeres élmény is, ha mennék vele egy nagyobb kört. Persze, így azért fogyaszt, 12 litert városban, de amilyen jó karaktere van, egészségére! Nyelje csak be az összes litert, amennyi belefér.

A legjobb, hogy így megmarad mellette az E36 hobbiautónak, pont annak, aminek eredetileg is vettem. Azzal is kell foglalkozni, még többet, mint az E46-tal, de így legalább most már tényleg csak az a szerepe, hogy szórakoztasson. Hamarosan meglátjuk, mennyit kell foglalkozni az E46-tal, érzésre egyelőre nem sokat ahhoz, hogy tökéletes legyen.

Összességében egyelőre elégedett vagyok azzal, amit vettem. De azt már most érzem, hogy viszonyul a közlekedés többi résztvevője egy fekete BMW-hez. Teljesen mindegy, hogy 20 éves, célkereszt van a tarkómon. Nincs kiengedés, nincs előzékenység, nincs hely és még le is tolnak mindenhol, ahol lehet. De én nyugodt vagyok, mert ott a sorhat az elejében.