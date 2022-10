Amióta a használt autók árát erősen felverte az új autók hiánya és a nullkilométeres autók megdrágulása, egymillió forint nagyon kevés pénz akkor, ha még évekig jól használható használt autót kellene találni. De a létfenntartás költségei meg annyira elszaladtak, hogy sokak mégis egymillió forintból keresnek autót. Akárcsak Éva, akitől az alábbi levelet kaptuk a témában:

Kedves Vezess!

Jelenleg még a jogosítvány megszerzésénél tartok, de ezután minél előbb meg szeretném vásárolni első autómat, amire kb. 1 000 000 forintot szeretnék ráfordítani úgy, hogy maradjon pár százezer még az átírásra, bevizsgálásra. Leginkább egy kisebb méretű, inkább városi autót szeretnék, de amivel azért néha el tudnék menni hosszabb útra is (300-400 km). Az lenne a kérdésem, hogy jelenleg ilyen árban lehet-e olyan autót találni, ami még egy pár évet kibír, illetve hogy érdemes nekiállni a nézelődésnek? A használtautó-oldalakon különböző helyszíneken találhatók meg az egyes járművek, ha egyszerre majd többet szeretnék megnézni, érdemesebb lehet ellátogatni egy használtautó-kereskedésbe? Előre is köszönöm a segítséget!

Éva

Nagy kockázat olcsó autót venni Nagy kockázat olcsó autót venni 1 /21 Fotó megosztása: 2 /21 Fotó megosztása: 3 /21 Fotó megosztása: 4 /21 Megbízhatóságban a régi Swiftet idézi a Wagon R+, de modernebb, biztonságosabb autó Megbízhatóságban a régi Swiftet idézi a Wagon R+, de modernebb, biztonságosabb autó Fotó megosztása: 5 /21 Érdemes öregebb autóból jobb állapotút venni, mint egy frissebb típusnál a kínálat legaljából választani. Ne az számítson, hogy fiatalabb, hanem hogy jobb állapotú autótok legyen! Érdemes öregebb autóból jobb állapotút venni, mint egy frissebb típusnál a kínálat legaljából választani. Ne az számítson, hogy fiatalabb, hanem hogy jobb állapotú autótok legyen! Fotó megosztása: 6 /21 Egymillió alatt megkerülhetetlen a G Astra Egymillió alatt megkerülhetetlen a G Astra Fotó megosztása: 7 /21 Minden Fabia ötajtós, míg a kortárs Polo és Ibiza alapverziója háromajtós volt és kombi sincs belőlük Minden Fabia ötajtós, míg a kortárs Polo és Ibiza alapverziója háromajtós volt és kombi sincs belőlük Fotó megosztása: 8 /21 Annyian akarnak japán szívó benzinest, hogy az elhanyagolt, lelakott autók ára is magas. Jutányosabbak a francia és az olasz autók Annyian akarnak japán szívó benzinest, hogy az elhanyagolt, lelakott autók ára is magas. Jutányosabbak a francia és az olasz autók Fotó megosztása: 9 /21 Fotó megosztása: 10 /21 Fotó megosztása: 11 /21 Fotó megosztása: 12 /21 Fotó megosztása: 13 /21 Fotó megosztása: 14 /21 Nagyon drágán javítható hiba a rozsdásodás. A harc anyagi értelemben véve sokszor kilátástalan Nagyon drágán javítható hiba a rozsdásodás. A harc anyagi értelemben véve sokszor kilátástalan Fotó megosztása: 15 /21 Fotó megosztása: 16 /21 Fotó megosztása: 17 /21 Ha kell a hely, jó megoldás az egészen szerethető Xsata Picasso Ha kell a hely, jó megoldás az egészen szerethető Xsata Picasso Fotó megosztása: 18 /21 Fotó megosztása: 19 /21 Fotó megosztása: 20 /21 Fotó megosztása: 21 /21 Fél- és egymillió Ft között a kevesek által ismert FIAT Idea olcsó és praktikus kis egyterű Fél- és egymillió Ft között a kevesek által ismert FIAT Idea olcsó és praktikus kis egyterű Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Nemcsak neki, hanem a hasonló cipőben járó Vezess-olvasóknak is igyekszünk válaszolni ezzel a cikkel. Először pár alapelv. Ha ez az egymillió Ft az összkeret, akkor abból 650-800 ezer forint juthat magára az autóra. 200, de inkább 300 ezer forint hamar elillan, ha esedékes a szíjas vezérlés cseréje, kell egy gumigarnitúra, megcsináltatjuk a szűrők és folyadékok minimálisan szükséges cseréjét, na meg az átírást. A névre vétel költségeire itt egy konkrét példa két ajánlható használt autóval:

Egy Ford Fiesta (2002-2008) és a Ford Fusion (2002-2012) átírási költségei*

Eredetiségvizsgálat: 17 000 Ft

Vagyonszerzési illeték: 26 550 Ft

Forgalmi engedély: 6 000 Ft

Törzskönyv: 6 000 Ft

Összesen: 55 550 Ft **

*1,4 16V benzines, 59 kW/80 lóerős teljesítményű motorral, 2003-as évjárat

**Átíráshoz ezen felül meg kell kötni a kötelező felelősségbiztosítást is, a KGFB első díjának beérkezésére legfeljebb 60 napja van a tulajdonosnak

650 és 800 ezer Ft között a magyar forgalmis, légkondicionálós autók közül a 2001-nél nem régebbi benzinesekre és benzin-gázos autókra a cikk feltöltésekor 901 eladó autót ad ki a Használtautó.hu. Azért nincsenek benne dízelek, mert a gázolaj piaci ára és a költségesebben javítható technika ellenük szól, ha nem épp egy 64/68 lóerős, turbó nélküli SDi a megcélzott motor a VW konszern kis és kompakt autóiban. Cikkünkben ajánlunk konkrét típusokat is, de először jöjjön pár döntő szempont, ami a szelekciót segíti!

Költségnövelő tényezők

Egymillió forint alatti használt autóknál nem a vezetési élmény, a rafinált forma vagy a jövőbe mutató technika áll a fókuszban, hanem a kedvező ár, az egyszerű, a maszek műhelyekben országszerte ismert és uralt technika valamint a mérsékelt fenntartási költség.

Ebben az ársávban érdemes mindazokat az autókat és mindaz a technikát eleve elkerülni, ami megdrágíthatja az autó fenntartását. Ilyen a kiugróan nagy lökettérfogatú motor, a turbófeltöltés, az összkerékhajtás, az automatikus sebességváltó, az adaptív lengéscsillapítás és az acél csavarrugónál összetettebb rugózás, kivéve a Citroën megbízható hidropneumatikus rendszerét, amit az első generációs C5-tel mutattunk be.

Szervizköltség-növelő tényező a hátsókerék-hajtás is, és aki most kezd vezetni, annak még a 316ti Compact BMW-ket vagy a W203-as, ezért a pénzért többnyire erősen rozsdás Mercedeseket sem ajánlanánk a hátsókerék-hajtás miatt. A hátul hajtó autó több meglepetést okozhat csúszós, havas úton mint az elöl hajtó, magunkfajta autóbuziknak viszont.

Nem az óraállás számít

Ne a meghirdetett óraállás döntsön! Ha a futásteljesítmény nincs alátámasztva hitelesnek ható dokumentumokkal, például vizsgapapírokkal és vezetett szervizkönyvvel, ami ebben az ársávban eleve igen ritka, ne az erősen bizonytalan hitelű kilométer-számlálónak higgyetek! Hagyatkozzatok inkább az autó állapotára, a számlával igazolhatóan elvégzett szervizmunkákra!

Inkább régebbit jó állapotban, mint újabbat elhanyagoltan

Fontos, hogy ne a kínálat legaljából válasszatok! Tehát, ha egy autótípus jellemző árai 800 ezertől kétmillió forintig szórnak, akkor 800 ezres kerettel az mások autója lesz. Ha 400-500 ezernél elindul egy típus és 1,3-1,5 millió forintra vannak kiírva a legtöbbre tartottak, akkor 800 ezerért már van esély értelmes autót találni. Jobb egy régebbi autó legszebb példányát megvenni, mint az utódmodell legolcsóbb darabjaival kockáztatni.

Alapszabály, hogy a kinézett autó ne legyen rozsdás. Egy-egy sárvédőív vagy külső küszöb porladása is költséges javítást igényel, a lakatosmunka és a fényezés is drága. Ha „csak” az ajtók alja korrodált, az is gond lesz. Csak ideiglenesen lehet javítani, mert az átlapolt lenezek között ott marad a rozsda, onnan nem tudod kikergetni, az ajtók cseréje viszont drága.

Még sokkal rosszabb, ha teherviselő elemeket emészt el a barna kór, például a rugótornyokat vagy a hátsó futómű bekötési pontjait. Sok autó műszaki vizsgája úszik el az első bölcső, a futómű alsó segédkeretének korrodáltsága miatt. Áruk miatt legtöbbször csak bontott jön szóba csereként.

G Astra és társai

800 ezer forintig rengetegféle kapható, gyakorlatilag felsorolhatnánk az elmúlt 25 évben bemutatott kis, kompakt illetve középkategóriás autókat és számos egyterűt ebből a korszakból. A tágas Opel Astra G remek ár/érték arányával a szegmens állócsillaga fenntartási költségei, egyszerű javíthatósága és elterjedtsége miatt.

Jobb korróziógátlása miatt Focus első generációja helyett a 2002-ben piacra lépő Fiestát és a Fusiont keresném a Fordok közül. A Fiesta benzines motorjai megbízhatóbbak, mint a C Corsa erőforrásai, a típus kvalitásai a Yaris-t idézik, de jóval alacsonyabb az ára.

Értékeit és előnyeit tágasabb, jobban variálható belső térrel és sok esetben lehajtható utas oldali első üléstámlával fejeli meg a Ford Fusion. Épeszű alkatrészárai és kiszámítható technikája miatt az 1,4-es nagyjából az első autó, amit ajánlani szoktam mindenesnek, a mi családunkon belül is fut egy a 80 lóerős benzinessel.

Swift és Ignis helyett Lianát

Minimálautónak jó a Suzuki Swift második generációja, az itthon sokak által mégis „egyesnek” hívott Swift. Kényelmetlensége és aggasztó ütközésvédelmi nívója miatt a mai forgalomba én nem engednék vele kezdő vezetőt, de nem is kell, mert a Suzuki Lianák is megbízható, sokkal biztonságosabb, jobb korrózióvédelmű, fiatalabb és kényelmesebb autók a megcélzott ársávban. A Lianáról itt olvashattok.

Sokkal jobb autó, mint a nyers, hangos, instabil szűk és ehhez képest túlértékelt Ignis ugyanebből a korszakból. A megbízhatóság szobra ebben a zársávban elsősorban a Suzuki Wagon R+, amelyet szintén bemutattunk részletesen.

Léteznek típusok, mint a Mazda 323 BJ, amelyből ha találtok egy nem rozsdás példányt, az jó autó lehet, de erre annyira kevés a sansz, hogy inkább keressetek valami mást. Egy esélyt megér a Nissan Almera második generációja, a 2000-2005 közötti, amelyet az emlékezetesen bumfordi Tiida váltott le. Az 1,5-ös benzines Almerákra szűrnénk a kínálatot, ha a sebességváltója jól működik, akkor a hajtáslánc nem tartogat vészes kiadásokat.

Mégane II és Civic EP1

A 2000-2005 közötti Honda Civicből az ötajtós tágas és sík hátsó padlójával családi autónak is beválik. Sajnos nagyon sok közöttük a vészesen rozsdás autó, néha nem is a karosszéria, hanem az első futómű átrozsdásodott segédkerete mutatja fel a piros lapot. Ezt nagyon nézzétek meg! Ha alul nem rozsdás, a Civic kora dacára is igen jó autó.

Elsősorban kombiként vonzó a Renault Mégane II, csak az első pár évjáratot ugorjátok át. 2006-tól jóval megbízhatóbb autóvá vált a modellfrissítéssel. Itt az 1,4-es és az 1,6-os benzines szívómotor is elégedetté tehet hosszú távon.

Ebben a nyomott árú szegmensben sokat számít a II-es Mégane-ok kiemelkedően jó felszereltsége a rengeteg mezítlábas használt autó között, egyszerű javíthatósága és mérsékelt alkatrészárai is ajándéknak tekinthetők a típus eredendően magas ütközésbiztonsági szintje és kiváló korrózióvédelme mellé.

Lancia Musa helyett FIAT Idea

Árához képest ajánlható autó egy benzines FIAT Idea. Itthon 500 ezer és 1,4 millió Ft között van fent belőle maroknyi példány, most épp 12 darab. Mindegyik külföldről behozott autó, hazai forgalmazása még az elején hamvába holt, de szerencsére a Vezesshez eljutott a 2005-ben az 1,3-as dízel tesztautóként. Nagyritkán 1,9-es is adódik belőle, utóbbi volna ajánlhatóbb a JTD-k közül.

De a Punto-alapú kis egyterűből vagy az1242 köbcentis vagy az 1368 köbcentis benzineseket érdemes keresni. Mindkettő négyhengeres, előbbi 80 lóerős utóbbi lehet 75 vagy 90 is, attól függően, hogy 8 vagy 16 szelepes-e az 1,4-es hengerfeje. Az 1,4-es motor a Grande Puntókban és a Punto Evókban is bizonyító, tartós darab.

A lágy futóművel mutatott billegése miatt sem hozza egy Meriva színvonalát vetés közben, utastere viszont kitesz magáért. Tágas, ötletes, jól variálható autó osztottan állítható hátsó üléspaddal, 40:20:40 arányban ledönthető háttámlával bővíthető csomagtartóval, kényelmes ki-beszállással.

Kedvező alkatrészáraival pont jó arra, hogy valaki elkezdjen vezetni. Később önálló típusként is bemutatjuk testvérmodelljét, a Lancia Musát. A Lancia Musa műszakilag nagyon hasonló autó, de szebb belső kivitellel, jobb felszereltséggel és elegánsabb külsővel, viszont 1,4-es benzinesként túllóg olvasónk költségkeretén.

Hasonló autó az Opel Meriva, amely szintén az erősen felkapott és emiatt túlértékelt, GD1-es Honda Jazz olcsóbb alternatívája. A Meriva A-ból csak a legolcsóbb benzinesek jönnek ki 800 ezer forintból.

A szíjas szelepmozgatású 1,6-osok előnye, hogy nem az igen gyakran betegeskedő láncos vezérlés van bennük, mint az 1,4-esekben. A kisebb motoros autók előnye, hogy sok belőlük a nyugatról behozott használt autó, amelyek felszereltsége nem annyira szegényes, mint az itthon eladott 1,6-os A Merivák zöméé. A típusról videós állapotfelmérést is készítettünk a Vezess Értékbecslőben Varga Tiborral és Kovács Miklóssal. Előnyeit, hátrányait, hibalehetőségeit és a videót róla megtaláljátok alábbi cikkünkben.

800 ezer forintig a választék gazdagsága és a típus kvalitásai miatt érdekes a Škoda Fabia első generációja is. Írhatnám helyette a 2001 utáni Volkswagen Polót vagy a SEAT Ibizát is hasonló ársávban, de míg lépcsőhátú verzió mindkettőből volt, kombit csak a Škoda kínált.

Elterjedtségükön kívül a Fabiák előnye, hogy kizárólag ötajtós készült belőle, míg a műszakilag azonosnak tekinthető Ibiza és a Polo alapverziója háromajtós, így a használt autók egy részéről is hiányoznak a hátsó oldalajtók. A Fabia hibáiról, erényeiről és az ajánlható motorokról az alábbi cikkben írtunk.

Reméljük, Évának és más olvasóinknak is sikerült segíteni ezzel az áttekintéssel! Az említetteken felül még sok alkalmas használt autóról találtok részletes típusbemutatót a hibalehetőségekkel együtt a Vezess használt autó rovatában. Figyelmetekbe ajánljuk továbbá a Vezess Értékbecslő videós átvizsgálásait, ahol a Citroën Xsarától a békalámpás Corolláig sok egymillió forint alatt is elérhető autóval találkozhattok.