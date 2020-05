Remélem, nem vagyok egyedül az utolsó Audi 100, egyben az első Audi A6 iránit vonzódásommal, de ha így volna, itt egy autó, ami segít megérteni kötődésemet. 1968-ban a 100-ast az Audi mindössze három évvel azt követően mutatta be, hogy 1965-ben a cég tulajdonosa, a Mercedes/Daimler elpattintotta a céget és megmentése a Volkswagen konszern feladata lett.

7,8 liter/100 km az átlagfogyasztása gazdájánál, aki inkább 20, mint 5-10 évre tervez vele

Ehhez képest 1968-ban az első Audi 10 mesebeli fejlődés volt attól a márkától, amely a második világháború előtt Németország kelti felében működött és amelynek munkatársait családostul menekítették át a szovjet megszállási övezetből Nyugat-Németországba, hogy Ingolstadtban és Neckarsulmban újraéledhessen az eredetileg Audi, DKW, Horch és Wanderer márkákból alakuló Auto Union.

1990-1997: a C4-es korszaka

1968-tól 1990-re, három generációváltással, eljutottunk C4-esnek hívott Audi 100-hoz. Ez az 1983-as Év Autójának választott, áramvonalassága miatt itthon szivar 100-nak nevezett C3-as Audi örököse, rövidítésük a latin centum (száz) szóból fakad.

Akkoriban az Audi annyira a Volkswagen leányvállalata volt, hogy 1987-ig nem is létezhetett önálló értékesítési vagy marketingszervezete és a termékfejlesztést is Wolfsburgból határozták meg. A márka önállósodásával sikerült feljebb lépni, fejlődött a kínálat és 1992-től az A8 bevezette az A-val kezdődő új típusneveket is.

Mivel a 80-as utóda A4-ként érkezett, az addigra modellfrissítésre megérő, C4-es Audi 100 az új rendszerbe passzoló A6 néven futott tovább, 1994-től 1997-ig, amikor az első A4-gyel és az 1996 utáni, B5-ös Passattal közös technikájú, kupolatetős A6 leváltotta.

Öthengeres TDI-legenda, ami quattro legyen és 140 lóerős

Cikkünkben Barabás Dániel 1996-os Audi A6 Avantja szerepel, aki egy Daewoo Matizzal kezdett autózni, és ez bizony nem a tüzes 1,0 volt. A kamionsofőrként dolgozó, évente 120 000 kilométert vezető olvasónk vágyott tehát egy jobb autóra, ami egy Audi A4 1,9 TDI-vel meg is adatott, ezt az autót azonban egy szabálytalan autós totálkárosra törte.

Dani speciálisan kötődik az autókhoz, kitüntetéses autóbuziként az elsőkerekes A4-ből szeretett volna előrébb lépni. Nem fiatalabb autót keresett, hanem olyat, amivel hosszú távra tervezhet, egy tartósra konstruált, eredendően jó minőségű autót, izgalmas, de megbízható technikával.

Kritérium volt a kényelem, a kedvező fogyasztás, az élvezhető teljesítmény és nem ártott az adott árkategórián belül a relatív biztonságos karosszéria. A neki tetsző használt autók metsző halmazában a C4-es Audi A6 2,5 TDI quattro maradt, orrában a legendás élettartamú, erejéhez képest egyedülállóan takarékos öthengeres dízellel, amit a saját sorötös D5 érkezéséig a Volvo is átvett a V70-be és az S80-ba.

Amennyiben C4-es Audiból dízelt keresel, de összkerekest, 140 lóerőst, Avantot és csak kézi váltóst, akkor a magyarországi választék általában nulla, nagyritkán egy használt autóból áll. Itt nem az a kérdés, hogy inkább a tolótetőst vegyem-e bénább fényezéssel vagy a szebbik színűt több kilométerrel. Már az is ünnepnap, ha akad egy autó, amibe legalább egy rajongó bele tudja látni a szépet.

Halálfejes váltógomb, barkácsáruházi könyöklő

Mert olcsó használt autóvá korcsosulva a magyar piacon kísértő öreg prémiumtermékek helyenként visszataszítók tudnak lenni. Bármennyire is fáj, de aki elmegy a netre kikerülő használt autókat nézni, könnyen megtapasztalja az autótartási kultúra hiányát és a szegénységgel magyarázott igénytelenséget, minden esetben mély tisztelettel a kivételeknek, akik áldoznak autójukra. Daniban is felmerült, hogy ezek lennének a prémiumjárművek? Halálfejesre cserélt váltógombbal, barkácsáruházi műbőr könyöklővel?

Két autót nézett meg a tulajdonos, a másodikat megvette. Az elsőről, egy szépnek hirdetett használt Audi 100/A6 C4-ről kiderült, hogy még a gumiápolót is kár volt ráfújni a kerekeire, annyira rozsdás. Ezen az autón látszott, hogy nagyon sokat állt, de a cigiszag kiszellőztetése és a makói hagymaföld kitakarítása után volt rá esély, hogy jelentős ráfordítással ennyire vonzó youngtimer lesz belőle.

Egymillióról indult

Irányára 2019 augusztusában 1 050 000 forint volt, a vételár hétjegyű maradt, az egyes után hat nullával. Nehéz úgy alkudni, hogy hasonló sincs meghirdetve, se FB-csoportban, se a neten. Az első futómű komplett felújítására, a motor vezérléscseréjére, a hosszbordás szíj és feszítőpatronjának cseréjére, az elmaradt karbantartási munkák pótlására, az autó körbefékezésére és még ki tudja mennyi mindenre az első félévben ráment félmillió forint, még az alkatrészeket jelentős kedvezménnyel beszerezve is.

Ebben azonban benne van a hibátlanul működő óracsoport lecserélése, 70 000 forintért, mert a fedélzeti számítógép hiányzott a tulajnak. Neki megért 10 ezer forintot pluszban ráprogramoztatni a korábbi műszeregység óraállását az újba, hogy ne szakadjon meg a kontinuitás.

283 000 km egy használt Audi A6 2,5 TDI quattrónál a valós futásteljesítmény töredékének tűnik. Az igazság már aligha fog kiderülni, mert a Magyarországra 2002-ben behozott autó kilométer-számlálóját bármikor visszatekerhették.

2012-ben 227 000 km volt benne az állami vizsgaadatbázis szerint, utána kis lépésekben emelkedik 267 457-re a 2019 nyári átírásig. Ez az autó jó példa lehet a leolvasott óraállásból épülő adatbázisok bizonytalanságára. Ha egyszer fiatalodott félmillió kilométert az adatok rögzítése előtt, az nem derül ki.

Érdemes a gázon maradni

A gyakoribb motorverziók átlagfogyasztása

Audi 100 C4, benzinesek

2.0 (116 LE) 8,55

2,3E (133 LE) 9,88 (LPG: 11,65)

2,6E (150 LE) 11,27 (LPG: 12,13)

2,8E (174 LE) 10,73 (LPG: 12,46)

S4 2,2T/4,2 V8 (230/280 LE) 13,15/13,94

Audi A6 C4, Otto-motorok

2.0 (101 LE) 9,13

1,8 20V (125 LE) 9,70 (LPG: 10,09)

S6 2,2 Turbo (230 LE) 11,85

S6 és S6 Plus 4,2 V8 (280/290/326 LE) 15,62 (LPG: 16,98)

Audi 100/A6 C4 dízelmodellek

A6 2,5 TDI (90 LE) 5,65

100/A6 2,5 TDI (116 LE) 6,88

100/A6 2,5 TDI (140 LE) 6,71

Közúti átlagfogyasztási adatok liter/100 km-ben. Forrás: Spritmonitor.de

200-nál 3900 hatodikban

Ezen az autón érezni, milyen igényességgel konstruálták, milyen gondossággal válogatták ki az utastéri anyagokat, milyen aprólékosan szigetelték a zajokat. Régen sem volt kolbászból a kerítés, de itt a minőség az autó belső teréből és működéséből fakadó minőségérzeten felül erős átfedésben volt a tartóssággal is, az utastéri kárpitoktól a lengőkarokon át a quattro összkerékhajtás három differenciálművéig. Itt semmi nem 250 000 kilométerre szól.

Vezetés közben egyedül a 75 km óránál, de csak ekkor berázó kardántengely zavar remegésével. Az automatikus légkondi a temérdek levegőrostéllyal halkan és huzatmentesen hűt, a műszerfalon repedésnek nyoma sincs, az ülés oldalpárnája szakadt, de az üléshelyzet és a kényelem kiváló.

Összkerékhajtással ennek az autónak két arca van, és mindkettő nagyon szerethető. Az egyik a polgári közlekedés, az 5,3-6,5 l/100 km közötti átlagfogyasztással letudható suhanás, rezzenéstelen csendben, akár három gyermeküléssel hátul egy sorban. 105-nél 2000, 200-nál 3900 a fordulatszám hatodikban.

Nem kell hó és jég a quattrónak

Mivel itt a hátsó futómű független, az autó 50:50 arányban hajt hátulra is és a motor chiptuning nélkül is tol 290 Nm-t 1900-as fordulatszámon, tud egy igazán élvezetes romboló üzemmódot is. A quattrónak nemcsak murván, sárban és hóban van hatása, legalábbis annak, aki a kanyarokon nem csupán átevickélni akar. Ez egy egészen más, magyarul jobb autó, mint elsőkerék-hajtással volna.

Itt az aprólékosan rendbetett első futómű és a vadonatúj, igényes gumik 24 évesen is érvényesülni engedi az autó egykori kvalitásait. Ebben az Audi A6 2,5 TDI quattróban sok megmaradt abból a fölényből, ami a maga korában kiemelte az átlagautók közül.

Hiába esel be kínos tempóval a kanyarokba, így is korán ráállhatsz a gázra. Gázzal az íven is szűkíteni lehet, főleg csúszós úton. Kitartó gázra, ha a kormánnyal rásegítesz, vizes körfogalomban a 4×4-es raliautók szép íveit rajzolja, havon és jégen álom a mechanikus quattro hajtás, amivel a legritkább estben van gond.

Vásározós igásló vagy szeretett youngtimer

Mára a C4-es Audik tulajdonosi köre kezd élesen kettéválni. Vannak, akik csak egy igásállatot keresnek, amibe sokat lehet pakolni, keveset fogyaszt és ha quattro, az csak arra jó nekik, hogy saras mezőről is kihúzza az utánfutót. Ebben nincs semmi megvetés, egyszerűen nem ők fogják megőrizni az utókornak ezt a csodálatos autót.

Vannak szerencsére a C4 egyéb kvalitásait észlelők, akik az utolsó Audi 100 és az első A6 esztétikai minőségét, az örökkévalóságot megcélzó technikáját, a belső téri anyagok szépségét, tartósságát, az egész autó konstrukciós és utastéri megoldásainak igényességét értékelik.

Ők ugyanúgy integetnek egymásnak klasszikussá érő limuzinokból és Avantokból, mint a lelkületükben is Saab- vagy Alfa-tulajok, vagy mint az MX-5-ös közösség tagjai. Mivel a tulaj másik autója egy MX-5, tudja, miről beszél. A márka Facebook-csoportjában a segítőkész audis márkatársak feljegyeztetik magukat a térképre, ahol névvel, telefonszámmal látni, kitől kérhetsz segítséget.

Olcsónak olcsó, csak nincs

Ha szeretnél egy 1990 és 1997 közötti, C4-es Audi 100-ast vagy első generációs Audi A6-ot, az autó beszerzése nem az összeg miatt lesz nehéz. Akárcsak a 900-as Volvók, ezek az autók sem ugrottak nagyot felfelé árban, viszont a kínálat gyors gyérülése ugyanúgy jellemző rájuk, mint a youngtimeresedéssel megdráguló autókra, amilyen a 123-as Mercedes.

Audi 100 a cikk feltöltésekor összesen 10 van fent a Használtautón, a legtöbb kétliteres négyhengeres benzines, bevallott futásteljesítményük 300-350 ezer km között szór. Van 250 ezer forintos és kétmilliós autó is közöttük, utóbbi illuzórikusnak tűnik, de légkondicionálós, felújított, szép és az egyetlen 2,3E öthengeres, amit én is sokkal a 2,6 és a 2,8 V6 fölé áraznék.

Aki A6-ként venné meg ezt a csodálatos autót, kicsit nagyobb kínálatra számíthat, amiben a benzines 100-asokkal szemben a dízelmotoros autók uralják a terepet. Van pár 1,9 TDI négy hengerrel és a zöme 2,5 TDI, akár négyfokozatú automatikus váltóval. Árban 300 000 forinttól 1,2 millió forintig ér a kínálat a cikk születésekor.

Még a legfiatalabb Audi A6 C4 is 23 éves, az idősebbek idén 26 évesek, a C4-es Audi 100 első példányai idén kereken harminc évesek. Ebben a korban tényleg az adott autó milyensége számít, mert 25-30 év alatt egy Toyota Land Cruisert is le lehet lakni. Csak az számít, mit mutat az az autó, mire kell rögtön és mire csak valamivel később költeni.

Félmillió km alatti óraállású autókat nehéz 600 ezer forintból megvenni, de ezeknek a számoknak a használt Audi 100 C4-nél tényleg csak nagyon elméleti jelentősége van, mert az autó technikája és utastere is sokig rejti a nagyon magas futásteljesítményt. Ha 380 ezret látsz, az lehet 830 ezer is, teljesen mindegy. Az utolsó Audi 100 és az első Audi A6 van annyira jó autó, egy gondozott autóba bármennyi kilométerrel beleszeress.

Mellette – Ellene Hatalmas belső tér és tágas csomagtartó

Igényes utastér

Kitűnő zajcsillapítás

Kényelmes utazóautó

Sokféle motor (4-5-6-8 hengeres benzinesek, 4-5 hengeres dízelek)

Eredetileg megbízható és tartós technika

Jó rozsdavédelem

Normális alkatrészárak Nagyon bizonytalan előéletű autók a kínálatban

Sokszor elhanyagolt szervizelés

Nagyon szűk a felhozatal, kevés a szép autó

Szép és gondosan szervizelt C4-est nagyon ritkán ad el bárki is

Alig van bontásra utánpótlás belőlük