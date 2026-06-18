Miután a Mercedes-főnök Toto Wolff annak idején azért maradt le a tini Max Verstappen leigazolásáról, mert a Red Bull-lal ellentétben nem tudott azonnali Forma-1-es lehetőséget ajánlani, az osztrák saját bevallása szerint is rendszeresen megkeresi az immár négyszeres világbajnok hollandot.

A tavalyi, Wolff által is elismert tárgyalások nem vezettek eredményre, és bár 2026 elején a csapatfőnök arról beszélt, hogy nagyon is elégedett az idei párosával, hét forduló után világossá vált, hogy míg a mindössze második évében járó Kimi Antonelli remekel, az F1-ben 2019, a Mercedesnél 2022 óta szereplő George Russell kevésbé tud élni a bajnokesélyes autó nyújtotta lehetőséggel.

A fentieknek megfelelően a napokban a korábbi F1-es versenyző Ralf Schumacher fel is vetette, hogy hallomása szerint a Mercedes nemrég újabb – talán szándékosan pénzügyileg elfogadhatatlan – ajánlatot tett Verstappennek 2027-re, azaz elindult az ún. „silly season”.

A hírre ketten is reagáltak a Verstappen-táborból, az amúgy Wolff-fal közeli, már-már baráti kapcsolatot ápoló apa, Jos Verstappen a közösségi médiában kerek perec visszautasította a felvetést. „Ralf, megint csak rossz információkkal álltál elő” – írta az ezredforduló környékén az F1-es pályákon is ellenfeleként szereplő németnek.

A Sport.de szerint a 2028-ig igazolt, de közismerten kiugrási záradékokkal rendelkező Red Bull-pilóta menedzsere, Raymond Vermuelen óvatosabban reagált, jelezve, hogy az energiaital-gyártó csapatánál való maradás sem automatikus, hanem újabb döntés kérdése lesz:

„Minél előbb szeretnénk végső döntést, hogy mindenki tudja, hol is állunk. Már a nyári szünet előtt meglehet. 2028-ig szól a szerződés. Természetesen vannak kilépési feltételek, de még sosem éltünk velük – mindig is hűségesek voltunk, és azok is leszünk. Továbbra is szeretnénk a Red Bullnál folytatni, szeretnénk, ha Max itt fejezné be a pályafutását – már persze ha meglesznek a győzelmi esélyei.”