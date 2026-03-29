A Forma-1-es Japán Nagydíj felénél érkező biztonsági autó rosszul jött George Russellnek, Lewis Hamilton viszont annál jobban járt. A hétszeres világbajnok hamar fellépett így a hatodikról a negyedik helyre, melyet aztán tovább javított az újraindításnál. A Ferrari versenyzője ugyan pár körrel frissebb gumikon haladt, mint a környezetében lévők, mégsem tudta megőrizni helyét, és a leintésig újra visszacsúszott hatodiknak.

“Elég átlagos hétvégém volt. Valamiért küszködtem az erővel a versenyen, kevés volt. Lényegében végigvédekeztem a futamot, körülöttem a srácoknak mintha több ereje lett volna. Meg kell értenem, miért volt ez, akár ez az én motorom, vagy valami más miatt volt” – mondta Hamilton.

A kínai futam után Szuzukában sem maradt el a ferraris házicsata, ám a Charles Leclerc-rel vívott meccstől nem volt elragadtatva Hamilton. “Nem volt jó csata, még valahogy Charles-nak is több ereje volt, mint nekem, ugyanazzal az autóval. Jó munkát végzett, hogy meglett neki a harmadik hely, de valahonnan hiányzott az erő. Sosem szórakoztató, ha épphogy csak tartani tudod a lépést. Amikor friss gumikra váltottam, még akkor sem nagyon tudtam.”

Hamilton az egy hónapos tavaszi szünetre a bajnokság negyedik helyén vonul el, 41 egységgel a neve mellett. Leclerc-nek 49 pontja van, míg az éllovas Andrea Kimi Antonellinek 72.