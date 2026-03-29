A második helyről kezdve ugyan visszaesett a rajtnál, de hamar megkezdte a visszazárkózást George Russell a Forma-1-es Japán Nagydíjon. Ha simán alakul minden, a győzelemért csatázhatott volna a Mercedes britje Oscar Piastrival, azonban Oliver Bearman balesete mindent megváltoztatott. Russell rosszul jött ki a kerékcserékből, aztán az újraindításból is, így jó ideig a negyedik helyen haladt.

Ezt követően autója is rakoncátlankodott, ami miatt újabb pozíciót vesztett, a hajrában pedig már csak arra maradt lendülete, hogy ezt visszanyerje. Így lett negyedik Russell, melynek köszönhetően visszacsúszott a bajnokság második helyére.

“A rajtjaink alapvetően rosszak. Ha a biztonsági autó egy kör eltéréssel jön, megnyerhettük volna a versenyt. De ez a versenyzés része” – nyilatkozott a leintés után már elfogadó hangnemben a verseny közben még tajtékzó Russell. “Ezek után egymás követően jöttek a problémák. Nem tudtam újratölteni az akkumulátoromat a biztonsági autós újraindításig, szóval Lewis [Hamilton – a szerk.] elment mellettem.”

“Később is volt gondom a versenyben az akksival” – utalt arra Russell, amikor Charles Leclerc a másik Ferrarival állva hagyta őt. Ezzel kapcsolatban Toto Wolff csapatfőnök azt mondta, valamiféle szoftverhiba okozta a Mercedes ideiglenes lelassulását.

“Ilyen a versenyzés. Néha neked kedveznek a dolgok, néha meg ellened dolgozik minden. Jelenleg úgy érzem, minden gond az én oldalamon volt az elmúlt két hétvégén, és én megyek ezeken keresztül” – fogalmazott a brit.