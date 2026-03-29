A pole-pozícióból rajtolva csak hatodik helyen vette az első kanyarokat Andrea Kimi Antonelli a Forma-1-es Japán Nagydíjon. A Mercedes olasz versenyzője nagyon gyengén kezdett, de későbbi jó tempójának, illetve a remek időben érkező biztonsági autónak köszönhetően végül mégis ő nyerte a szuzukai száguldást.

Gyenge rajtját illetően maga Antonelli is megszólalt röviden a leintés utáni gyors értékelésnél, azonban Toto Wolff csapatfőnök valamivel részletesebben beszélt az elindulásról. Az osztrák némileg humorosan közelítette meg a témát, szavai mögött azonban érezhető volt az üzenet, kit is tart felelősnek az események alakulásáért. “Ezek a gyerekek automata váltós kocsin tanulnak meg vezetni! Meg kell tanítanunk nekik a kuplung lassú, folyamatos felengedését, hogy ne ugorjanak le róla. Nem könnyen kezelhetőek az eszközök, melyeket nyújtunk nekik, a rajtjaink középszerűek voltak, és ezen javítanunk kell.”

“Ebben az esetben a pilótának masszív hatása volt arra, hogy a kocsi nem indult el. Jól mutat, ha a kerék kipörög, de nem gyors!”

– fogalmazott Wolff.

“A versenyen azonban feljött, és a pillanatban, amikor számított, nagyon gyors volt. Meg tudtuk nyújtani az etapját egy körrel, és ez jelentette a különbséget” – tette hozzá a csapatfőnök.

Antonelli a valaha volt legfiatalabb bajnoki éllovas lett ezzel, előnye kilenc pont a csapattárs George Russell ellenében. Wolff szerint azonban korai még ezt a témát feszegetni. “Meg kell védenünk őt az emberektől, akik a vb-címről beszélnek” – jelentette ki.