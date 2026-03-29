A 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíjon a mercedeses Kimi Antonelli sorozatban második hétvégén győzött, a 19 éves olasz második futamgyőzelmét szerezte, és ezzel a bajnoki tabellán is élre állt, ő a sportág történetének legfiatalabb éllovasa is lett.

Antonelli mögött az idén első futamán elinduló Oscar Piastri zárt, aki egy ideig vezette is a versenyt, a harmadik a ferraris Charles Leclerc lett. A dobogósok az 1996-os világbajnok Damon Hillnek nyilatkoztak a befutó után.

Kimi Antonelli (1.)

Természetesen nagyon örülök, persze a bajnokságra persze még korai lenne gondolni, eddig jól mennek a dolgok. A rajtom pocsék volt, utána kell néznem, mi történt. A biztonsági autóval aztán szerencsém volt, az élre álltam, onnantól pedig szuper volt a tempó. A második etapon nagyon jónak éreztem az autót.

A rajt egyértelműen a gyenge pontunk idén, gyakorolnom kell a kuplung felengedését, mert versenyek múlhatnak rajta. A közepes keverékű Pirelliken is elég jól mentem, amikor nem volt előttem senki, a keményeken pedig hihetetlen volt a tempó. Nem tudom, hogyan alakult volna a safety car nélkül, de az biztos, hogy megkönnyítette a dolgomat.

Oscar Piastri (2.)

Érdekes lett volna látni, mi lett volna a biztonsági autó nélkül, hiszen George-ot [Russell, Mercedes] képes voltam magam mögött tartani a kiállás előtt, utána pedig még el is tudtam lépni. Kár, hogy nem tudtuk meg, mi lehetett volna, de azt hiszem így sincs okom bánkódni, a 2. hely is egész jó.”

Charles Leclerc (3.)

Izzasztó futam volt. A biztonsági autó egy kicsit szerencsétlenül jött ki nekem, onnantól hátrányban voltam Kimhez és Lewishoz képest, de úgy voltam vele, hogy oké, nyomom tovább, igyekszem vigyázni a gumikra egészen a végéig. Végül nem is voltam akkora hátrányban, mint gondoltam, a gumik jól bírták, egyszerűen csak pár pozíciót veszítettem egy időre. Élvezetes futam volt. Annyi nem volt benne, hogy Oscart is elkapjam, de így is jó volt.

Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images