Andrea Kimi Antonelli eddigi Forma-1-es győzelmei során mindig volt valami furcsaság a dobogón. Tény, hogy nem is nyert még sokszor a Mercedes olasz versenyzője, de azok után, hogy a két héttel ezelőtti kínai siker során nem a saját nevével konferálták fel,

Japánban nem pezsgőzhetett.

A szuzukai sikerrel a pontverseny élére álló Antonelli a dobogón eltérő palackot kapott az ünnepléshez. Míg a Mercedes által delegált, a konstruktőri díjat átvevő szakember, valamint Oscar Piastri és Charles Leclerc lábánál Moët pezsgő várt a locsolásra, addig Antonelli előtt egy üres, címkézetlen palackot lehetett látni. A közeli fényképeken az is látszott, hogy mindössze a japán futam helyszínére és időpontjára utaló feliratok díszítették az üveget.

Az ünneplés során az azért látszott, hogy a palackból hasonlóan távozik a folyadék, mint a többi pezsgősüvegből, így joggal lehet arra következtetni, hogy Antonelli is pezsgővel locsolkodott. Felmerülhet akkor a kérdés, hogy miért kapott mégis eltérő üveget az olasz?

A választ a Japánban hatályos törvények adják meg. A szigetországban ugyanis nem fogyaszthatnak alkoholt a húsz éven aluliak, az pedig nem mutatott volna jól, ha a Forma-1 19 éves pilótája a nagy nyilvánosság előtt locsolja vagy nyakalja a piát.