Míg a 2026-os Japán Nagydíj időmérőjén Kimi Antonelli tovább villogott, zsinórban második Forma-1-es pole-ját megszerezve, csapattársa, George Russell megint küszködött. Az angol örült, hogy össze tudta hozni a 2. helyet, ugyanis a kvalifikáció során végig nm érezte az autót, rossz volt a balansz, hiányzott a hátsó tapadás.

Russell az időmérőt követő villáminterjúban is utalt arra, hogy az utolsó szabadedzést követően állítottak az autón, de láthatóan rossz irányba mentek, amit aztán Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is megerősített, miután megdicsérte Antonellit.

„A csapatrádión, a garázsbeli beszélgetéseken is halljuk, mennyire higgadt. Nem helyez magára túl nagy nyomást. Nagyon szép kört hozott össze. Bono [Peter Bonnington versenymérnök] mondta neki, hogy hozzon egy biztonsági kört. A második nekifutásra egy kicsit jobban nyomta, az nem jött össze, de így is nagy öröm látni az eredményt” – magyarázta a Sky Sportsnak, majd rátér Russellre.

„Nála megpiszkáltuk a beállításokat. Nem gondoltuk, hogy ekkora hatása lesz, de túlságosan előre vitte balanszot, nagyon túlkormányzott lett az autó, igen nehéz dolga volt” – ismerte el Wolff.

A kérdésre, hogy esetleg a futamon előnyt jelenthet-e ez az angolnak, így felelt: „Valószínűleg épp ellenkezőleg. Most már így vág neki a versenynek is, ami egyértelműen hátrány lesz számára, de előfordul az ilyesmi.”

A melbourne-i szezonnyitót megnyerő Russell két forduló után 51 ponttal áll az egyéni bjnokság élén, de a Sanghajban győztes Antonelli mindössze 4 pont lemaradással a 2., ha vasárnap a rajtsorrendjükkel megegyező erdménnyel intik le őket, a 19 éves olasz át is veszi a vezetést.