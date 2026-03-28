Szuzukában lezajlott a 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj időmérője, melyen újra a Mercedes párosa zárt az élen, méghozzá Kína után újra Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A 3. a mclarenes Oscar Piastri lett.

A top 3 az expilóta Jean Alesinek nyilatkozott a leintést követően.

Kimi Antonelli (1.)

Nagyon elégedett vagyok az időmérővel, jó volt, tiszta volt. Jól éreztem magam az autóban, minden nekifutásnál újra és újra javulni tudtam. Kár az utolsó körért, ott elfékeztem a 11-es kanyarban, de az sem volt rossz. Szóval elégedett vagyok az időmérővel, és innen már a holnapi napra koncentrálok. Lenyűgözőek az itteni szurkolók, és hihetetlen egy ilyen nagy múltú pályán vezetni, elképesztő élmény ezekkel az autókkal.

George Russell (2.)

Kimi megint nagyon szép munkát végzett. Elég furcsa szesön volt ez, mindketten gyorsak voltunk ezt megelőzően, de a harmadik edzés után változtattunk nálam, az időmérő elején pedig sehol sem voltam. Ki kell derítenünk, mi történt. Szóval szerencsés vagyok, hogy megint 2. lettem. Az elmúlt két hétvégén számomra rosszul alakultak a dolgok az időmérőkön, de a futam holnap jön, még minden nyitott.

Oscar Piastri (3.)

Az időmérőim idén eddig rendben voltak, jó, hogy itt lehetek az első háromban. Eddig az egész hétvége jól alakult, és most is sikerült jól végrehajtani a feladatot. Világos, hogy se a tempónk, se a tapadásunk nincs meg ahhoz, hogy befogjuk a Mercedest, de azért közeledünk.