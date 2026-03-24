Ahogy már a Vezessen is megírtuk, a hétvégén következő Japán Nagydíjra a Red Bull kisebbik csapata, a Racing Bulls, valamint az immár erősen japán kötődésű Haas is különleges fényezéssel készül.

Vadállatra vált a Mercedes a Japán Nagydíjon 1
Szörnyeteget szabadít Japánra az F1-csapat
A hétvégi Japán Nagydíjon szó szerint Godzillát küldi pályára a TGR Haas az autóin.

Kedd délutánra egy harmadik alakulat is csatlakozott hozzájuk, méghozzá a bajnoki éllovas Mercedes: az első két futamon győzedelmeskedő George Russell és Kimi Antonelli autóját is átfestik.

A bajnoki éllovasok a japán kultúrában az erőt, a bátorságot, az őrző lényt jelképező fehér tigrist (bijakko) ábrázoló első szárnnyal vág majd neki a szuzukai fordulónak.

Vadállatra vált a Mercedes a Japán Nagydíjon 5
Ízletes festést kapott az F1-csapat autója
