Ahogy már a Vezessen is megírtuk, a hétvégén következő Japán Nagydíjra a Red Bull kisebbik csapata, a Racing Bulls, valamint az immár erősen japán kötődésű Haas is különleges fényezéssel készül.

Kedd délutánra egy harmadik alakulat is csatlakozott hozzájuk, méghozzá a bajnoki éllovas Mercedes: az első két futamon győzedelmeskedő George Russell és Kimi Antonelli autóját is átfestik.

A bajnoki éllovasok a japán kultúrában az erőt, a bátorságot, az őrző lényt jelképező fehér tigrist (bijakko) ábrázoló első szárnnyal vág majd neki a szuzukai fordulónak.

Presenting… our Japanese GP livery 🐺 pic.twitter.com/L7KG7rewTI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 24, 2026

