1954-ben született meg a filmtörténet egyik leghíresebb szörnyetege, az atomfegyvertesztek hatására mutálódott tengeri gyík, Godzilla.

A figura gazdája, a Toho filmstúdió pár éve a Godzilla Minus One-nal jött ki a 70. évfordulóra, annak a filmnek a folytatása pedig idén érkezik, azt készítik elő a Forma-1-ben is elindított mostani kampánnyal, melynek első eleme, hogy a hétvégi Japán Nagydíjon a TGR Haas autóin ott lesz maga a szörnyeteg.

A helyszín adja magát, de csapatválasztás sem véletlen: a Haas 2024 vége óta együttműködik a japán Toyotával, a névben ezt rejti a TGR betűhármas – Toyota Gazoo Racing.

A szuzukai alkalmi festést kedden Tokióban leplezte le Esteban Ocon és Oliver Bearman.

Unveiling the King of Monsters 🐉 Our official livery for the Japanese GP takes the iconic @Godzilla_Toho to Suzuka 🇯🇵#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/RJAXeYErOx — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 24, 2026

Nem az első verseny-Godzilla

Itt most csk festésről van szó, ám az autóversenyzés történetében van “igazibb” Godzilla is: a Nissan Skyline GT-R 1989-es, hosszú szünet után visszatérő változtata a japán és az ausztrál túraautó-baajnokságokbn is nagyomn sikeresen szerepelt, ezért az ausztrál Wheels magazinban ráaggatták a Godzilla becenevet, mely aztán rajta is maradt, nem hivatalosan ugyan, de a későbbi generációkat is az óriásgyíktól örökölt néven emlegették.