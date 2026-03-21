Három Forma-1-es hétvégét kellett “csak” ara várni a 2026-os szezonban, hogy a csapatok spéci autófestésekkel rukkoljanak elő. A Japán Nagydíj az elmúlt években rendre azon futamok közé tartozik, melyet az istállók egyedi mintázatokkal tisztelnek meg. A Haas már bejelentette, hogy ők például Godzillát viszik fel valamilyen formában autóikra, ennek eredményét azonban még nem láttuk.

Beelőzte így viszont őket a Racing Bulls, akik nem jelentettek be semmit, hanem cselekedtek, és leleplezték cseresznyés ízűre változtatott versenygépüket. Ez nem vicc: a hátsó szárnyra felkerült az energiaital cseresznyés ízű változata, jó érzékkel a cseresznyevirágzáskor tartott futamra időzítve. Emellett jól nyakon öntötték az autót mélyvörössel, melyből “fröccsent” mindenhova, ahogy az az alábbi galériában is látható:

A dizájn elkészítésében egyébként egy japán kalligráfus is részt vett, a japán karakterek, melyekből a “Szááárnyakat ad” felirat olvasható ki, neki köszönhetőek.