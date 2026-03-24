Max Verstappent nyugodtan nevezhetjük az autóversenyzés polihisztorának is: négy Forma-1-es világbajnoki címe mellett a GT3-as kategóriában is megvillantotta már tudását, de a virtuális térben, szimulátoron is aktív. Hosszú évekig igazolt pilótája volt a Team Redline nevű csapatnak, olyan “alig” ismert pilóták mellett, mint a 2025-ös F1-világbajnok Lando Norris, vagy épp az Audinál versenyző Gabriel Bortoleto.

Azért írjuk azonban csak múlt időben mindezt, mert a csapat ebben a formában immár nem létezik többé. Az esport élmenőiként sutba dobták a jól bejáratott nevet, ami elsőre elég furcsának tűnhet, de érthetőek az okok, ha megnézzük, mire váltottak.

A csapat ugyanis mostantól Verstappen Sim Racing néven fut tovább, azaz a holland pilóta egy GT3-as csapat mellett immár egy esport-csapatot is a nevére vett. Tulajdonosi szerkezetben ez változást nemigen jelent, a fő háttérember továbbra is az a Dom Duhan, aki még 2000-ben megalapította a virtuális istállót. Verstappen szerepe a hivatalos közlemény szerint abban lehet, hogy megpróbáljon valós versenyzési lehetőséget biztosítani a tehetségeknek.

The new look 🔥😍 pic.twitter.com/oF02MzlxfE — Verstappen Sim Racing (@VerstappenSim) March 23, 2026

“Mindig is hittem abban, hogy a szimulátorversenyzés valódi tehetséget fejleszt, és ezt láttuk már Chris Lulhamnél is” – utalt a Red Bull-pilóta arra a versenyzőre, akivel párban megnyerte első nürburgringi GT3-as futamát. “Izgatottan várom, hogy építsünk a csapat sikerére, és meglássuk, mit tartogat a jövő” – fogalmazott.